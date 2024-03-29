Bitcoin blok ödülü yarılanması Solana (SOL) fiyatını etkileyebilir mi? Her ne kadar Solana ağının büyümesinde Solana Vakfı söz sahibi olsa da Bitcoin blok ödülü yarılanması da SOL fiyatının uzun vadeli geleceğinde söz sahibi olabilir.

Coin Bureau’nun sunucusu Guy Turner, 2 milyon takipçili YouTube kanalında yayınladığı videoda SOL’un %30 ile %45 arasında bir kırılma yaşayarak 300 dolara yükselebileceğini öngördü.

Guy Turner bu öngörüsünü Solana’nın 2024 yılında kaydettiği haftalık ve aylık performanslara dayandırıyor. Guy Turner, Solana’nın (SOL) hem haftalık hem de aylık grafiklerde harika göründüğünü ve her iki grafikte yükselişe işaret ettiğini söylüyor. Bununla birlikte Guy Turner, SOL’un 300 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Halving’den Sonra SOL 300 Dolara Yükselebilir mi?

Guy Turner, Solana’nın gücünü göstermek için Bitcoin paritesine işaret etti. Turner, Bitcoin blok ödülü yarılanmasının ardından BTC fiyatının yeni zirvelere yükseleceğini öngörüyor.

Guy Turner, SOL’un BTC paritesinde %30 ile %45’lik bir yükseliş yaşayarak 300 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Coin Bureau’nun sunucusu Guy Turner ayrıca Solana’nın yol haritasına göre yaklaşan dört önemli kilometre taşının da SOL fiyatını ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyor. Bu kilometre taşlarına örnek olarak token uzantılarının piyasaya sürülmesi, Firedancer gibi yeni doğrulayıcı istemcilerin piyasaya sürülmesi, daha fazla kurumsal destek ve geliştirici katılımı yer alıyor.

Solana’daki TVL Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

DefiLlama verilerine göre Solana ağındaki toplam kilitli değer (TVL) kısa bir süre önce 4,6 milyar doları aştı. Söz konusu artış, Solana ağında devasa bir boyuta ulaşan memecoin çılgınlığının ardından geldi. Solana’da son birkaç hafta içerisinde binlerce memecoin piyasaya sürüldü ve bunlardan bazıları nispeten başarılı oldu.

Solana ağındaki TVL’nin yükselmesi, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ağa yönelik ilgilerinin arttığı şeklinde yorumlanabilir.