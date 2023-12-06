CryptoPotato Türkçe olarak kısa bir süre önce Tether CEO’su Paolo Ardoino ile röportaj gerçekleştirdik. Röportajda Paolo Ardoino’ya kripto paralarla tanışma hikayesinden Türkiye’deki kripto para ekosistemine kadar çeşitli sorular yönelttik.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether’de uzun yıllardır CTO olarak görev yapan Paolo Ardoino 13 Ekim’de şirketin CEO’luk görevine getirildi.

Gelin Paolo Ardoino’nun, ona yönelttiğimiz keyifli sorulara verdiği yanıtlara yakından bakalım.

Soru: Merhabalar, ben CryptoPotato Türkiye’den Tuncay Aydıner. Sizinle bu röportajda bir araya gelmek büyük bir keyif. Öncelikle sizi tanıyalım ve kripto para maceranıza yakından bakalım.

Paolo Ardoino: Kripto para sektöründe şimdiye kadar oldukça heyecan verici ve ödüllendirici bir kariyerim oldu. 2014 yılında Bitfinex’e katıldım. Sektörün en gelişmiş ve en güçlü kripto para borsalarından biri olan Bitfinex, kripto paralar ve blockchain konularındaki bakış açımı güçlendirmemi ve şirkette yeni görevlerde rol almamı sağladı.

2017 yılında Tether’de Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) olarak çalışmaya başladım. Burada dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT için inovasyonu teşvik etme ve iş ufkumu genişletme şansını yakaladım. Kariyerimdeki en önemli başarılarım önemli bir yatırıma yol açan stratejinin eş liderliğini yapmak, Tether’in pazardaki büyümesini sağlamak, piyasa değerini arttırarak konumunu sağlamlaştırmasını sağlamak ve Tether’in küresel çapta stablecoin’lerin güç merkezi ve kripto para ekosisteminin vazgeçilmez bir bir bileşeni olmasını sağlamak.

Bu yıl, Tether’de CEO’luk görevine atanmamla birlikte odak noktam Tether’in hedeflerini şirket misyonumuzla birleştirmek ve esnek, en yeni teknolojileri savunmak olacak. Dolayısıyla benim bu sektördeki maceramın yalnızca kendimi geliştirmekle ilgili değil, aynı zamanda sektörün bir bütün olarak büyümesine katkıda bulunmakla ilgili olduğunu söyleyebilirim.

Soru: Tether’in şimdiye kadarki serüvenini nasıl tanımlarsınız? Şirket yıllar içerisinde nasıl bir dönüşüm yaşadı?

Bu dönüşümü yeni kurulan bir girişimin küresel finansal bir güce evrilmesi şeklinde yanıtlayabilirim. Bu yolculukta fiyat dalgalanmalarının yüksek olduğu fiat para birimleriyle boğuşan gelişmekte olan piyasalarda finansal erişimin demokratikleştirilmesine ve para birimleri ile güvenilir olmayan ödeme altyapılarına odaklandık.

Geride bıraktığımız yıllarda finansal erişilebilirliği ve işlevselliği arttırmak için önemli adımlar attık. Ulaştığımız önemli kilometre taşları arasında Brezilya’da USDT’nin 24.000’i aşkın ATM’de kullanılmasına yol açan 2022 yılının Kasım ayında kurduğumuz bir ortaklık var. Bu sayede Brezilya’da gerçek bir kullanım alanı yarattık ve bu, Tether’i, fiyat para birimlerindeki yüksek fiyat dalgalanmalarıyla boğuşan ülkelerden bireyler için uygun bir alternatif haline getirdi.

Ayrıca Lugano Belediyesi ile el ele vererek çığır açıcı PlanB projesini başlattık. Lugano’u Avrupa’nın Bitcoin Şehri yapma çabamızda ulaştığımız sonuçlardan biri şehirdeki tüm vergi ödemeleri için Bitcoin ve USDT’nin kabul edilmeye başlanması oldu.

Bu çok önemli bir dönüşüm ve çığır açıcı başarı, Bitcoin’in küresel çapta benimsenmesi, finansı güçlendirme ve kripto para inovasyonuna ilişkin süregelen misyonumuzu pekiştirdi.

