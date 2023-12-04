Binance’in yeni CEO’su Richard Teng ile İstanbul’daki Binance Blockchain Week etkinliğinde röportaj gerçekleştirdik. Richard Teng kripto para piyasası için 2024 yılı öngörülerini CryptoPotato ile paylaştı.

2023 yılının Kasım ayında İstanbul’da düzenlenen dev etkinlik sırasında Richard Teng henüz Binance’te CEO’luk görevine atanmamıştı. Teng o dönemde Binance’in Bölgesel Piyasalar Başkanı olarak görev yapıyordu.

21 Kasım 2023 tarihinde Binance, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile uzlaşmaya vardı. ABD Adalet Bakanlığı, 2018 yılından bu yana Binance aleyhinde açılan ceza soruşturmalarının kapatılması karşılığında borsayı 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırdı. Uzlaşma kapsamında Changpeng Zhao görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu röportaj, Richard Teng’in Binance’in gelecek planlarına ilişkin duyduğu heyecanı yansıtıyor.

Richard Teng Kimdir?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’te Changpeng Zhao 6 yıldır yürüttüğü CEO’luk görevinden istifa etti. Zhao’nun yerine Richard Teng’in getirilmesiyle piyasa katılımcıları Binance’in yeni CEO’sunun kim olduğunu merak etmeye başladı.

Changpeng Zhao, Binance’in yeni CEO’su Richard Teng’i kamu kurumlarında görev almış üst düzey bir bürokrat ve yüksek nitelikli bir lider” olarak tanımlıyor.

Singapur vatandaşı olan Richard Teng 52 yaşında. 13 yıl boyunca Singapur’un finansal düzenleyicisi MAS’ta görev yapan Richard Teng, 2007 yılında bu görevinden ayrıldı. Daha sonra Singapur borsasında çalışmaya başlayan Teng, MAS ile işbirliği içinde alım satım, takas ve listeleme gibi alanlarda kuralları uygulayan bir grubun başındaydı. Teng 2021 yılında Binance’e katılmadan önce son olarak Abu Dhabi Global Market’te (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’nun genel müdürü olarak görev yaptı ve bu pozisyonda 6 yıl boyunca çalıştı.

Richard Teng, 2021 yılında Binance’e katılmadan önce Abu Dhabi Global Market’te (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’nun genel müdürü olarak görev yapıyordu. Richard Teng kariyerinde Singapur Borsası’nın baş düzenleyici sorumlusu ve Singapur Para Otoritesi’nde (MAS) kurumsal finans direktörü olarak görev yaptı.

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İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz röportajda Richard Teng Binance’in 2017 yılından bu yana kaydettiği olağanüstü yolculuğa dikkat çekti. Teng, Binance’in bu süreçte kullanıcı ihtiyaçlarına, güven tesis etmeye ve itibara odaklanması nedeniyle bugün dünya çapında 150 milyon kullanıcıya kullanıcısıyla en büyük kripto para borsası olduğuna vurgu yaptı.

Richard Teng, Binance’in sektörde yenilikleri teşvik etmek için altyapıya, insanlara ve entelektüel yeteneklere yatırım yapmaya kararlı olduğunu söyledi. Richard Teng bu kapsamda Binance’in İstanbul’daki etkinliğin ilk gününde duyurduğu Web3 cüzdanına işaret etti.

Richard Teng, Binance’in küresel ölçekte düzenleyicilerden en fazla lisans alan kripto para borsası olduğunu söyledi. Teng, Binance’in 18 farklı yargı alanında lisansa sahip olduğunu ifade etti.

Röportajında küresel kripto para düzenlemelerine ve kripto paraların benimsenmesi konusundaki girişimlere de değinen Teng, Japonya, Singapur, Hong Kong gibi bazı ülkelerin, Orta Doğu ve Avrupa’daki bir dizi ülkenin düzenlemeler konusunda adımlar atarak kripto paraları kucakladığını belirtti.

Richard Teng bu kapsamda düzenleyicilerin, Binance gibi borsaların küresel çapta faaliyet gösterebilmesi için düzenleyici netlik sağlama girişimlerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Changpeng Zhao Hakkındaki Görüşleri

İstanbul’daki Binance Blockchain Week etkinliği sırasında Richard Teng’e, Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ) hakkındaki görüşlerini sorduk. Richard Teng, CZ’yi Binance’in piyasaya sürdüğü tüm ürünler konusunda inanılmaz derecede meraklı, entelektüel, azimli ve tutkulu bir lider olarak tanımladı.

Changpeng Zhao’nun Binance’in misyonunu belirlediğini dile getiren Teng, CZ’nin kullanıcı ihtiyaçları, ürünler ve hizmetler konusunda oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

Richard Teng’in 2024 Yılı Tahminleri

Richard Teng gelecekte kripto para piyasasının büyümeye devam edeceğini düşünüyor ve bu kapsamda BlackRock, Charles Schwab ve Fidelity gibi yatırım devlerinin kripto paralara ilgi duymasının olumlu bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Dünyanın dört bir yanında kripto para düzenlemeleri konusunda somut adımların atılmasıyla, netlik ve şeffaflıkla yatırımcıların piyasaya güveninin artacağını söyleyen Teng, şu anki gidişatı 3-5 yıl öncesiyle kıyasladı.

Richard Teng günümüzde finans devlerinin neredeyse tamamının gündeminde kripto para ve blockchain teknolojisinin olduğuna dikkat çeken Teng, spot Bitcoin ETF başvurularına da değindi. Richard Teng’e göre spot Bitcoin ETF’leri kripto para piyasasına yeni yatırımcı sınıflarının girişine yol açacak ve likidite getirecek.

Richard Teng geçmişte kripto paralar konusunda tamamen ilgisiz olan düzenleyicilerin günümüzde bu alana odaklanmaya başladığını belirtti. Teng bu nedenle kripto para borsalarının uyması gereken bazı standartlar olduğunu ve bunun da sektöre olumlu bir şekilde netlik ve şeffaflık kazandırdığını ifade etti.