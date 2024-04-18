Omni Network’ün kripto parası OMNI, Binance Launchpool’un 52‘inci projesi olarak 17 Nisan’da borsada listelendi.

Peki Omni Network nedir? OMNI ne işe yarar? Hangi borsalar OMNI’yi listeledi?

Tüm soruların cevabı bu yazımızda.

Omni Network Nedir?

Omni Network, Ethereum ekosistemini ölçeklendirmeye odaklanan bir layer-1 blockchain ağıdır. Platform, Ethereum tabanlı rollup’ları bir araya getirir.

Rollup’lar bir blockchain ağının mainnet’indeki (ana ağ) işlemleri yan ağlara taşıyarak orada gerçekleştirir. Yalnızca sürecin bittiği bilgisi mainnet’e iletilir ve böylece ana ağ üzerindeki yük azalır, işlemler hızlanır ve ucuzlar.

Omni, Ethereum’da çok sayıda bulunan rollup protokolünün entegre bir şekilde bir arada çalışabileceği ortamı sunuyor. Küresel bir blockchain mesaj ağı olarak konumlanan Omni, farklı rollup çözümleri arasında iletişimi sağlayarak onları birlikte işler kılıyor. Bu sistem ile her birinin güvenliğini ve performansını da iyileştiriyor.

Farklı rollup uygulamalarının birlikte çalışması, akıllı sözleşme güncellemesi gibi teknik yatırımlara gerek olmadan kullanıcı tabanını büyütmeyi ve likiditeyi artırmayı mümkün kılıyor.

Blockchain’in temelinde staking bulunuyor. Hem OMNI hem de Ethereum tabanlı diğer bazı kripto paralar stake edilerek staker olunabiliyor.

Omni, EigenLayer ile de entegre çalışıyor. EigenLayer, Merge ile hisse ispatına geçen Ethereum’a stake edilen ETH’lerin yeniden kullanılmasını sağlıyor. Böylece zaten stake edilmiş ETH’ler Omni’de yeniden kullanıma sokulabiliyor.

OMNI Nedir?

OMNI, Omni Network’ün yeni piyasaya sürülen yönetişim token’ıdır. Binance Launchpool’da 13 Nisan’da başlayan dört günlük farming süreci sonrası listelenerek işleme açıldı.

OMNI’nin toplam arzı 100 milyon gibi diğer kripto paraların büyük bir kısmına kıyasla oldukça düşük bir sayı ile sınırlandırıldı. Ayrıca düzenli geri alım ve yakma işlemleriyle arzın zamanla daraldığı deflasyonist bir token ekonomisi izlenecek.

Kripto para, hisse ispatı (proof of stake, PoS) blockchain ağında sahiplerine protokol tekliflerinde oy kullanma olanağı veriyor. Staker’lar kilitledikleri kripto paralar ve gerçekleştirdikleri işlem doğrulama gibi hizmetler karşılığında daha fazla kripto para kazanıyorlar.

OMNI, ekosistemde gerçekleştirilen işlemlerin gas ücretini ödemek için de kullanılacak. Omni Network’e entegre çok sayıda rollup için farklı kripto para kullanma ihtiyacı ortadan kalkacak.

OMNI Nasıl Satın Alınır?

Binance, kripto parayı OMNI/BTC, OMNI/USDT, OMNI/BNB, OMNI/FDUSD ve OMNI/TRY çiftleriyle listeledi.

En büyük kripto para borsasının ardından çok sayıda platform, OMNI’yi listelediğini duyurdu. Bu platformların arasında Coinbase, HTX, Crypto.com, Bitget, MEXC, Gate ve KuCoin yer alıyor. OMNI’yi merkeziyetsiz borsa (DEX) Uniswap’te alıp satmak da mümkün.