Bununla birlikte kısa süre önce Gürcistan Hükümeti’yle de bir Mutabakat Zaptı imzaladık. Bu stratejik işbirliği, Gürcistan’ı eşler arası ve blockchain teknolojisi için bir merkez olarak konumlandırmayı ve bölgede bir inovasyon ve ekonomik büyüme devrimini ateşlemeyi amaçlıyordu. Aynı zamanda, dünya çapında sürdürülebilir şehirler ve uluslar inşa etme yönündeki küresel stratejisini ilerletme konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor.

Ürünümüzün cazibesi herkes tarafından kolaylıkla erişilebilmesi. İnternet bağlantısı olan herkes USDT satın alıp kullanabiliyor. Bu özellikle Afrika gibi bölgelerde ilgi çekiyor. Çünkü bu tür bölgelerdeki insanların çoğu ABD dolarına erişimemeleri nedeniyle temel akademik ve istihdam olanaklarına erişemiyor.

Öte yandan kripto para sektöründeki siyah kuğu olaylarına karşı dayanıklılık ve şeffaflık gösterdik.

Stabilcoin sektöründeki hakimiyetimizi kullanarak yenilenebilir enerji, esnek veri depolama ve Bitcoin madenciliğinin yanı sıra, devrim niteliğindeki P2P iletişim uygulamamız, tescilli Holepunch teknolojimizle desteklenen Keet aracılığıyla eşler arası iletişim gibi alanlara odaklanıyoruz.

Finans sektörünü ayrıcalıklı bir azınlıkla sınırlayan geleneksel engelleri aşarak dünyanın dört bir yanındaki bireyleri güçlendirmeye kararlıyız.

Soru: Biraz klasik olacak, Tether’i rakiplerinden farklı kılan şey şey veya şeyler nedir? Aradan yıllar geçmesine rağmen şirket sektördeki lider konumunu korumaya devam ediyor.

Tether’i rakiplerinden farklı kılan öncü ruhumuz, şeffaflık ve güvene olan bağlılığımız ve Finansal inovasyon ve kapsayıcılık konusundaki durmak bilmeyen arayışımız. Geleneksel bankacılık anlayışını yıkmaya devam ediyoruz. finansal sistemi herkes için daha verimli, erişilebilir ve dirençli hale getiriyoruz.

Başarımız güven, şeffaflık ve inovasyona olan sarsılmaz bağlılığımızdan kaynaklanıyor. Bilhassa geleneksel bankacılık çözümlerinin genellikle yetersiz kaldığı Brezilya ve Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda daha düşük ücretler ve daha hızlı işlemler sunma becerimizle gurur duyuyoruz.

Her zaman finansal inovasyonun en ön saflarında yer aldık ve karmaşık bankacılık sistemlerini benzersiz bir yaklaşımla ele alan ilk şirket olduk. Stabilcoin’imiz USDT, küresel finans ortamını yeniden şekillendiren istikrar, erişilebilirlik ve yenilikçi çözümler sunarak kripto piyasasında baskın bir güç olarak ortaya çıktı.

Özellikle gelişmekte olan piyasalara odaklanmamız bizi farklı kılıyor. Geleneksel finans kurumları tarafından gözardı edilen kişilere finansal özgürlüğe giden bir yol sağlamayı amaçlıyoruz. Bu misyonla Afrika, Asya, Latin Amerika, Avrupa ve ötesinde yaygın olarak kullanılan popüler, likit, güvenilir ve şeffaf bir stabilcoin oluşturduk.

Tether’in sağladığı bir başka avantaj ise güçlü ve likit portföyümüz. Rezervlerimizi korumak için temkinli bir yaklaşım sürdürüyoruz ve bağımsız muhasebeciler tarafından üç ayda bir yapılan denetimlerle tüm Tether’lerin tamamen desteklendiğini ve likit olduğunu sürekli olarak kanıtlıyoruz.

Daha da önemlisi bugüne kadar siyah kuğu olayları sırasında bile hiçbir müşterimizin itfasını reddetmedik. Sahip olduğumuz bu esneklik ve güvenilirlik, kullanıcılarımız arasındaki itibarımızı ve güvenimizi daha da güçlendirdi.

Tether ayrıca sınır ötesi ticaret ve havale işlemlerinde dijital para birimlerinin potansiyelini ortaya çıkarılmasında etkili oldu. Bu sayede göçmen işçilerin, geleneksel havale hizmetlerinde olduğu gibi, fonlarının önemli bir kısmını yüksek ücretlerle kaybetmeden ailelerine para göndermelerini mümkün kıldık.

