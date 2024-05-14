BounceBit, Binance’in yeni platformu Megadrop’a katılan ilk proje oldu. Projenin kripto parası BB, 13 Mayıs’ta listelendi.

BounceBit nedir? BB ne işe yarar? Hangi platformlar listeledi? Binance Megadrop ne?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

BounceBit Nedir?

BounceBit, normal şartlarda stake edilmesi mümkün olmayan Bitcoin’in (BTC) stake ve “yeniden stake (restake)” edilmesini mümkün kılan bir layer 1 (katman 1) blockchain ağıdır.

Bir hisse ispatı (proof of stake, PoS) ağı olan BounceBit, BTC’lerin stake edilebileceği bir blockchain katmanı sunuyor. Böylece BTC’ye yeni bir amaç kazandırarak, Bitcoin üzerinde bir merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi oluşturulmasına olanak sağlıyor.

BounceBit, ayrıca Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ve BNB Chain ile uyumlu çalışan bir ekosistem. Bu sayede BTCB ve WBTC gibi kripto paralar da yeniden stake edilebiliyor.

Ağın güvenliğini ise hem BTC hem de BounceBit token’larını stake etmiş doğrulayıcılar sağlıyor.

Ekosistemin bir parçası olan BounceClub, DeFi ile ilgilenenler için zincir üstü bir alan sunuyor. BounceClub ile kodlamaya ihtiyaç olmadan, hazır widget’lar ile merkeziyetsiz uygulamalar oluşturulabiliyor.

BB Nedir?

BB, BounceBit ekosisteminin yönetişim token’ıdır. Protokolün geleceğini etkileyen kararları BB stake etmiş kullanıcılar alır.

BB stake ederek doğrulayıcı olanlar, ağda gerçekleştirilen işlemleri doğrular ve güvenliğini sağlar. Staker’lar daha fazla BB ile ödüllendirilir. BB, ayrıca işlemlerin gas ücretini ödeme amacıyla kullanılıyor.

BB’nin maksimum arzı, Bitcoin’in 21 milyonluk sabit arzından ilham alınarak 2,1 milyar ile sınırlandırıldı. CoinMarketCap verilerine göre, Mayıs 2024 itibarıyla 409,5 milyon BB dolaşımda.

BB Nasıl Satın Alınır?

BB, Binance Megadrop’taki staking sürecinin ardından kripto para borsasında BB/BTC, BB/USDT, BB/BNB, BB/FDUSD ve BB/TRY çiftleriyle listelendi.

Kripto paranın Binance’te işleme açılmasının ardından birçok borsa daha BB’yi listeleyeceğini duyurdu. Bu borsalar arasında Bybit, Jupiter, KuCoin, MEXC, Gate, HTX, Bitget, CoinEx ve Bitmart yer alıyor.

Binance Megadrop Nedir?

Megadrop, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni platformudur. Megadrop, kripto para projelerine token’larını piyasaya sürme sürecinde destek olacak.

Binance Simple Earn ile Binance Web3 Wallet’ı entegre eden platform, çeşitli aktiviteler gerçekleştiren kullanıcılara puan ve token kazanma fırsatı kazandırıyor.

Launchpool ile benzer bir kuluçka merkezi gibi çalışan Megadrop, hem yeni hem de mevcut projelerin katılabildiği Launchpool’dan farklı olarak yalnızca yeni projeleri listeliyor.