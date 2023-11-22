Changpeng Zhao, 22 Kasım günü gece geç saatlerde yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Changpeng Zhao, son 6 yıldır kurucusu olduğu Binance borsasında CEO’luk görevini yürütüyordu. Changpeng Zhao bir daha asla bir startup’ı yöneten CEO pozisyonunda olmayı istemediğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), 2018 yılından bu yana devam eden ceza soruşturmalarını kapatmak için Binance ile uzlaşmaya vardı ve borsayı 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırdı. 21 Kasım salı günü canlı video duyurusuyla söz konusu gelişmeyi açıklayan ABD Adalet Bakanlığı, Binance soruşturmasının şimdiye kadarki en büyük yaptırım eylemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Binance, diğerlerinin yanı sıra Banka Gizlilik Yasası’nı kasıtlı olarak ihlal etmekten suçlu bulundu. Tarafların uzlaşmaya varmasıyla birlikte Binance artık şüpheli finansal faaliyetleri federal makamlara bildirmek zorunda.

Dün gece tüm dünyada gözler, ABD Adalet Bakanlığı’nın, Binance’in ve kurucusu Changpeng Zhao’nun üzerindeydi. ABD Adalet Bakanlığı, Changpeng Zhao (CZ) platformda yeterli düzeyde kara para aklama karşıtı (AML) önlemler uygulamadığı için suçlu buldu. Changpeng Zhao, Seattle’daki ABD Bölge mahkemesine bizzat gelerek savunmasını yaptı.

50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul eden Changpeng Zhao, Binance’teki CEO’luk görevinden de istifa etti. Bu gelişmenin ardından Binance Coin (BNB) fiyatı hızla düşüşe geçti ve 253 dolardan 224 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte %9,4 oranında değer kaybeden BNB şu anda 233,20 dolardan işlem görüyor.

Changpeng Zhao, Salı günü gece geç saatlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ve Binance’teki CEO’luk görevinden istifa ettiğini duyurdu. Changpeng Zhao şunları kaydetti:

Bugün Binance’in CEO’luğundan istifa ettim. Kuşkusuz, duygusal olarak bırakmak kolay olmadı. Ancak yapılması gereken doğru şeyin bu olduğunu biliyorum. Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi bu. Binance artık bir bebek değil. Artık yürümesine ve koşmasına izin vermemin zamanı geldi. Binance’in sahip olduğu derin kadroyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum. Bir hissedar ve şirketimiz hakkında tarihsel bilgiye sahip eski bir CEO olarak mevzuata uygun bir şekilde gerektiğinde danışmanlık yapmak üzere ekibin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Önce bir mola vereceğim. Son 6 buçuk yıldır tek bir gün bile gerçek anlamda (telefonumu tamamen kapatmadım) ara vermedim. Bundan sonra, şu anki düşüncem muhtemelen biraz pasif yatırım yapacağım, blockchain/Web3/DeFi, AI ve biyoteknoloji alanlarındaki girişimlerde azınlık token/hissedar olacağım. Sonunda DeFi’yi incelemek için daha fazla zamanım olacağı için mutluyum.

Changpeng Zhao bundan sonraki süreçte yeni bir startup kurmayacağını da belirtti. Kendisini bir daha bir startup’ı yöneten bir CEO olarak görmek istemediğini belirten Changpeng Zhao, az sayıda girişimciye mentorluk yapabileceğini ifade etti.

Binance Güvenli mi?

Dün medyaya yansıyan gelişmeler, akıllara geride bıraktığımız yılın aynı döneminde yaşanan FTX iflasını getirdi. Ancak ne Binance’e ne de Changpeng Zhao’ya yöneltilen suçlamalar arasında dolandırıcılık yer almıyor. Changpeng Zhao yayınladığı basın açıklamasında da bu konuyu gündeme getirdi.

Bu bağlamda, ABD kurumları ile yaptığımız görüşmelerde; Binance’in herhangi bir kullanıcı fonunu zimmetine geçirdiğini ve herhangi bir şekilde piyasa manipülasyonu yaptığını iddia etmiyorlar. Fonlar SAFU’dur!

Binance’in Yeni CEO’su Belli Oldu

Changpeng Zhao yaptığı basın açıklamasında Binance borsasının yeni CEO’sunun Richard Teng olduğunu açıkladı. Richard Teng, Binance’te Bölgesel Pazarlar Başkanı olarak çalışıyordu. Changpeng Zhao, Richard Teng’in yeni görevindeki odak noktasının üzenleyicilerle işbirliği yapmak, Web3’ün benimsenmesini sağlamak ve kullanıcıların Binance’in güvenli ve emniyetli bir şirket olduğundan emin olmalarını sağlamak olacağını söyledi.

Bu gelişmenin ardından Richard Teng de Twitter hesabı üzerinden basın açıklaması yayınladı. Richard Teng’in basın açıklamasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

Binance’in yeni CEO’su olmak benim için büyük bir onurdur. Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsasını işletiyoruz. 150 milyon kullanıcımızın ve binlerce çalışanımızın duyduğu güven, ciddiye aldığım bir sorumluluktur. Odak noktam şunlar olacak: 1) kullanıcılara şirketin mali gücü, güvenilirliği ve güvenliği konularında güvence vermek. 2) yenilikçiliği teşvik eden yüksek standartlar için düzenleyicilerle işbirliği yapmak 3) Web3’ün büyümesi ve benimsenmesi için ortaklarla birlikte çalışmak.