Büyümeye ve inovasyona bağlı kalmaya devam ederken şeffaflık, esneklik ve erişilebilirlik konularında sürdürülebilir bir etki yaratmaya kararlıyız ve müşterilerimize en güvenilir ve verimli finansal çözümlerle hizmet vermeye devam etmek için sabırsızlanıyoruz.

Soru: Düzenlemeler, yasal sorunlar ve davalar… Yatırımcıları Tether konusunda en çok endişelendiren faktörlerden biri de bu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Bizler doğamız gereği öncüyüz ve denetim her zaman bu işin doğasında var. Bununla birlikte, uyumluluk söz konusu olduğunda her zaman bir adım önde olduğumuzdan emin olmak için yasal ve düzenleyici mercilerle sürekli iletişim halindeyiz. Kullanıcılarımızı ve şirketin kendisini korumak için sağlam bir sistemimiz var.

Tarihimiz boyunca bir yandan müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da gelişen yönetmelikler ve sektör normları doğrultusunda hareket ettik. Her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve kripto piyasalarını savunmaya odaklanacağız. Ayrıca, tüm Tether token’lerinin şirket rezervleri tarafından tamamen desteklendiğini teyit eden en son üç aylık rezerv kanıtı raporlarımızı da paylaşmaya başladık.

Bağımsız bir muhasebe şirketi tarafından hazırlanan bu raporlar, uzun yıllardır süregelen pozisyonumuzu da doğruluyor. Şeffaflık konusundaki kararlılığımız da sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Pazar payımızı, maliyetli reklam kampanyalarına başvurmadan organik olarak genişlettik.

Son olarak, kendimizi temel finansal hizmetler sunmaya, küresel finansal çerçeveyi yeniden keşfetmeye ve Tether’i teknolojide lider bir yenilikçi olarak konumlandırmaya adadığımızı yinelemek isterim.

Kendimizi geleceğe adadık ve Tether’in küresel finans sisteminin güvenilir ve güvenilir bir parçası olarak kalmasını sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Soru: Stabilcoin’lede zaman zaman gerçekleşen depeg vakalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür vakaları kripto para topluluğuna nasıl açıklarsınız?

Bu noktada borsaların ikincil piyasalar olarak faaliyet gösterdiğini ve Tether’in bu faaliyetler üzerinde kontrol sahibi olmadığını anlamak çok önemli. USDT’nin ikincil piyasalardaki belirli borsalarda değer kaybetmesi, Tether’in dolar sabitinin bozulduğu veya rezervlerinin değerini koruyamadığı anlamına gelmiyor.

Söz konusu ikincil piyasalar, birincil likidite kaynağı ve dolara eşdeğer olarak USDT’ye dayanan çeşitli kripto para borsalarını kapsamaktadır. Belirsizlik veya FUD dönemlerinde fırsatçı kişiler bu durumlardan faydalanarak paniğe yol açabilir.

Piyasada fiyat dalgalanmaların arttığı dönemlerde borsalarda USD₮ için belirtilen işlem fiyatı, borsanın emir defterlerinde mevcut olandan daha yüksek likidite talebi nedeniyle dalgalanabilir. Bu dalgalanma, Tether’in kendi istikrarı ya da nakde dönüştürülebilirliğine ilişkin bir gösterge değil, ilgili borsanın piyasa dinamiklerini yansıtmaktadır.

Bununla birlikte depeg vakaları, kullanıcıların mevduatlarını kullanamayacakları anlamına gelmediğini anlamak çok önemli. Yapılan çok sayıda stres testinde USDT’nin dolar sabiti (depeg) bozulmamış, tüccarların ve kullanıcıların dolar mevduatlarını tutarlı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamıştır. Bu nedenle yaşanan depeg vakaları, Tether’in istikrarıyla veya nakde dönüştürülebilirliğinden ziyade borsalardaki hareketliliklere bağlantılı olduğu söylenebilir.

Soru: Tether’e ilişkin spekülasyonlar yıllardır devam ediyor. Tether bu kapsamda rezerv kanıtı yayınlamaya başlayan ilk stabilcoin oldu. Ancak buna rağmen spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. Tether’in bu spekülasyonlarla başa çıkmak için gelecek planları neler?

