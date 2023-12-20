Son dönemde madencilerin elde ettiği gelirin %33’ünden fazlası, Ordinals çılgınlığı nedeniyle büyük bir artış yaşayan işlem ücretlerinden kaynaklanıyor.

Yeni BRC-20 token standardı sonrası, Bitcoin ağındaki işlem ücretleri zirveye ulaştı. Dolayısıyla bu durum Bitcoin madencilerine yaradı.

HashRate Index verilerine göre, en büyük madencilik havuzları, son 3 günlük süreçteki gelirlerinin yaklaşık üçte birini işlem ücretlerinden elde etti.

BRC-20 Madencilerin Yüzünü Güldürdü

%26’lık pazar payı ile en büyük madencilik havuzlarından Foundry USA, bu süreçte işlem ücretlerinden 3,23 BTC kazandı. Foundry USA’nın Çin merkezli rakibi Antpool ise blok başına ortalama 3,26 BTC kazandı. Madencilerin blok ödülü olarak şu anda 6,25 BTC kazandığını göz önünde bulundurduğumuzda Antpool ve Foundry USA’nın halihazırda %50 fazladan gelir elde ettiğini söylemek mümkün.

Bu yıla kadar blok ödülleri, madencilerin gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Blok ödülleri, madencilerin ağı güvence altına alması için teşvik eden ana unsurlardan biriydi. Ancak 2023 yılıyla birlikte patlak veren Ordinals çılgınlığı sonucunda Bitcoin ağındaki işlem ücretleri ciddi şekilde arttı. Ordinals çılgınlığıyla birlikte Bitcoin ağı yalnızca para transferleri için değil aynı zamanda kalıcı NFT’ler basmak ve alternatif token ve meme coin’ler dağıtmak için de kullanılmaya başlandı.

Zincir üstü verilere göre, Bitcoin ağındaki yazıtlar yani NFT’ler son dönemde elde edilen işlem ücretlerinin %20 ile %40’lık kısmını oluşturuyor.

Şu anda ortalama bir Bitcoin bloğu madencilere 374 bin dolar değerinde 9 BTC kazandırıyor ve dolayısıyla madencileri yaklaşan blok ödülü yarılanması öncesi cesaretlendiriyor. Zira 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasıyla birlikte Bitcoin ağında blok ödüllerinin 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek. Analistlere göre bu durum, yüksek maliyetli ve verimsiz iş yapan madencilerin sektörden temizlenmesiyle sonuçlanacak.

Cryptofees.info verilerine göre Bitcoin’de son 7 günlük zaman diliminde günlük ortalama işlem hacmi 13,9 milyon dolar seviyesindeydi ve bu, Ethereum’a kıyasla çok daha yüksek.

Kontrol Edilemeyen Ücretler

Aralık ayının başında Bitcoin’de işlem maliyetleri vByte başına 350 satoshis (sat/vB) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Mempool.space verileri, maliyetlerin 127 sat/vB’ye ya da işlem başına yaklaşık 7,00 dolara düştüğünü gösteriyor. Geçen hafta bu maliyet işlem başına 30 dolara kadar çıkmıştı.

İşlem ücretlerinin bu denli yükselmesi, normal kullanıcılar için iyi bir durum değil. Zira bu senaryonda küçük boyutlu Bitcoin transferleri gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların yüklü miktarda işlem ücreti ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla bazı Bitcoin kullanıcıları, Ordinals trendine karşı çıkarken bazıları ise Bitcoin’in benimsenmesini arttırdığı için destekliyor.

Blockstream CEO’su Adam Back, Bitcoin’de işlem ücretlerinin artmasıyla birlikte bir zamanlar hızlı, ucuz ve özel BTC ödemeleri yapmak için geliştirilen ve şimdilerde pek fazla kullanılmayan Bitcoin’in Liquid ağının işlem hacminin yeniden yükselişe geçtiğini bildirdi.