Solana balinası bir soğuk cüzdana 125 milyon dolarlık SOL gönderdi. Gönderim ne anlama geliyor?

Solana’nın kripto parası SOL, son 24 saatte yüzde 8,2 oranında değer kaybetti. Altcoin 186 dolar civarında konsolide olurken, bir balinanın gerçekleştirdiği işlem dikkat çekiyor.

SOL Balinası Hareketlendi

Popüler kripto takip hizmeti Whale Alert (X kullanıcı adı @whale_alert), sosyal medyada Solana ağında tespit ettiği yüklü bir işlemi paylaştı.

Kimliği bilinmeyen bir balina cüzdanı, 4 Nisan’da sabah saatlerinde yine bilinmeyen bir başka cüzdana 670.442 SOL gönderdi. Gönderilen SOL’lerin değeri, güncel kur ile 125 milyon doları geçiyor.

Balinanın bu kadar yüklü miktarda SOL’ü neden taşıdığı bilinmiyor. Balina kripto paralarını farklı bir cüzdana taşıyor olabilir veya portföyünü yeniden düzenliyor olabilir.

Kripto paraların bir borsaya aktarılmış olmaması ise satış baskısı ihtimalini zayıflatıyor. Yatırımcılar genellikle satış niyeti olduğunda merkezi borsalara kripto para taşıyor.

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 670,442 #SOL (123,129,096 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallethttps://t.co/ThKvlN1MNp — Whale Alert (@whale_alert) April 4, 2024

SOL için 300 Dolar Beklentisi

Coin Bureau’da Guy Turner, Solana’nın asıl ralliye Bitcoin halving sonrası başlayacağını düşünüyor. Bu ay gerçekleşecek halving, genellikle Bitcoin boğa piyasalarının da öncüsü oluyor.

Turner’a göre SOL, halving sonrası yüzde 30 ile 45 arası yukarı yönde kırılabilir. Bu da SOL fiyatının 300 doların üzerine çıkması anlamına geliyor.