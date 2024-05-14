JasmyCoin’in kripto parası JASMY, yılbaşından mayıs ayına yüzde 180 değer kazanarak öne çıkan bir performans gösterdi. Peki nedir bu JasmyCoin? IoT ile ilişkisi ne? JASMY ne işe yarıyor? Nasıl satın alınır?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

JasmyCoin Nedir?

JasmyCoin, kullanıcıların verilerini koruyarak metaverse platformlarına bağlanmalarına veya şeylerin interneti (IoT) cihazlarını kullanmalarına olanak sağlayan bir blockchain ağıdır.

JasmyCoin, 2021 yılında Jasmy’nin kripto parası projesi olarak başlatıldı. IoT şirketi olan Jasmy’nin başında Sony’nin eski yöneticileri bulunuyor.

IoT; yazılım, sensörler ve bağlanabilme özelliği ile donatılmış fiziksel cihazların birbirlerine ve daha büyük sistemlere bağlanabildikleri ve veri alışverişi yapabildikleri ağları ifade ediyor.

JasmyCoin, kullanıcılar için blockchain’e kayıtlı dijital bir kimlik oluşturuyor. Bu kimliğin kontrolü tamamen kullanıcının elinde bulunuyor.

InterPlanetary File System (IPFS) teknolojisinden faydalanan JasmyCoin, kişisel kasalarda saklanan kullanıcı verilerini bu mekanizma ile eşler arası (P2P) şekilde dağıtıyor.

Böylece JasmyCoin kullanıcıları, IoT cihazlara ve merkeziyetsiz protokollere verilerinin kontrolünü bırakmadan ve güvene dayalı olmayan bir şekilde bağlanabiliyor.

Ekosistemde ayrıca metaverse oyunlara dahil edilebilen karakter, ekipman ve kıyafet gibi NFT varlıklar oluşturulabiliyor. Bu varlıklar ikincil piyasalarda alınıp satılabiliyor.

JASMY Nedir?

JASMY, Jasmycoin ekosisteminin yönetişim token’ıdır. Ethereum ağında ERC-20 standardıyla geliştirilmiştir.

JasmyCoin’de JASMY sahipleri, protokolün geleceğini etkileyen değişiklik tekliflerinde oy kullanma hakkına sahip oluyor.

JASMY ekosistemde yönetişim haricinde pek çok amaç doğrultusunda kullanılıyor. Ağda işlem gerçekleştirmek için JASMY gerekli. Ürün ve hizmet satın alımı, ayrıca veri koruması da JASMY ile gerçekleştiriliyor.

Kripto para ayrıca serbest piyasada işlem görüyor ve değeri güncel koşullara göre yükselip düşebiliyor. Dolayısıyla bir yatırım aracı olarak da kullanılıyor.

JASMY’nin maksimum arzı 50 milyar ile sınırlandırıldı. CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla bunun yüzde 98’den fazlası dolaşımda.

JASMY Nasıl Satın Alınır?

JASMY birçok merkezi ve merkezi kripto para borsasında listeleniyor. Kripto parayı bu borsalarda alıp satmak mümkün.

Mayıs 2024 itibarıyla bu platformlar arasında Binance, Uniswap, Crypto.com, BTCTurk, MEXC, Bybit, Coinbase, KuCoin, Kraken, HTX, Bitfinex, LBank, Bitget, BingX ve Gate yer alıyor.