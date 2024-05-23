Solana blockchain ekosistemi bu yıl çok sayıda memecoin’e ev sahipliği yapmaya başladı. Bu memecoin’ler 2024 rallisinde geleneksel kripto paralara kıyasla epey yüksek getiri sağladı.

Memecoin ne demek? Solana ekosistemi neden tercih ediliyor? Solana tabanlı en popüler memecoin’ler hangileri?

Soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Memecoin Nedir?

Memecoin’ler mizah amaçlı piyasaya sürülmüş kripto paraları tanımlayan bir terimdir. Kripto paraların tasarımı, internette viral olan esprileri ifade eden “meme”lerden esinlenir.

Bu kripto paraların çoğunlukla fiyat spekülasyonu ve yatırım dışında bir kullanım amacı bulunmuyor. Dolayısıyla genellikle yüksek fiyat dalgalanması gösterirler.

2024’te piyasaya sürülen memecoin’lerin büyük bir kısmı Solana blockchain’ini tercih etti.

Neden Solana?

Solana ağında işlem ücretleri, Ethereum gibi rakiplerine kıyasla epey düşük. Ayrıca saniyede yüzbinlerce işlem yürüterek yüksek ölçeklenmeye erişebiliyor.

Solana ekosistemi ayrıca akıllı sözleşme ve NFT’leri destekliyor. Akıllı sözleşme desteği sayesinde isteyen projeler merkeziyetsiz uygulama (dApp) oluşturabiliyor. Blockchain’i cazip kılan bu gibi faktörlerden dolayı memecoin’ler, 2024’te ağırlıklı olarak Solana’yı tercih etti.

Solana tabanlı en popüler memecoin’lere göz atalım.

Solana Tabanlı Popüler Memecoin’ler

Dogwifhat (WIF): Piyasa değeri bakımından Solana tabanlı en büyük memecoin olan dogwifhat, şapka takmış köpek meme’ini temel alıyor. 2023 sonunda piyasaya sürülen kripto para, Mayıs 2024 itibarıyla 2,8 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip. Kripto para, tüm memecoin’ler arasında DOGE, SHIB ve PEPE’den sonra en büyük dördüncü memecoin konumunda.

Piyasa değeri bakımından Solana tabanlı en büyük memecoin olan dogwifhat, şapka takmış köpek meme’ini temel alıyor. 2023 sonunda piyasaya sürülen kripto para, Mayıs 2024 itibarıyla 2,8 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip. Kripto para, tüm memecoin’ler arasında DOGE, SHIB ve PEPE’den sonra en büyük dördüncü memecoin konumunda. Bonk (BONK): Solana’da 2022 sonunda başlatılan bu memecoin, 2 milyarın biraz üzerindeki piyasa değeriyle WIF’in hemen ardında yer alıyor. Bonk, Solana’nın köpek temalı ilk memecoin’i. Kripto para, Solana ekosistemindeki likiditeyi artırmak amacıyla geliştirildi ve bu yönden diğer memecoin’lerden ayrılıyor. BONK, tüm memecoin’ler arasında piyasa değeri bakımından altıncı sırada bulunuyor.

Solana’da 2022 sonunda başlatılan bu memecoin, 2 milyarın biraz üzerindeki piyasa değeriyle WIF’in hemen ardında yer alıyor. Bonk, Solana’nın köpek temalı ilk memecoin’i. Kripto para, Solana ekosistemindeki likiditeyi artırmak amacıyla geliştirildi ve bu yönden diğer memecoin’lerden ayrılıyor. BONK, tüm memecoin’ler arasında piyasa değeri bakımından altıncı sırada bulunuyor. BOOK OF MEME (BOME): Bu yıl mart ayında piyasaya sürülen BOME, meme’ler için bir depolama alanı olarak tasarlandı. Deneysel bir proje olan BOOK OF MEME; görsel, video veya metin olabilen meme’leri oluşturmak için gerekli araçları sağlayacak ve meme’ler için saklama alanı sunacak. Meme’lerin zamanla yalnızca Solana değil, Arweawe, IPFS ve hatta Bitcoin Ordinals’de de saklanması hedefleniyor. Kısa sürede popüler olan BOME, piyasa değeri bakımından tüm memecoin’ler arasında en büyük yedinci memecoin konumunda yer alıyor.

Bu yıl mart ayında piyasaya sürülen BOME, meme’ler için bir depolama alanı olarak tasarlandı. Deneysel bir proje olan BOOK OF MEME; görsel, video veya metin olabilen meme’leri oluşturmak için gerekli araçları sağlayacak ve meme’ler için saklama alanı sunacak. Meme’lerin zamanla yalnızca Solana değil, Arweawe, IPFS ve hatta Bitcoin Ordinals’de de saklanması hedefleniyor. Kısa sürede popüler olan BOME, piyasa değeri bakımından tüm memecoin’ler arasında en büyük yedinci memecoin konumunda yer alıyor. Popcat (POPCAT): Kedi temalı bu memecoin, hem deneyimsiz hem de ileri düzey kullanıcıların kendi meme’lerini oluşturmalarını mümkün kılan araçlar sağlıyor. Ekosistemin büyük bir meme kitaplığı da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl sonu piyasaya sürülen kripto para, yaklaşık 360 milyon dolar değeriyle tüm memecoin’ler arasında 12’inci sırada yer alıyor.

Kedi temalı bu memecoin, hem deneyimsiz hem de ileri düzey kullanıcıların kendi meme’lerini oluşturmalarını mümkün kılan araçlar sağlıyor. Ekosistemin büyük bir meme kitaplığı da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl sonu piyasaya sürülen kripto para, yaklaşık 360 milyon dolar değeriyle tüm memecoin’ler arasında 12’inci sırada yer alıyor. Wen (WEN): Kripto para topluluğunda popüler “Ne zaman?” sorusundan esinlenen Wen, 2024 başında piyasaya sürülen bir diğer kedi temalı memecoin. WEN, Solana’ya kendi adını verdiği yeni bir NFT standardı da getirdi. Piyasa değeri Mayıs 2024 itibarıyla 130 milyon dolar olan WEN, tüm memecoin’ler arasında 25’inci sırada yer buluyor.