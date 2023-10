Shiba Inu topluluğu artık Shibarium’a dair en son gelişmeler için projenin LinkedIn sayfasını takip edebilir.

Popüler memecoin Shiba Inu ve projenin katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’a dair her geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Shiba Inu projesinin Topluluk Yöneticisi RagnarShib.eth, kısa bir süre önce Shibarium’un LinkedIn hesabının açıldığını duyurdu.

RagnarShib.eth, Twitter paylaşımında tüm topluluğu Shibarium’un LinkedIn hesabını takip etmeye davet etti.

We have now official linkedin accounts for Shibarium and for the Metaverse.

I’m posting the one for Shibarium now.

✨✨✨Attention Army!

Please follow our official shibarium LinkedIn page for interesting updates revolving around the professional world!

— RagnarShib.eth (@RagnarShiba) October 16, 2023