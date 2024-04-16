Kripto para piyasalarında düşüş trendi, birkaç gündür olduğu gibi 16 Nisan’da da devam ediyor. XRP, son 24 saatte yüzde 5’e yakın değer kaybederek 0,5 doların altına geriledi.

Altcoin fiyatı düşerken, topluluğun dikkatini balinaların cüzdan hareketleri çekti.

Balinalar Borsalara XRP Taşıyor

Zincir üstü takip kaynağı Whale Alert (X kullanıcı adı @whale_alert), geçtiğimiz birkaç günde kimliği tespit edilemeyen cüzdanlardan borsalara XRP gönderildiğini aktardı.

Değeri 200 milyon dolara yakın 390.869.591 XRP, merkezi kripto para borsası Bithumb’a gönderildi. Bithumb Explorer’a göre bu işlem, borsa içi bir işlemi temsil ediyor.

Bununla birlikte, Bitvavo’ya iki ayrı işlem ile toplamda 40 milyon XRP gönderildi. Bu XRP’lerin değeri 20 milyon doları buluyor. Ayrıca, Bitstamp’e de yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 22 milyon XRP gönderildi.

Böylece geçtiğimiz bir kaç günde balinalar, merkezi borsalara toplam 452 milyon XRP göndermiş oldu. Söz konusu işlemlerin neden gerçekleştirildiği bilinmiyor.

Merkezi borsalara genellikle satış veya takas amacıyla kripto para gönderiliyor. Dolayısıyla XRP balinaları satış yapmak amacıyla kripto para aktarmış olabilir.

Nisan ayı XRP ve geliştiricisi Ripple için kritik bir ay. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı davada son dilekçelere bu ay sunulacak.

Üç yıldan uzun süredir devam eden davada ön duruşma konferansı bugün gerçekleşecek. Duruşmadan uzlaşma kararı çıkması da ihtimaller dahilinde.