Shiba Inu’nun heyecanla beklenen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium 17 Ağustos’ta kullanıma sunuldu.

Bu yazımızda Shibarium nedir, ne zaman kullanıma sunuldu, Shibarium ne demek, nasıl çalışır ve Shibarium, Shiba Inu için neden önemli gibi en çok merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Hazırsanız başlayalım. İşte Shibarium hakkında bilmeniz gereken her şey!

Kripto para piyasasında trendler hızlı bir şekilde değişiyor. Dijital finans alanını şekillendirmek için her geçen gün yenilikçi fikirler ortaya atılıyor, yeni projeler geliştiriliyor.

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium da bunlardan biri. Shibarium, Ethereum ağındaki ölçeklendirme sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlayan bir katman-2 ağı olarak tanımlanabilir. Bu projeyle birlikte Shiba Inu yalnızca bir meme coin olmaktan çıkıyor ve ekosistemindeki kullanıcılarına çok daha fazlasını vadediyor.

Shiba Inu (SHIB) Nedir?

Shibarium, piyasa değeri açısından en popüler ikinci meme coin’dir. 2020 yılında kripto para piyasasında hüküm süren DeFi çılgınlığı sırasında piyasaya sürülen Shiba Inu, çok kısa bir sürede tüm dünyada geniş bir yankı uyandırdı ve Dogecoin’den sonra en popüler ikinci meme coin haline geldi.

Projenin temel değerleri arasında merkeziyetsizlik, “eğlence için inşa etme” felsefesi ve topluluk odaklı geliştirmelere bağlılık yer alıyor.

Shiba Inu (SHIB), Ethereum (ETH) blockchain’inde ERC-20 token’i olarak geliştirildi. Shiba Inu, 1 katrilyon SHIB ile önde gelen altcoin’ler arasında en yüksek toplam arza sahiptir. Piyasaya ilk çıktığında “Dogecoin Katili” olarak adlandırılan Shiba Inu (SHIB), başlangıçta yalnızca bir meme coin projesiydi.

Ancak Shiba Inu ekosistemi zaman içerisinde genişledi, proje ShibaSwap adlı DeFi protokolünü piyasaya sürdü, NFT ve Metaverse alanlarına giriş yaptı.

Shiba Inu ekosistemine katkıda bulunan kullanıcılar, projenin üç yerel coin’i SHIB, BONE ve LEASH stake ederek xSHIB, xBONE ve xLEASH kazanabiliyor. Ayrıca ağın bir yönetişim protokolü de bulunuyor. Son olarak Shiba Inu’nun bu yazımıza konu olan popüler katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’la yeni bir dünyaya merhaba dediğini de belirtelim.

Shibarium Nedir?

Shibarium, Shiba Inu tarafından geliştirilen bir katman-2 ölçeklendirme çözümüdür. Shibarium ağı, kullanıcıların Ethereum blok zinciri (Katman 1) ile sorunsuz bir şekilde etkileşime girerek daha ölçeklenebilir ve uygun maliyetli işlemler gerçekleştirmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Shibarium ağı, Ethereum blockchain’indeki yüksek gas ücretleri ve düşük işlem hızı gibi ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm getirmeyi hedefliyor. Shibarium bu sayede yalnızca Shiba Inu ekosistemindeki token’lerin kullanılabilirliğini arttırmakla kalmıyor aynı zamanda blockchain teknolojisinin daha geniş çapta benimsenmesinin de önünü açıyor.

17 Ağustos 2023 tarihinde kullanıma sunulan Shibarium ağı, Shiba Inu’yu (SHIB) yalnızca bir meme coin olmaktan çıkarıp kripto para sektöründe güçlü bir oyuncu olmasına katkıda bulunuyor.

Shibarium, Ethereum blockchain’i üzerinde geliştirilmiştir. İşlemleri ana Ethereum zinciri dışında gerçekleştiren Shibarium, ağ üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltarak işlemlerim çok daha hızlı ve düşük gas ücretleriyle gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

Bu nedenle Shibarium, Shiba Inu ekosisteminde bir devrim yaratarak ekosistemi kullanıcılar için daha erişilebilir ve cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

Shibarium Nasıl Çalışıyor?

Tıpkı diğer önemli Katman 2 çözümlerinde olduğu gibi Shibarium’un da bilgi işlem faaliyetlerinin bir kısmını zincir dışına aktarması hedefleniyor. Böylelikle Ethereum’un ana ağı üzerindeki işlemlerden kaynaklanan yükün azaltılması amaçlanıyor.

