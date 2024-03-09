Sam Altman ismini son zamanlarda çok duyar olduk, özellikle de yapay zeka içerikli tartışmalarda. Peki kim bu Sam Altman, ne iş yapar? Serveti ne kadar? OpenAI nedir? ChatGPT ve Sora nedir, nasıl çalışır?

Tüm soruların cevabı yazımızda.

Kim Bu Sam Altman?

Sam Altman, ABD’li genç bir girişimcidir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren 38 yaşındaki girişimcinin adı, genellikle yapay zeka (AI) ile birlikte anılıyor. Girişimci, OpenAI’nin kurucusu ve mevcut CEO’sudur.

Altman, Stanford Üniversitesi’nde bir süre bilgisayar bilimi okudu. Ancak Altman, iki sene sonra okulu bırakarak kendi girişimlerine yöneldi.

Sam, 2005 yılında konum paylaşım uygulaması Loopt’u piyasaya sürdü. Sınırlı düzeyde ilgi gören uygulama, 2012 yılında satıldı.

Altman 2011’de yatırım şirketi Y Combinator’da çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise şirketin başkanı oldu. Aynı sıralarda kardeşi Max Altman ile risk fonu Hydrazine Capital’ı kurdu.

Girişimcinin bir sonraki hamlesi, Elon Musk gibi ortaklarıyla OpenAI’yi kurmak oldu. OpenAI, yapay zeka (AI) alanında faaliyet gösteriyor.

Altman, Kasım 2023’te yönetim kurulu ile “iletişim sorunları” yaşadığı gerekçesiyle OpenAI’deki CEO’luk görevinden kovulmuştu. Ancak Altman, yalnızca birkaç gün sonra görevine geri döndü.

Sam Altman, günümüzün en çok konuşulan teknoloji liderlerinden biri. Altman’ın popülerliği öngörülebilir gelecekte giderek artacak gibi gözüküyor.

OpenAI Nedir?

OpenAI bir yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi. ABD merkezli şirket, 2015 yılında kuruldu. En başta kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan şirket, günümüzde hem bu özellikte hem de kâr odaklı iki oluşum tarafından yönetiliyor.

Şirketin kurucu üyeleri arasında Sam Altman, Elon Musk ve Greg Brockman gibi günümüz teknoloji sektörünün önemli isimleri yer alıyor. Tesla, X ve SpaceX CEO’su Musk, şirketin başına geçme teklifi reddedildikten sonra, 2018’de OpenAI’den ayrıldı.

Şirketin finansmanını Musk sağladığından dolayı, onun ayrılmasından kısa süre sonra kâr amaçlı alt oluşumu OpenAI Global, LLC kuruldu. Yeni oluşum, Microsoft ile iş birliği yaparak teknoloji devinden yüklü miktarda yatırım aldı.

OpenAI, asıl çıkışını 2022’de piyasaya sürülen ChatGPT ile yakaladı. Kısa sürede herkes tarafından kullanılmaya başlanan platform, OpenAI’ye de tanınırlık kazandırdı.

OpenAI, günümüzde 86 milyar dolar piyasa değerine sahip bir şirket.

ChatGPT Nedir?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botudur. Kasım 2022’de kullanıma açılan bot, OpenAI’ye ait GPT-3.5 ve GPT-4 gibi modeller temel alınarak geliştirildi.

Doğal dil işleme alanında uzmanlaşmış sohbet botu, çok çeşitli konularda insanlar tarafından sunulan metinleri anlayabiliyor ve bunları yanıtlayabiliyor.

Sohbet etmek; makale, senaryo ve hatta kitap yazmak, yazılı metinlerin özetini çıkartmak ve literatür ve internet taraması yapmak, ChatGPT’nin yerine getirebildiği çok sayıda işlevden bazıları.

ChatGPT’ye genel kullanım amacıyla ücretsiz olarak erişilebiliyor. Uygulama ve platformlara entegrasyonu için gerekli API ve hizmetler ise ücretlendiriliyor.

ChatGPT’nin iOS ve Android uygulamalarına geçtiğimiz yıl sesten metne dönüşüm özelliği geldi. Artık sohbet botu ile sesli olarak sohbet edilebiliyor.

OpenAI, sohbet botuna görüntü algılama özelliği getirmeyi de planlıyor.

Sora Nedir?

OpenAI’nin en yeni ürünü Sora, yapay zeka alanındaki son trendlerden biri. Bir yapay zeka modeli olan Sora, metin girdilerini kullanarak video oluşturabiliyor.

Sora, Mart 2024 itibarıyla henüz piyasaya sürülmedi. Tanıtımı geçtiğimiz ay OpenAI’nin paylaştığı bir video ile yapıldı.

Piyasaya sürüldüğünde, yalnızca birkaç açıklayıcı cümle ile video oluşturmak mümkün olacak.

Sam Altman’ın Serveti Ne Kadar?

Sam Altman’ın OpenAI’de hissesi bulunmuyor. Öte yandan CEO, Hydrazine Capital yoluyla çok sayıda şirkete yatırım yaptı. Altman’ın Reddit’e yaptığı yüklü bir yatırım da mevcut.

Altman’ın servetinin değeri, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Mart 2024 itibarıyla 2 milyar doları geçiyor.

Altman, Forbes veya Bloomberg gibi önde gelen kaynakların milyarderler listesine henüz giremedi.