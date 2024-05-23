Meme AI (MEMEAI), kripto paraların yeniden yükselişe geçtiği son günlerde geleneksel kripto paraları gölgede bırakan bir performans gösteriyor. Memecoin, 22 Mayıs’ta bir günde yüzde 33 fırladı.

Peki Meme AI ne işe yarıyor? Her şeyden önce, memecoin ne? MEMEAI nereden satın alınır?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Memecoin Nedir?

Memecoin, viral olan internet esprilerini, yani “meme”leri temel alan kripto paralardır. Genellikle yalnızca mizah amaçlı piyasaya sürülen bu kripto paraların teknik bir işlevi veya çözümü çoğunlukla bulunmaz, fiyat spekülasyonunda kullanılırlar.

Memecoin’lerin esinlendikleri meme’lere göre kedi, köpek, kurbağa gibi temaları oluyor. Hatta Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Tesla ve X CEO’su Elon Musk gibi figürlere atıfta bulunan onlarca memecoin bulunuyor.

Memecoin kavramı 2013’te yaratılan Dogecoin (DOGE) ile doğdu. Günümüzde Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Floki Inu (FLOKI), BOOK OF MEME (BOME) ve dogwifhat (WIF) gibi birçok memecoin bulunuyor. Memecoin’lerin arkasında genelde güçlü bir topluluk desteği bulunuyor.

Meme AI (MEMEAI) Nedir?

Meme AI, yapay zeka (AI) teknolojisini entegre etmiş bir memecoin projesidir. Binance Smart Chain (BSC) üzerinde geliştirilmiş ve 2024 başında piyasaya sürülmüştür.

Kripto para, memecoin’lere yakınlığıyla bilinen Elon Musk’ın X’te paylaştığı bir gönderisinden esinlendi. Musk, gönderide insanların AI hakkında meme hazırlamasındansa, AI’ın insanlar hakkında meme hazırlamasının şaşırtıcı bir deneyim olacağını yine bir meme yoluyla paylaştı.

Meme AI de bu doğrultuda kullanıcıların kendi meme’lerini üreterek yaratıcılıklarını ve mizahlarını konuşturabilecekleri bir platform sunuyor.

Metinden görüntü oluşturabilen AI botu destekli meme üreticisi, ilgili konu ve hitap edilen kitle gibi veriler girildiğinde kendi kendine meme üretiyor. Meme’e belirtilen cümleler ve logolar da eklenebiliyor.

Oluşturulan her bir meme aynı zamanda bir NFT olduğundan dolayı, Meme AI’de bir NFT pazar yeri de bulunuyor. Üretilen meme’ler doğrudan burada listelenebiliyor. Pazar yeri ETH, BSC, SOL, AVAX ve MATIC gibi ağlar ile birlikte işler çalışıyor.

Meme AI, ayrıca oyun platformuyla bir play-to-earn (oynayarak kazan) projesi. MEMEAI stake ederek oynanan oyunlar, etkileşime ve sıralamaya dayalı ödüller kazandırıyor.

MEMEAI Nereden Satın Alınır?

Henüz yeni bir kripto para olan MEMEAI, sınırlı sayıda kripto para borsasında listeleniyor.

CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla MEMEAI’yi listeleyen platformlar arasında Uniswap, MEXC, Bitmart ve IndoEx yer alıyor.