Öte yandan Shibarium ağındaki işlem ücretleri Shiba Inu ekosisteminin token’lerinden BONE ile ödeniyor. Bu da BONE için yeni bir kullanım alanının oluşmasını sağlıyor. Shiba Inu ekibi, Shibarium ekosistemindeki geliştiricileri ve delegatörleri teşvik etmek için 20 milyon BONE’luk bir rezerv ayırdı.

Shibarium ağında doğrulayıcı olmak isteyen kişilerin 10.000 BONE stake etmesi gerekiyor. Node işlemleriyle uğraşmadan ağı desteklemek isteyenler ise token’lerini başka kullanıcılara delege edebilecek.

Shibarium Token’leri ve DEX’leri

Shiba Inu ve Shibarium’un baş geliştiricisi Shytoshi Kusama konuyla ilgili olarak kaleme aldığı blog gönderisinde önemli mesajlar verdi. Kusama, Shibarium’u Shiba Inu’nun (SHIB) metaverse girişimlerine ve Shiba Eternity oyununa entegre edeceklerinin sinyallerini verdi.

Merkezsiz kripto para borsası ShibaSwap, kullanıcılarının token alıp satmasına ve BONE ile yield farming yapmasına olanak sağlıyor. PawSwap ve Marswap Staking, $PAWSWAP ve $MSWAP tokenleri aracılığıyla çok daha çeşitli işlemler yapma fırsatı sunuyor. Merkezsiz borsa Serp Finance ise kullanıcılarının projenin token’i SERP ile vadeli işlemler gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Shibarium’daki NFT’ler ve Meme Coin’ler

NFT’ler ve meme coinler Shibarium ekosisteminin ayrılmaz parçalarıdır. En popüler NFT projeleri arasında Shiboshiler yer alırken ağda $BAD, $PYRITE, $KOYO, $HEEL ve daha birçok meme coin bulunuyor.

Shibarium Shiba Inu için Neden Önemli?

Shibarium ağı, Shiba Inu ekosistemi için birçok avantaj sağlıyor. Bu avantajlar, projenin uzun vadede potansiyeline ve yeteneklerine katkıda bulunuyor. Bu avantajlar şu şekilde:

Gelişmiş işlem verimliliği: Katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, Shiba Inu ekosistemindeki kullanıcıların çok daha hızlı işlemler gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Düşük işlem ücretleri: Ethereum kullanıcıları, ağdaki yüksek gas ücretlerinden şikayetçi. Bu durum zaman zaman düşük bütçeli yatırımcıların işlem gerçekleştirmesini ciddi anlamda zorlaştırıyor. Ancak Shiba Inu’nun Shibarium ağı, gas ücretlerini düşürerek işlem maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

Token’lerin kullanım alanlarının genişletilmesi: SHIB tokenlarının %40’ından fazlası yakılmış olmasına rağmen dolaşımda hala yüksek miktarda SHIB token bulunuyor. Bu da projenin büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri. Ancak Shibarium, BONE’u kendi yerel para birimi haline getirerek bu zorluğun üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Merkezsiz uygulama oluşturma: Merkezsiz uygulamalar (dApps) eşler arası ağlarda çalışır, ancak Shiba Inu başlangıçta ekosistemine özgü merkezsiz uygulamalardan yoksundu. Shibarium, geliştiricilere Shiba Inu ekosistemine özel DApp’ler oluşturmak için gereken teknik kaynakları sağlayarak Ethereum ve katman-2 çözümünden yararlanan güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Shibarium, SHIB, BONE ve TREAT’i Nasıl Etkileyecek?

Şüphesiz, bu yeni ölçeklendirme çözümünün piyasaya sürülmesi Shiba Inu (SHIB) ekosistemi için önemli bir dönüm noktası. Bu aynı zamanda meme coin SHIB’in küresel çapta benimsenmesi için de oldukça önemli bir avantaj. Öte yandan Shibarium ağında işlem ücretleri BONE ile ödeniyor. Bu da BONE’un kullanım alanlarına bir yenisini daha ekliyor.

Shiba Inu gelişricileri bununla birlikte SHIB ve BONE’a ek olarak TREAT adlı kripto para birimini piyasaya sürecek. Hala geliştirilme aşamasında olan TREAT de Shiba Inu ekosistemine katkıda bulunacak.

Son Düşünceler

Shibarium, Shiba Inu ekosistemi için basit bir teknolojik gelişmeden çok daha fazlasıdır. Proje, Shiba Inu topluluğunun ihtiyaçlarına göre büyüyor, uyum sağlıyor ve sürekli olarak gelişiyor. Her ne kadar 17 Ağustos’taki lansmanıyla tartışmalara yol açsa da proje, özünde kullanıcı deneyimine önem veren, maliyet verimliliği ve ölçeklenebilirlik sağlamaya odaklanan topluluk odaklı bir katman-2 ağıdır.