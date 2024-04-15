Bazı analistlere göre Ripple ile SEC bu hafta uzlaşmaya varabilir. 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada kritik duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek.

Özet:

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada 16 Nisan’da olası bir uzlaşmayla sonuçlanabilecek ön duruşma konferansı gerçekleşecek.

Analistler, Ripple lehine bir sonucun, tıpkı 2023 yılında elde edilen 3 kısmi zafer sonrasında olduğu gibi XRP fiyatında yükseliş trendini tetikleyebileceğine inanıyor.

3 yılı aşkın süredir devam eden davada nihai duruşma önümüzdeki hafta 23 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Dava, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2020 yılının Aralık ayında 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçlamasıyla başlamıştı.

Ripple-SEC Davasında Son Durum Ne?

Davada artık nihai duruşmaya yaklaşık 8 günlük kısa bir süre kaldı. Kripto para topluluğu önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan kritik duruşmayı beklerken 16 Nisan’da gerçekleşecek olan kritik bir gelişme de davanın geleceği için büyük önem arz ediyor.

Kısa süre önce yapılan bir duyuruya göre Ripple ve SEC, Yargıç Netburn’ün önünde bir Nihai ön duruşma konferansı düzenleyecek. Bu tür konferanslar, savcı ve savunma avukatının bir araya gelerek davanın duruşmayla mı yoksa karşılıklı bir anlaşmayla mı çözülmesi gerektiğini tartışması için gerçekleştiriliyor.

XRP destekçileri, yarınki konferanstan bir uzlaşma kararı çıkabileceğini belirterek 16 Nisan tarihinin önemine dikkat çekiyor. X kullanıcısı JackTheRippler Ripple ile SEC arasındaki davanın “yarın sona erebileceğini” düşünüyor.

XRP’de Son Durum Ne?

12 Nisan ile 13 Nisan tarihlerinde kripto para piyasasındaki çöküşlerden en çok etkilenen kripto paralardan biri de Ripple’ın XRP’si. Haftalık bazda yaklaşık %20 oranında değer kaybeden XRP bugün bir miktar toparlanarak 0,52 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Bazıları Ripple’ın davayı kazanması halinde XRP’nin devasa bir yükseliş yaşayacağını tahmin ediyor. Ripple’ın 2023 yılında SEC karşısında 3 kritik zafer kazanması sonrasında XRP fiyatı kayda değer yükselişler yaşamıştı.

Davayı SEC’in kazanması halinde başta Ripple ve XRP’si olmak üzere kripto para piyasasını kötü günler bekliyor olabilir.