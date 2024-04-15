Analiste göre XRP bir sonraki hamlesiyle %1.000 ile %3.000 arasında değer kazanabilir.

Kripto para piyasası Cuma ve Cumartesi günleri yaşanan sert çöküşlerin etkisiyle ciddi anlamda değer kaybetti. Birçok önde gelen uzman ve analist, düşüşün nedenleri arasında artan jeopolitik gerilimleri ve ABD’den gelen faiz açıklamalarını gösteriyor.

Bu çöküşler sırasında birçok kripto para birimi çift haneli oranlarda değer kayıpları yaşadı. Ripple’ın XRP’si de istisna değil. 11 Mart’ta 0,744 dolara kadar yükselen XRP, 13 Nisan’da 0,41 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte bir miktar toparlanarak %5,1 oranında değer kazanan XRP 0,511 dolar seviyesinde işlem görüyor.

XRP hafta sonu yaşanan kayıpların yaralarını sarmaya devam ederken analist EAGRAG CRYPTO ise XRP’nin %1.000 ile %3.000 arasında bir yükselişe hazırlandığını iddia ediyor.

XRP Kaç Dolara Kadar Yükselebilir?

Twitter (X) hesabı üzerinden bir grafik paylaşan EAGRAG CRYPTO, XRP’nin 2017 yılından bu yana simetrik üçgen içerisinde yer aldığını belirtti. Bu grafikten yola çıkan analist, XRP’nin 2024 yılında hangi fiyat seviyelerinde işlem görebileceğini tahmin etti.

EAGRAG CRYPTO’ya göre bu üçgen formasyonunun başarıya ulaşması halinde XRP fiyatı 10 dolara hatta 30 dolara yükselebilir. EAGRAG CRYPTO şunları kaydetti:

Bu zorlu işlem günlerinde piyasanın performansını anlamak %99 için zor olabilir. Ancak aşağıdaki grafik, benzer hareketlerin tekrarlanması halinde 10 ila 22 dolar arasında potansiyel bir fiyat hedefine işaret ediyor.

EAGRAG CRYPTO, yaptığı bir diğer XRP paylaşımında ise XRP’nin çöküşte olduğuna dair spekülasyonları reddetti. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin yükselen kanalın alt bandını yeniden test ettiğini söyledi.

CryptoPotato olarak dün bildirdiğimiz üzere EAGRAG CRYPTO XRP’deki bu düşüşün endişelenmek için değil satın almak için bir fırsat olduğunu söylemişti.