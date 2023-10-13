Tether’in yeni CEO’su Paolo Ardoino oldu. Paolo Ardoino, şirketteki CEO’luk görevine 2023 yılını Aralık ayında başlayacak.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, şirkette CEO’luk görevine terfi ettirildi. Bu sürpriz karar, kripto para topluluğunda şaşkınlık yarattı. Tether cephesinden yapılan açıklamada Paolo Ardoino’nun 2023 yılının Aralık ayında CEO’luk görevini Jean-Louis van der Velde’den devralacağı bildirildi.

Jean-Louis van der Velde, Bitfinex’teki CEO’luk görevine devam edecek ve Tether’in danışmanları arasına katılacak.

CryptoPotato’ya gönderilen basın bültenine göre Paolo Ardoino, Bitfinex’teki CTO’luk ve Holepunch’taki CSO’luk (Baş Strateji Sorumlusu) görevlerine devam edecek. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Paolo Ardoino şunları kaydetti:

Tether’in CEO’luk görevinin bana emanet edilmesi benim için büyük bir onur. Kripto para sektöründe yeniliklere ve istikrar getirmeye devam ederken ekibime liderlik yapacağım için heyecanlıyım. Topluluğumuzla birlikte özgürlüklerimizin önündeki engelleri kaldıran bir gelecek inşa edebiliriz.

Paolo Ardoino 2014 yılında Bitfinex’te işe başladı. Üç yıl sonra 2017 yılında Tether’in CTO’luk görevine terfi ettirilen Ardoino, yaklaşık 6 yıldır bu görevi yürütüyordu. Ardoino, CTO’luk görevi sırasında dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin büyümesi sağlayan stratejinin ortaklarından biriydi.

Tether cephesinden yapılan açıklamada, bu görev değişikliliğinin titizlikle planlandığı ve şirketin uzun vadeli planlarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Paolo Ardoino, 2022 yılında CryptoPotato’ya verdiği röportajda Tether’in halka arz (IPO) düzenlemeyi planlamadığını açıklamıştı.