Rezerv kanıtı sağlayan ilk stabilcoin olmamıza rağmen Tether’e ilişkin spekülasyonlar yıllardır devam ediyor. Bu endişeleri gidermek için şirketimiz, kullanıcılarımız için en üst düzeyde şeffaflık ve güveni sürdürmeye kendini adamıştır. Ortaklarımıza olan bağımlılığımızı azaltmak, bankacılık ilişkilerimizi genişletmek ve böylece stablecoin’imizin istikrarını güçlendirmek için aktif olarak çalışıyoruz. Farklı ülkelerdeki bankacılık ortaklarından gelen ilginin artması, şeffaflık ve yeniliğe olan sarsılmaz bağlılığımızın bir kanıtıdır.

Sahip olduğumuz rezervlerin yüksek likiditeye ve olağanüstü kaliteye sahip olduğu sürekli olarak kanıtlanmıştır. Örneğin 2022 yılında Tether, 48 saat içinde 7 milyar doları, yani o zamanki rezervlerimizin yaklaşık %10’unu hızlı bir şekilde geri ödedi. Bu, şeffaflığa olan bağlılığımızı ve rezervlerimizin bütünlüğünü korumaya yönelik kararlı taahhüdümüzü göstermektedir.

Rezerv varlıklarımız, dolaşımdaki coin’lerin değerini korumak için özel olarak tahsis edilmiştir ve itfaları yerine getirme konusunda kararlıyız. Rezervlerimiz konusunda şeffaflığımızı koruyoruz. Birçok özel şirketin aksine, Tether’in rezerv fazlasını kâr olarak dağıtmadığına dikkat çekmem gerekiyor. Bunun yerine, kullanıcılarımızın yatırımlarının istikrarına ve güvenliğine öncelik vererek bu kazançları şirket bünyesinde tutuyoruz.

Ne yazık ki denetim şirketlerini, kripto para sektörüne girmelerini engellemeye yönelik lobi çalışmaları var. Bunun nedeni denetim şirketlerinin sektör standartlarını yükselteceği ve asılsız FUD’un önüne geçeceği endişesi. Kripto para sektöründe özellikle de stabilcoin’ler konusunda finansal denetimler gerçekleştirmek konusundaki zorluklar bir noktada sektörde düzenlemelerin olmamasından da kaynaklanıyor. Özellikle Big Four gibi denetim şirketleri, kripto para sektöründe düzenlemelerin olmaması nedeniyle temkinli davranıyor.

Dolayısıyla bu durum hem sektör hem de denetim firmaları için zorluk teşkil ediyor. Özellikle şeffaf denetim standartları, bir şirketteki mali zorluklar nedeniyle oluşabilecek komplikasyonları önlemek açısından çok önemlidir. Yaygın olarak kullanılan ve güvenilir bir stabilcoin olan Tether, bu düzenemelerin gerekliliğini kabul ediyor ve bu standartların oluşturulmasına yardımcı olmak için denetim firmalarıyla işbirliği yapmaya istekli.

Soru: Tether yakın zamanda Gürcistan’da ödemeler ve CBDC’ler konusunda iki önemli ortaklık kurdu. Türkiye’nin kripto paraların benimsenmesi konusundaki tutumu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye için de benzer planlarınız var mı?

Elbette, özellikle kripto para birimlerini Türk Lirası’nı destekleyecek şekilde konumlandırmayı amaçlayan kripto para birimi yasası önerisiyle birlikte Türkiye’deki kripto para çalışmalarını yakından izliyoruz.

Bu nedenle, Türkiye’deki varlığımızı daha da güçlendirmemize ve dijital ekonomiye katkıda bulunmamıza olanak tanıyacak fırsatları ve ortaklıkları keşfetmeye kesinlikle açığız. Örneğin, yakın zamanda Tether Gold’u (XAU₮) Türkiye’nin önde gelen kripto para alım satım platformlarından biri olan ICRYPEX’te listelememiz, Türkiye piyasasına olan bağlılığımızın bir göstergesi. Bu listeleme sayesinde Türk kullanıcılar, fiziksel altın sahipliğini temsil eden bir stabilcoin olan XAU₮’yu alıp satabilecekler.

Bu girişimimiz yalnızca Türk yatırımcılara istikrarlı ve güvenilir bir yatırım seçeneği sunmamızı sağlamıyor aynı zamanda son derece değişken fiat enflasyon oranlarına karşı bir koruma sağlıyor.

Sonuç olarak, kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin benimsenmesinin Türkiye ekonomisine ve halkına önemli faydalar sağlayabileceğine inanıyoruz.