Binance, Bitcoin NFT’lerine yönelik desteğini sonlandırma kararı aldı. Binance kullanıcılarının 18 Mayıs’a kadar Binance NFT platformundaki Bitcoin NFT’lerini çekmeleri gerekiyor.

Binance, bundan yaklaşık bir yıl önce Binance NFT platformuna Bitcoin ağı desteği eklemişti. 4 Nisan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Binance NFT platformu 18 Nisan tarihinde Türkiye saatiyle 09:00’da itibariyle Bitcoin ağı desteğini sonlandıracak. Platform bu tarihten sonra Bitcoin NFT’leri için alım satım ve para yatırma ve listeleme işlemlerini desteklemeyecek.

Binance ayrıca Runestone NFT’lerinin alım satımının da Binance NFT’de desteklenmeyeceğini bildirdi.

Binance Ordinals Alanını Terk Ediyor

Binance’in Bitcoin NFT’lerine yönelik desteğini sonlandırma kararı, “Binance NFT Marketplace’teki ürün tekliflerini düzene koymaya yönelik devam eden çabalarının” bir parçası.

Binance, yaptığı açıklamada kullancılarına Bitcoin NFT’lerini 18 Mayıs tarihinden önce Bitcoin ağı üzerinden Binance NFT Marketplace’ten çekmeleri tavsiye etti.

Binance, Bitcoin NFT’lerini 2023 yılının Mayıs ayında desteklemeye başladı. Bitcoin NFT’lerine yönelik ilginin yıl içerisinde önemli ölçüde artmasıyla Bitcoin ağındaki işlem ücretleri Kasım 2023’te rekor seviyelere ulaştı. CryptoSlam verilerine göre Bitcoin, NFT işlemleri için en popüler ikinci blockchain ağı konumunda.

Ancak yıllar içerisinde popülaritesinin azalmasıyla NFT satış hacimleri de son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Statista verilerine göre 15 Ağustos 2021 tarihinde NFT satışları 117.000’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 15 Mart 2024 itibariyle Ethereum, Ronin ve Flow blockchain’lerindeki toplam satış miktarı ise 2.400 seviyesindeydi.

3 Nisan Çarşamba günü Franklin Templeton, Bitcoin’de inovasyonu başlattığını belirterek Bitcoin Ordinals’ten övgü dolu sözlerle bahsetmişti.