Paolo Ardoino, en popüler stabilcoin USDT’nin ihraççısı Tether şirketinin CEO’su ve Tether’in çatı şirketi Bitfinex’de de CTO’su olarak görev yapıyor. Paolo Ardoino aynı zamanda Holepunch’ta Baş Strateji Sorumlusu (CSO) ve Fincluster’ın eski ortakları arasında yer alıyor.

Bu yazımızıda “Paolo Ardoino kimdir?” sorusunu yanıtlayacak kripto para sektöründeki en etkili isimlerden birinin eğitim ve kariyer geçmişine yakından bakacağız.

Eğitimi

Paolo Ardoino lisans eğitimini 1998 ile 2003 yılları arasında Liceo Scientifico’da tamamladı. Sonrasında 2008 yılında Università degli Studi di Genova’da Bilgisayar Bilimleri bölümünden Bilgisayar Bilimleri eğitimi aldı ve lisans derecesiyle mezun oldu.

Kariyeri

Paolo Ardoino kariyerine 2003 yılında Güvenlik, Yazılım ve Web Geliştirme ve Dağıtık Sistem Mimarisi alanlarında danışmanlık yaparak başladı. 2007 yılında eğitim aldığı Università degli Studi di Genova’daki iki arkadaşıyla birlikte Involutive adlı ilk şirketini kuran Ardoino, WarWide adlı çevrimiçi MMORPG oyununu geliştirdi.

Paolo Ardoino 2008 yılında Università degli Studi di Genova’da askeri bir projede Selex Communications adına Araştırmacı ve Geliştirici olarak rol aldı. 2009 yılının Eylül ayında ACIS’in Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ardoino, buradaki görevi sırasında Open Street Map’i harita (grafik) kaynağı olarak kullanarak araç ağlarında paket yönlendirmesi için Java simülatörü geliştirmeye odaklandı.

Paolo Ardoino 2010 yılında kıdemli full-stack developer Frame Asset Management’a katıldı. Ardoino bu şirkette muhasebe ve ticaret yönetimi / mutabakat sistemi geliştiren ekibin baş geliştiricisi olarak görev aldı.

2012 yılında Fincluster’a Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) olarak atanan Ardoino, şirketin faaliyetlerini Londra, Milano ve Lugano’daki küçük ve orta ölçekli işletmelere genişletti. Ardoino ayrıca Fincluster ile iki farklı yatırım turuna katıldı.

2020 yılında sunucu kullanmaksızın uygulamalar geliştirilmesine olanak sağlamaya odaklanan Holepunch adlı şirkete Baş Strateji Sorumlusu (CSO) olarak katılan Ardoino, hala bu şirkettte yarı zamanlı olarak görev yapmayı sürdürüyor.

Paolo Ardoino kripto para sektöründeki kariyeri, 2014 yılında Bitfinex’te Kıdemli Yazılım Geliştirici olarak katılmasıyla başladı. Kripto para topluluğunun yakından tanıdığı Bitfinex, basitçe bir kripto para borsası olarak özetlenebilir.

Ardoino, Bitfinex’te Kıdemli Yazılım Geliştiricisi olarak çalıştığı yıllarda ölçeklenebilirlik ve back-end alanlarına odaklandı. Ardoino ayrıca Alphapoint adlı ticaret motorunun geliştirilmesine ve enregrasyonlarına liderlik etti.

2015 yılında Bitfinex’te Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) olarak atanan ve hala bu görevine devam eden Ardoino, platformdaki geliştirmeleri denetlemekten, kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermekten ve borsanın teknoloji ekibine liderlik etmekten sorumlu. Ardoino aynı zamanda Bitfinex’in eşleştirme motorunun kodlanmasından sorumlu Baş Backend Developer olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Paolo Ardoino’nun CEO’su olduğu Tether ile yolu 2017 yılının Aralık ayında kesişti. O dönemde Ardoino Tether’e Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) olarak atandı. Ardoino, piyasa değerine göre dünyanın en büyük stabilcoin’ini ihraç eden Tether’de geliştirme ve güvenlik ekiplerini yönetti.

Ardoino geçmişte yaptığı bir açıklamada Bitfinex ve Tether’de CTO olarak çalışırken nasıl denge kurduğunu şu şekilde anlatıyor:

Gün içindeki ana görevlerim elbette kodlama, çünkü bu şirketlerin CTO’su olmayı kabul ettiğimde, her iki şirkette de işleri yapma şeklimi, günlük programımı ve haftalık programımı ayarlamam gerektiğini biliyordum. Bu sayede kodlamaya devam etmek için yeterli zamanı bulabiliyorum.

Ardoino Tether ile Bitfinex arasındaki ilişkiyi ise şu sözlerle tanımlıyor:

İki şirket ayrı şirketler ancak bazı kilit personelleri paylaşıyorlar. Örneğin ben her iki şirkette de CTO olarak çalışıyorum. Pazarlama tarafında her iki şirkette de çalışan farklı ekipleri var, sadece coin’imizi farklı blockchain ağlarında piyasaya sürmeye odaklanan blockchain entegrasyon ekibimiz var. Bazı çakışmalar var ama aynı şirket değiller.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Paolo Ardoino 13 Ekim 2023 tarihinde Tether’de CEO’luk görevine atandı. Paolo Ardoino şu anda Tether’de CEO’luk, Bitfinex’te CTO’luk ve Holepunch’ta CSO’luk görevilerine devam ediyor.

Paolo Ardoino Tether’de CEO’luk görevine atanmasının ardından şu açıklamalarda bulunmuştu:

Tether’in CEO’luk görevinin bana emanet edilmesi benim için büyük bir onur. Kripto para sektöründe yeniliklere ve istikrar getirmeye devam ederken ekibime liderlik yapacağım için heyecanlıyım. Topluluğumuzla birlikte özgürlüklerimizin önündeki engelleri kaldıran bir gelecek inşa edebiliriz.

Buradaki bağlantıya tıklayarak Paolo Ardoino’nun CryptoPotato Türkiye’ye verdiği röportaja göz atabilirsiniz.