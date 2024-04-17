Bu yazımızda son aylarda popülaritesi artan Base ağına Solana ağından nasıl varlık köprüleneceğine yakından bakacağız.

Özet:

Solana ağından Base ağına varlık köprülemek en verimli şekilde Allbridge gibi EVM ağlarından EVM destekli olmayan ağlara varlık transferine olanak sağlayan köprülerle gerçekleştirilebilir.

Bu tür köprülere Solana (örn: Phantom) ve Ethereum (örn: Metamask) cüzdanlarınızı bağlayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Allbridge ile Solana ağından Base ağına USDC ve USDT transfer edilmesini sağlar.

Allbridge’de şimdiye kadar 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirildi ve Solana Vakfı tarafından tavsiye edilen bir protokol. 10’un üzerinde EVM destekli ve EVM’yi desteklemeyen ağ için birlikte çalışabilirlik özelliği, Allbridge’i katman-1 ağlarıyla katman-2 ağları arasında varlık transfer etmek isteyen kişiler için harika bir seçenek haline getiriyor.

Solana Ağından Base Ağına Nasıl Varlık Köprülenir?

Bu işlem için öncelikle EVM’den EVM destekli olmayan ağlara varlık transferini destekleyen bir çapraz zincir köprüsü bulmalısınız. Bu sayede Phantom veya diğer Solana tabanlı cüzdanlarınızı ve MetaMask gibi Base ağını destekleyen cüzdanlarınızı protokole bağlayarak USDT ve USDC gibi varlıklarınızı ağlar arasında transfer edebilirsiniz.

Biz bu yazımızda Solana ağından Base ağına varlık köprülemek için Allbridge adlı protokolü kullanacağız. Allbridge yalnızca USDT ve USDC köprüleme işlemlerini destekliyor. İşte Solana ağından Base ağına varlık köprülemek için yapmanız gerekenler:

Allbridge protokolüne gidin ve MetaMask ve Phantom cüzdanınızı bağlayın. Hangi ağlar arasında varlık köprülemek istediğinizi seçin. (Şu anda Solana ağından Base ağına yalnızca USDC köprülenebiliyor.) Transfer etmek istediğiniz token miktarını seçin ve diğer detayları kontrol ettikten sonra Gönder (Send) butonuna tıklayın. Açılan sekmelerden gerekli istemleri imzalayarak işlemi sonlandırın.

Solana’dan Base Ağına Varlık Köprüleme İşlem Ücretleri Ne Kadar?

Allbridge ile yapacağınız Solana’dan Base ağına varlık köprüleme işlemleri için %0,3’lük işlem ücreti uygulanıyor. Bununla birlikte ağ aktivitesine göre değişen oranlarda gas ücreti ödemeniz gerektiğini de unutmayın.

Solana ağından Base ağına yapılan köprüleme işlemlerinde gas ücreti genellikle 1 doların altında oluyor.

İşte hepsi bu kadar! Yukarıdaki adımları takip ederek kolaylıkla Solana ağından Base ağına varlık köprüleyebilirsiniz. Base ağından Solana ağına varlık köprülemek için ise bu işlemin tam tersini yapabilirsiniz.