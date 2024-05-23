Binance, Megadrop platformunda listelenecek yeni projeyi duyurdu. Lista (LISTA), platformda yer alacak ikinci proje olacak.

Peki Lista nedir, nasıl bir proje? Kripto parası ne işe yarayacak? Ne zaman işleme açılacak? Binance Megadrop ne?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Lista (LISTA) Nedir?

Lista, bir likit staking ve merkeziyetsiz stablecoin protokolüdür. BNB Chain üzerinde geliştirilmiştir.

Eski adı Helio olan protokol, staking altyapı hizmeti Synclub ile birleşmesinin ardından yeniden yapılanarak Lista oldu.

Ekosistemin lisUSD adlı bir stablecoin’i ve henüz piyasaya çıkmamış yönetişim token’ı LISTA olmak üzere iki kripto parası bulunuyor.

Merkeziyetsiz bir stablecoin olan lisUSD, yalnızca stake edilmiş kripto varlıkları teminat olarak kullanıyor. Dolara endeksini bire bir korumak yerine hafif dalgalanmalara izin veren bir mekanizması bulunuyor.

Platformda çeşitli likit kripto paralara stake edilebiliyor ve bunlardan düzenli faiz geliri elde edilebiliyor. Ayrıca çok sayıda kripto varlık için anlık dönüşüm, teminatlandırma, kredi ve farming gibi hizmetler sunuluyor.

Proje, yönetişim token’ını piyasaya sürdükten sonra merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) da başlatacak ve protokolün idaresini tamamen topluluğa bırakacak.

LISTA Ne Zaman Listelenecek?

Lista nedir, nasıl çalışır konularına baktık. Peki Lista ne zaman listelenecek? LISTA, Binance Megadrop’taki farming sürecinin ardından listelenecek ve alım satıma açılacak.

Binance’te farming süreci 23 Mayıs’ta yapılan duyuru ile başladı. Kripto paranın işlem çiftleriyle listelenerek alım satıma ne zaman açılacağı ise ayrı bir duyuru ile açıklanacak.

LISTA, merkeziyetsiz stablecoin ekosisteminin yönetişim token’ı olarak yeni oluşturulacak DAO’nun katılımcılarına değişiklik tekliflerinde oy kullanma hakkı verecek. Ayrıca staking ödülleri ve lisUSD kredi alımlarında da LISTA verilecek.

LISTA’nın maksimum arzı 1 milyar olarak belirlendi. Megadrop’ta ilk aşamada 230 milyon LISTA piyasaya sürülecek.

Binance Megadrop Nedir?

Megadrop, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in nisan ayında duyurduğu yeni platformudur. Megadrop, kripto para projelerine token’larını piyasaya sürme sürecinde destek olacak.

Binance Simple Earn ile Binance Web3 Wallet’ı entegre eden platform, çeşitli aktiviteler gerçekleştiren kullanıcılara puan ve token kazanma fırsatı kazandırıyor.

Launchpool ile benzer bir kuluçka merkezi gibi çalışan Megadrop, hem yeni hem de mevcut projelerin katılabildiği Launchpool’dan farklı olarak yalnızca yeni projeleri listeliyor.

Megadrop, Mayıs 2024 itibarıyla BounceBit (BB) ve Lista (LISTA) olmak üzere şimdiye kadar iki projeye ev sahipliği yaptı.

Bu yazımızda Binance Megadrop platformunda listelenen Lista nedir, nasıl çalışır konularını ele aldık. Projeye ilişkin daha fazla bilgiye Binance Megadrop platformundan ulaşabilirsiniz.