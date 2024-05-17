IOST, geçtiğimiz günlerde Ethereum Sanal Makinesi (EVM) geliştiricileri için yeni bir fon oluşturdu. Ekosisteme geliştiricileri çekmeyi amaçlayan IOST, bu fona 100 milyon dolar ayırdı.

Peki IOST nedir? Blockchain’i diğerlerinden ayıran ne? Kripto parası ne işe yarıyor? Nereden satın alınır?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

IOST Nedir?

Internet of Services Token’ın kısaltması olan IOST, işletme düzeyinde hizmetlerin interneti (IoS) sunan bir blockchain platformudur. IoS, nesnelerin internetini bir üst düzeye taşıyarak, internete bağlı tüm unsurları hizmet olarak sunmayı ifade eder.

IOST projesi 2018’de Zhong, Terrence Wang, Justin Li, Ray Xiao, Sa Wang ve Kevin Tan tarafından başlatıldı. Mainnet 2019 yılında kullanıma açıldı.

IOST, büyük ölçekli merkeziyetsiz uygulamaların (dApp) geliştirilebileceği bir altyapı katmanı sunuyor. Blockchain üzerinde geliştirilen uygulamalar kendileri için gerekli yüksek işlem çıktısına ulaşabiliyor. Proje ekibi blockchain’in saniyede 100 bin işlem gerçekleştirebildiğini öne sürüyor.

Ölçeklenebilirlik için EDS adlı gelişmiş bir sharding sistemi kullanan IOST, işlemleri çok büyük gruplar haline getiriyor ve doğrulanmak üzere rastgele node’lara dağıtıyor.

IOST inanılabilirlik ispatı (proof of believability) adlı bir konsensüs mekanizması kullanıyor. Bu mekanizmada işlemler, merkeziyetsiz şekilde seçilen bir komite tarafından doğrulanıyor.

IOST Coin Ne İşe Yarar?

IOST, aynı adı taşıdığı blockchain ekosisteminin kripto parasıdır. Ağ üzerinde gerçekleştirilen birçok işleme aracılık eder.

IOST ilk olarak ERC-20 standardıyla piyasaya sürüldü. Ancak daha sonra IOST mainnet’in başlatılmasıyla eski token’lar IOST tabanlı yeni coin’lere dönüştürüldü.

Ekosistemde akıllı sözleşme çalıştırmak için IOST kullanılıyor. Saklama alanı kullanmak veya platformda sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak gibi işlemlerin ödemesi de IOST olarak yapılıyor.

Ağdaki işlemleri doğrulayan komite üyeleri de sundukları hizmet karşılığında IOST ile ödüllendirilir.

IOST ayrıca serbest piyasada işlem görüyor ve değeri güncel koşullara göre değişikliğe tâbi. Dolayısıyla bir yatırım aracı olarak da yaygın olarak kullanılıyor.

IOST Nasıl Satın Alınır?

IOST, ekosistemde doğrulayıcı olarak görev alarak kazanılabiliyor. Ayrıca listelendiği merkezi ve merkeziyetsiz borsalardan satın alınabiliyor.

CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla IOST’u listeleyen platformlar arasında Binance, OKX, Crypto.com, Upbit, HTX, MEXC, Bitget, KuCoin, Gate, Bithumb, BingX, LBank, Bitvavo, CoinEx, Bitmart, ONUS Pro, Coinone, WazirX ve Whitebit yer alıyor.