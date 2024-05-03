OpenAI CEO’su Sam Altman’ın projesi Worldcoin, hem yapay zekaya (AI) hem de kripto paralara duyulan ilginin etkisiyle gündemden düşmüyor. Peki Worldcoin projesi tam olarak ne? Ekosistemde ne gibi özellikler var? WLD’nin diğer kripto paralardan farkı ne?

Yukarıdaki soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Worldcoin Nedir?

Worldcoin, WLD adlı kripto parası olan bir dijital kimlik platformudur. World ID ve World App, ekosistemin diğer unsurlarıdır.

Proje Sam Altman, Alex Blania veMax Novendstern tarafından başlatıldı. Worldcoin, küresel bir kimlik ve finans ağı olmayı ve alana katılımı artırmayı hedefliyor.

Platform, bu amaç doğrultusunda AI ve blockchain gibi teknolojilerden yararlanıyor. Bu teknolojiler sayesinde kullanıcıların kimliklerini biyometrik olarak doğrulanarak, dolandırıcılık gibi risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Worldcoin ekosistemiyle etkileşime girmek için öncelikle World App adlı uygulamayı indirmek gerekiyor. Uygulamayı Tools for Humanity yönetiyor. Polygon üzerinde geliştirilen uygulama, 2023 yılında Optimism ağına taşındı.

Kimlik doğrulama işlemi ise World ID adlı konsept sayesinde gerçekleştiriliyor. “Proof of personhood (kişilik ispatı)” da denen bu uygulama, Orb adlı bir cihazı içeriyor.

Orb, kullanıcıların gözlerindeki iris tabakasını tarayarak kaydediyor ve World ID oluşturarak blockchain’e kaydediyor. Böylece gerçek dünya ile dijital varlığın birbirine bağlandığı bir kimlik yaratılmış oluyor.

Bu kimlik, Worldcoin ile entegre Discord, Shopify, Reddit ve Telegram gibi çok sayıda platformda kimlik doğrulama amacıyla kullanılabiliyor. World ID oluşturanlara ücretsiz WLD dağıtılıyor.

Veri gizliliği konusunda da bazı önlemler alınıyor. Biyometrik veriler Orb’da saklanmıyor, bunun yerine veriyi kodlayan IrısHash oluşturuluyor. İris taramaları ise tamamen siliniyor.

WLD Nasıl Çalışır?

WLD, Worldcoin ekosisteminin kripto parasıdır. Worldcoin ekosistemine katılanlar, etkileşimleri karşılığında WLD ile ödüllendiriliyor.

İlk aşamada World ID oluşturularak dağıtılan kripto para, Temmuz 2023’te borsalarda listelenmeye başladı.

Kripto para bir ödeme ve transfer aracı olmak üzere tasarlandı. Borsalarda listelendiğinden beri bir yatırım aracı işlevi de görüyor.

WLD, gelecekte Worldcoin ekosisteminin yönetişimi için de kullanılacak. Sahipleri ekosistemdeki değişiklik tekliflerinde oy kullanabilecek.

WLD arzı 10 milyar ile sınırlandırıldı. Bu sınıra 15 yıllık süreçte ulaşılması planlanıyor.

Sam Altman Kimdir?

Sam Altman, yapay zeka alanında faaliyet gösteren ABD’li bir iş insanıdır. Günümüzün popüler şirketi OpenAI’nin kurucu ve CEO’sudur.

Üniversiteyi terk eden girişimci ekolünden olan Altman, OpenAI’yi Elon Musk gibi önde gelen isimler ile birlikte kurdu. Şirketten 2023’te kısa bir süreliğine ayrılmak zorunda kalan Altman, Nisan 2024 itibarıyla OpenAI’de hala CEO’luk görevini yürütüyor.

Yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI, sohbet robotu ChatGPT ve metinden video üreten Sora gibi ürünleriyle meşhur.

Kasım 2022’de kullanıma açılan ChatGPT, doğal dil işleme alanında uzmanlaşmış sohbet botudur. Yapabildikleri arasında sohbet etmek, makale özetlemek, senaryo yazmak gibi üst düzey işlevler bulunuyor.

Sora ise henüz piyasaya sürülmemiş, fakat çok ses getiren bir AI modeli. Sora, metin girdilerinden gerçekçi videolar hazırlayabiliyor.