Wormhole’ün kripto parası W, piyasanın geri kalanının güç bulmakta zorlandığı bir günde yüzde 16 değer artışıyla öne çıkıyor. Peki W nedir? Wormhole nasıl çalışır? W nasıl satın alınır?

Soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Wormhole Nedir?

Wormhole farklı blockchain’lerin iletişim kurmasına olanak sağlayan bir genel mesajlaşma protokolüdür. Bu sayede blockchain ağlarının birlikte işler olmasını mümkün kılar.

Protokol, 2021 yılında Jump Crypto tarafından başlatıldı. Solana ve Ethereum köprüsü olarak faaliyete başlayan Wormhole, zaman içinde daha genel bir yaklaşım izleyerek birlikte işlerlik katmanına dönüştü.

Wormhole ile entegre blockchain ağları arasında varlık transferleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Koruyucu (guardian) adı verilen doğrulayıcı düğümler, gelen işlem taleplerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol ediyor. Toplam 19 koruyucunun 13’ünün geçerli kabul ettiği işlemler blockchain’de yayınlanıyor.

Devamında gönderilen kripto paralar bir akıllı sözleşmeye kilitleniyor ve denk değerde sarılı (wrapped) token basılıyor. Bu token’lar diğer blockchain ağlarına gönderilerek farklı ekosistemlerde kullanım bulabiliyorlar.

Wormhole’ün birlikte işlerlik özelliği, birden fazla blockchain ağında çalışabilen merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) geliştirilmesini de mümkün kılıyor. Hatta farklı zincirlerden yönetişime katılmak da kullanım alanları arasında.

DApp’lerin çalışabilmeleri için dışarıdan düzenli olarak bilgi ve veri almaları gerekli. Wormhole, bu girdilerin farklı blockchain ağlarından da toplanmasını sağlayarak, dApp’leri çoklu zincirlerde çalışır hale getiriyor.

Womrhole’ün birbirine bağladığı ağlar arasında Solana, Circle, Uniswap, Synthetix, Lido, Aptos, Arbitrum, PancakeSwap ve Cosmos gibi popüler birçok blockchain bulunuyor.

W Nedir?

W, Wormhole ekosisteminin yönetişim token’ıdır. Solana tabanlı bir kripto para olarak Nisan 2024 başında piyasaya sürüldü.

Protokolün doğasına uygun olarak çoklu zincir uyumluluğuyla geliştirildi. Zamanla ERC-20 standardıyla da çalışabilecek.

Bir yönetişim token’ı olarak W, sahiplerine Wormhole ekosisteminin geleceğinde söz hakkı verecek. W sahipleri değişiklik tekliflerinde oy kullanabilecek.

Maksimum arzı 10 milyar belirlenen W’nin Mayıs 2024 itibarıyla 1,8 milyarı dolaşımda. Büyük kısmı kilitli olan W’ler önceden belirlenen bir kilit açılım programına göre zaman içinde dolaşıma sokulacak.

W Nasıl Satın Alınır?

Piyasa değeri bakımından ilk 100 kripto para arasında yer alan W, çok sayıda borsada listeleniyor.

Bu kripto para borsaları arasında Binance, Bybit, KuCoin, OKX, Gate, Kraken, HTX, Crypto.com, Bifinex, MEXC, Bithumb ve BingX bulunuyor.