Shiba Inu topluluğu artık Shibarium’a dair en son gelişmeler için projenin LinkedIn sayfasını takip edebilir.

Özet:

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un LinkedIn sayfası açıldı.

Shiba Inu’nun Topluluk Yöneticisi RagnarShib.eth, Shibarium’un LinkedIn sayfasının kurulduğunu duyurdu.

Ağustos ayında piyasaya sürülen Shibarium, şimdiye kadar 1 milyon işlem sayısına ve 1,3 milyon cüzdan adresine ulaştı.

Shibarium LinkedIn’e Katıldı

Popüler memecoin Shiba Inu ve projenin katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’a dair her geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Shiba Inu projesinin Topluluk Yöneticisi RagnarShib.eth, kısa bir süre önce Shibarium’un LinkedIn hesabının açıldığını duyurdu.

RagnarShib.eth, Twitter paylaşımında tüm topluluğu Shibarium’un LinkedIn hesabını takip etmeye davet etti.

We have now official linkedin accounts for Shibarium and for the Metaverse.

I’m posting the one for Shibarium now. ✨✨✨Attention Army! Please follow our official shibarium LinkedIn page for interesting updates revolving around the professional world!

🚀🚀🚀🚀🌎🌎🌎🌎… — RagnarShib.eth (@RagnarShiba) October 16, 2023

Geçmişte Shiba Inu’nun Telegram yöneticisi olarak görev yapan RagnarShib.eth’nin hesabı hack’lenmiş ve dolandırıcılar RagnarShib.eth’nin hesabından sahte BONE airdrop’unun tanıtımını yapmıştı. Saldırıdan kısa bir süre sonra Shina Inu ekibi RagnarShib.eth’nin hesabının kurtarıldığını açıkladı.

Shibarium Rekorları Altüst Ediyor

Shiba Inu’nun merakla beklenen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, geride bıraktığımız Ağustos ayının sonunda piyasaya sürüldü. Henüz daha birkaç ay önce faaliyete geçen Shibarium’daki toplam işlem sayısı 1 milyonu aştı. Bununla birlikte Shibarium cüzdan adreslerinin sayısı da 1,3 milyonun üzerine yükseldi.

Shiba Inu’nun (SHIB) katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.