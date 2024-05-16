Sandbox, geçtiğimiz günlerde kullanıcılar için oluşturduğu 300 bin SAND’lik ödül havuzuyla gündeme geldi. Peki Sandbox tam olarak nasıl bir proje? SAND ne işe yarıyor? Nasıl satın alınır? Ekosistemde başka hangi varlıklar bulunuyor?

Soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Sandbox Nedir?

Sandbox blockchain tabanlı popüler bir metaverse’dür. Oyuncuların bu evren içerisinde kendi dünyalarını inşa etmelerine olanak sağlar.

Animoca Brands tarafından geliştirilen Sandbox, aslında ilk olarak 2011 yılında Minecraft’a rakip bir mobil oyun olarak piyasaya sürüldü. Projenin metaverse’e dönüştürülmesine 2018’de karar verildi ve metaverse, 2020’de Ethereum üzerinde kullanıma açıldı.

Sandbox’ta arazi, eşya, silah ve evcil hayvan dahil tüm öğeler bir NFT’yi temsil ediyor. Dolayısıyla sahiplikleri ve kontrolleri tamamen kullanıcıların elinde bulunuyor.

Arazi hariç diğer NFT’ler, kodlama bilgisine gerek olmadan, oyunun temelinde yer alan iki yazılım olan VoxEdit ve Game Maker ile kolayca oluşturulabiliyor. Bu NFT’ler Sandbox’ın pazar yeri ve diğer NFT pazar yerlerinde alınıp satılabiliyor.

Metaverse’e dahil olmak için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Yalnızca oyun içinde gerekli NFT’leri satın almak gerekebilir. Kendi oyunlarını kurmak isteyen oyuncuların arazi satın alması zorunlu.

SAND Nedir?

SAND, Sandbox ekosisteminin başlıca kripto parasıdır. Yönetişim başta olmak üzere, platform ile etkileşime geçmek için birçok şekilde kullanılır.

ERC-20 tabanlı bir token olan SAND’in sahipleri, kripto para stake ederek ekosistemin geleceğini belirleyen değişiklik tekliflerinde söz hakkına sahip olur. SAND stake edenler, daha fazla SAND ile ödüllendirilir.

SAND, ayrıca NFT varlıkları satın almak, oyun oynamak ve avatar düzenlemek için kullanılıyor. SAND arzı 3 milyar ile sınırlandırıldı. CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla 2,26 milyar SAND dolaşımda.

Diğer token’lardan olan ASSETS, eşya ve evcil hayvan gibi kullanıcıların oluşturdukları varlıkları ifade ediyor. ERC-1155 tabanlı bu NFT’ler oyunlarda kullanılabiliyor veya avatarlara yerleştirilebiliyor.

LAND ise Sandbox evreninde sınırlı sayıda bulunan ve satın alınıp kiralanabilen arazi parçalarını temsil ediyor. LAND, Ethereum’un başlıca NFT standardı olan ERC-721 ile geliştirildi.

Sandbox ekosisteminde toplamda 166.464 LAND bulunuyor. LAND, dönemsel olarak düzenlenen açık artırmalarda SAND veya ETH ile alınabiliyor, ayrıca pazar yerlerinde satışa sunuluyor.

SAND Nasıl Satın Alınır?

SAND çok sayıda merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsasında listeleniyor.

Mayıs 2024 itibarıyla bu borsalar arasında Binance, BtcTurk, Paribu, Bitci, Crypto.com, HTX, Gate, Coinbase, OKX, KuCoin, Kraken, Upbit, Bybit, MEXC, Bitget, Bitfinex, Bitstamp, Bithumb, Uniswap ve LBank yer alıyor.