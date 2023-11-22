Changpeng Zhao, Binance’in yeni CEO’su Richard Teng’i kamu kurumlarında görev almış üst düzey bir bürokrat ve yüksek nitelikli bir lider” olarak tanımlıyor.

Richard Teng, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in yeni CEO’su oldu. Her ne kadar kripto para topluluğu bu isme çok alışık olmasa da Richard Teng finans sektörünün aranan isimlerinden biri. Binance’te CEO’luk görevine atanmadan önce borsanın Küresel Piyasalar Başkanı olarak görev yapan Richard Teng, 2021 yılının Ağustos ayında şirkete katılmıştı.

Binance’in dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerle başının dertte olduğu bir dönemde Richard Teng’in CEO’luk görevine atandı. Teng’in geçmişine baktığımızda bu hamlenin doğru bir karar olabileceği görülüyor. Zira Richard Teng finans ve düzenleme konularında yaklaşık 30 yıllık bir deneyime sahip.

Binance’in Yeni CEO’su Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Richard Teng, 2021 yılında Binance’e katılmadan önce Abu Dhabi Global Market’te (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’nun genel müdürü olarak görev yapıyordu. Richard Teng kariyerinde Singapur Borsası’nın baş düzenleyici sorumlusu ve Singapur Para Otoritesi’nde (MAS) kurumsal finans direktörü olarak görev yaptı.

Singapur vatandaşı olan Richard Teng 52 yaşında. 13 yıl boyunca Singapur’un finansal düzenleyicisi MAS’ta görev yapan Richard Teng, 2007 yılında bu görevinden ayrıldı. Daha sonra Singapur borsasında çalışmaya başlayan Teng, MAS ile işbirliği içinde alım satım, takas ve listeleme gibi alanlarda kuralları uygulayan bir grubun başındaydı. Teng 2021 yılında Binance’e katılmadan önce son olarak Abu Dhabi Global Market’te (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’nun genel müdürü olarak görev yaptı ve bu pozisyonda 6 yıl boyunca çalıştı.

Richard Teng bu yılın Mayıs ayında Changpeng Zhao tarafından borsanın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgeleri de dahil olmak üzere ABD dışındaki tüm pazarlardaki operasyonları denetlemesi için Bölgesel Piyasalar Başkanı olarak atandı.

Richard Teng şu anda Binance borsasındaki CEO’luk görevinin yanı sıra Global Fintech Enstitüsü’nde uluslararası konsey üyesi ve Blockchain Association Singapore’da danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyor. BNN Bloomberg’e göre Richard Teng, Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’nun en yakın çalışma arkadaşlarından ve sırdaşlarından biri.

Changpeng Zhao, 21 Kasım’da yayınladığı basın açıklamasında Richard Teng’i şu sözlerle tanımladı:

Richard, son derece nitelikli bir lider ve otuz yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme tecrübesiyle şirketi bir sonraki büyüme döneminde yönlendirecek. Binance’in bir sonraki güvenlik, şeffaflık, uyumluluk ve büyüme aşamasını gerçekleştirmesini sağlayacak.

Richard Teng de Binance’de CEO’luk görevine atanmasının ardından basın açıklaması yayınladı. Richard Teng basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Binance’in yeni CEO’su olmak benim için büyük bir onurdur. Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsasını işletiyoruz. 150 milyon kullanıcımızın ve binlerce çalışanımızın duyduğu güven, ciddiye aldığım bir sorumluluktur. CZ ve liderlik ekibimizin desteğiyle, temel misyonumuz olan paranın özgürlüğüne doğru ilerlerken paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya ve aşmaya devam edebilmemiz için bu görevi kabul ettim. Binance’in bugün üzerinde durduğu temel her zamankinden daha güçlü. Parlak bir gelecek sağlamak amacıyla, olağanüstü, yenilikçi ve kendini adamış ekibimize rehberlik etmek amacıyla son otuz yılda finansal hizmetler ve düzenlemelerle ilgili deneyimim boyunca öğrendiğim her şeyi kullanmayı planlıyorum. Odak noktam şu olacak: 1) kullanıcılara şirketin mali gücü, güvenilirliği ve güvenliği konularında güvence vermek. 2) yenilikçiliği teşvik eden yüksek standartlar için düzenleyicilerle işbirliği yapmak 3) Web3’ün büyümesi ve benimsenmesi için ortaklarla birlikte çalışmak.