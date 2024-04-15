Popüler Twitter analisti EAGRAG CRYPTO, “Sakin kalın, XRP bir roket gibi ateşlenmeye hazırlanıyor.” açıklamasında bulundu.

Özet:

Ripple’ın XRP’si kripto para piyasasındaki çöküşle birlikte yaklaşık %20 oranında değer kaybederek 0,41 dolar bandına kadar geriledi. Ancak analistler, bu düşüşü bir satın alma fırsatı olarak yorumluyor.

Analistlere göre XRP şu anda pozitif bir görünüm içerisinde ve yakın zamanda yükselişe geçmek için hazırlanıyor.

Ripple’daki Düşüş Bir Satın Alma Fırsatı mı?

12 Nisan ve 13 Nisan’da kripto para piyasasında çok sert fiyat düzeltmeleri gerçekleşti. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri 2,4 trilyon dolara kadar geriledi. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere bu süreçte milyonlarca dolarlık likiditasyon gerçekleşt.

Ripple’ın XRP’si bu süreçte en çok değer kaybeden kripto paralar arasında yer alıyor. CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte yaklaşık %20 oranında değer kaybeden 0,41 dolar bandına geriledi.

Her ne kadar bu düşüş, XRP topluluğunu üzse de analistler, düşüşün üzücü bir durum değil, satın alma fırsatı olduğunu öne sürüyor. Bu şekilde düşünenlerden biri de popüler Twitter analisti EAGRAG CRYPTO.

Kripto para piyasasındaki sert çöküşten dakikalar önce açıklamalarda bulunan EAGRAG CRYPTO, XRP’nin düşüş ile yükseliş arasında sıkıştığını söylemişti. XRP’nin 2023 yılının Ağustos ayından bu yana konsolidasyon sürecinde olduğunu belirten EAGRAG CRYPTO, bu sürecin son derece sağlıklı olduğuna inanıyor.

EAGRAG CRYPTO konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sakin kalın, XRP bir roket gibi ateşlenmeye hazırlanıyor.” dedi.

EAGRAG CRYPTO’nun Önceki Tahminleri

Bu hafta başlarında yaptığı bir başka paylaşımda XRP grafiğinde “üç deve hörgücü” olarak adlandırılan bir yapı oluştuğunu belirten analist, varlığın 0,75 dolar seviyesini aşması halinde 1 dolar ile 1,30 dolar aralığına yükselebileceğini söylemişti.

XRP’de yükseliş tahminlerinde bulunan diğer isimler arasında Mikybull Crypto ve D.I.Y Investing de yer alıyor. Mikybull Crypto XRP’nin 4 dolara yükselmek için hazırlandığını iddia ederken D.I.Y Investing ise XRP’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngördü.