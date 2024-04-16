Bitcoin NFT’leri nereden alınır? Bu yazımızda Bitcoin ağında yeni bir dönemi başlatan Taproot güncellemesiyle ortaya çıkan Bitcoin NFT’lerini satın alabileceğiniz en popüler pazar yerlerine yakından bakacağız.

Taproot güncellemesi, NFT’leri Bitcoin ağına getirdi. Sonuç olarak Bitcoin, NFT’ler için en çok kullanılan ağlardan biri haline geldi. Bu güncelleme, Bitcoin ağının işlevselliğini arttırarak yalnızca bir para birimi olmaktan çok daha fazlasını vadetmesiyle sonuçlandı.

Dolayısıyla Bitcoin’in yeteneklerindeki bu gelişme, kripto paraların sürekli olarak değişen şartlara adapte olabilme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Hazırsanız Bitcoin NFT’lerini satın alabileceğiniz en iyi 4 pazar yerine yakından bakalım.

Magic Eden

Başlangıçta yalnızca Solana ağını destekleyen ve yıllar içerisinde ciddi kullanıcı sayısına ve işlem hacmine ulaşan Magic Eden, Bitcoin Ordinals NFT’lerine de destek vermeye başladı. Bu anlamda Magic Eden, önde gelen Bitcoin Ordinals NFT pazar yerlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Magic Eden, Bitcoin Ordinals NFT’lerinin yanı sıra Solana, Polygon ve Ethereum ağlarını da destekliyor.

Bitcoin Ordinals NFT’leriyle ilgilenen yatırımcılar, Hiro Wallet (Leather) ve Unisat cüzdanlarını Magic Eden platformuna bağlayarak işlem gerçekleştirebilir.

Şu anda Magic Eden’daki popüler Bitcoin NFT’leri arasında Bitmap, Bitcoin Frogs ve Bitcoin Punks yer alıyor.

Bitcoin Ordinals topluluğu tarafından en çok tercih edilen pazar yerlerinden biri olan Magic Eden, 100 BTC’yi aşan günlük işlem hacimleriyle dikkat çekiyor.

Ordinals Market

Ordinals Market, Bitcoin NFT’leri ile ilgilenen yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ikinci pazar yeri konumunda. Magic Eden’ın aksine yalnızca Bitcoin Ordinals NFT’lerine odaklanan platform, kullanıcıların bu benzersiz dijital varlıkları doğrudan Bitcoin ağı üzerinden alıp satabilecekleri bir altyapı sunuyor.

Ordinals Market, tamamı Bitcoin’de satoshi’ler üzerinde yazılmış sofistike dijital sanattan karmaşık kodlara kadara kadar Bitcoin yazıtlarını destekliyor.

Ordinals Market’in bu denli popüler olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi, işlevsel ticaret altyapısı. Kullanıcılar, Xverse gibi tarayıcı tabanlı cüzdanlar aracılığıyla işlemler gerçekleştirebilir. Platform ayrıca Bitcoin ve Ethereum ağları arasında destek sunarak Ordinals işlemlerinin erişilebilirliğini arttırıyor.

Gamma

En popüler üçüncü Bitcoin Ordinals NFT pazar yeri Gamma, kullanıcılarının tek bir NFT’den birden fazla üretmesine olanak sağlayan “Prints” özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu da Ordinals NFT’lerini Bitcoin blockchain’inde daha erişilebilir hale getiriyor.

Gamma, kullanıcı dostu arayüzüyle ön plana çıkıyor. Sanatçılar için NFT basımını kolaylaştıran platform, kod kullanımı gerektirmeyen bir arayüze sahip.

Pazar yeri, ikincil satışlarda açık artırma ve telif hakları da dahil olmak üzere sanatçıların gelirlerini arttıracak çeşitli özelliklere sahip. Bitcoin blockchain’indeki dijital mirasların korunmasına yönelik bağlılığı ve sanatçılara verdiği önem, Gamma’yı Bitcoin NFT yatırımcıları tarafından en çok tercih edilen platformlardan biri haline getiriyor.

OKX

Bitcoin NFT’leri alanındaki en popüler dördüncü pazar yeri OKX. Platform, kullanıcı dostu arayüzü ve Bitcoin taproot adreslerini destekleyen ve birlikte çalışabilirlik özellikleri sunan OKX Wallet adlı cüzdanıyla ön plana çıkıyor.

Böylelikle kullanıcıların Bitcoin Ordinals destekli cüzdan ihtyiacı ortadan kalkıyor. OKX kullanıcıları OKX Wallet’ın mobil uygulamaları ve tarayıcı uzantısı aracılığıyla Bitcoin Ordinals NFT’lerini görüntüleyebilir ve yönetebilir.

OKX, BRC-20 ve BTC NFT’leri için geniş koleksiyon yelpazesini destekliyor ve hacim, fiyat değişiklikleri ve sahip istatistikleri gibi kapsamlı veriler sunuyor. OKX’in Bitcoin Ordinals NFT’leri için sunduğu pazar yeri, bu alana yeni giren kullanıcılara sorunsuz bir deneyim vadediyor.