GameStop (GME), bu yılın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Kripto para yalnızca bir haftada yüzde 2.390 değer kazandı.

Peki nedir bu GameStop? Video oyun şirketiyle ilişkili mi? GME neden yükseliyor? Nereden satın alınır?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

GameStop (GME) Nedir?

GameStop, kendisiyle aynı adı taşıyan ve 2021’de finans piyasalarında ciddi bir çalkantıya yol açan video oyun şirketine göndermede bulunan bir memecoin projesidir.

GameStop resmi bir kripto para projesi değil. Yani ilgili oyun şirketi tarafından değil, topluluk tarafından oluşturulmuş bir proje.

GME, GameStop projesinin kripto parasıdır. Solana üzerinde 2024 başında başlatıldı. Bir memecoin olarak GME, mizah amacıyla piyasaya sürüldü. Kripto paranın topluluğu eğlendirmek ve bir spekülasyon aracı olmak dışında pek bir işlevi bulunmuyor.

Video oyun şirketine gelince, kendisi güçlerini birleştiren bireysel yatırımcıların ne denli etkili olabileceğinin bir sembolü olarak hayatımıza kazandı.

Reddit’teki r/wallstreetbets üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcılar, büyük yatırım şirketlerinin kısa pozisyon açtığı şirketlerin hisselerini satın almaya karar verdi.

Kısa pozisyon, bir hisse veya varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle vadeli açılan pozisyonları ifade ediyor. Varlığın beklenmedik şekilde yükselmesi, kısa pozisyon sahiplerinin zarar etmesiyle sonuçlanıyor.

Tam da bunu yapmaya çalışan bireysel yatırımcılar, aralarında GameStop’un da bulunduğu birkaç şirkete yüklü miktarda yatırım yapmaya başladı. Hisselerin fiyatlarının borsa seansları dışında bile yükselmeye devam etmesi, yatırım şirketlerini ciddi bir şekilde zarara soktu.

Hatta kimi aracı platformlar, GameStop’u işleme kapatmak zorunda dahi kaldı. Bu durum engellendiklerini düşünen bireysel yatırımcıları daha fazla alım yapmaya yönlendirdi.

GameStop, o günden beri özellikle blockchain topluluğu için bir direniş ve finansal özgürlük sembolü olmayı sürdürüyor.

GME Neden Yükseliyor?

GME’nin olağanüstü yükselişinin ardında, GameStop olaylarıyla ilişkili önde gelen bir figürün sosyal medyada yeniden ortaya çıkması yatıyor.

Roaring Kitty (X kullanıcı adı @TheRoaringKitty), olayların yaşandığı 2021 başından beri ilk kez X üzerinde gönderi paylaştı.

Koltuğuna dikelen bir insan görselini içeren paylaşımın görülmesiyle, GameStop hisselerine yeniden ilgi gösterilmeye başlandı. New York Menkul Kıymetler Borsasında GME adıyla listelenen hisseler, 15 dolardan işlem gördüğü 9 Mayıs’ta 14 Mayıs’a 50 dolara yükseldi.

Hisse senetlerine ilginin artması, resmi bir bağlantısı olmayan kripto paraya da yansıdı. Yalnızca 13 Mayıs’ta 0,00049 dolardan işlem gören memecoin, 15 Mayıs’ta 0,02 dolara kadar çıktı.

GME Nasıl Satın Alınır?

Henüz yeni sayılabilecek bir kripto para olan GME’yi sınırlı sayıda borsa listeliyor.

CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla bu borsalar arasında Meteora, Jupiter, Bitget, BingX, LBank, Orca, Raydium, MEXC, Gate, CoinEx ve Bitrue yer alıyor.