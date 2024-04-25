Ripple CTO’su David Schwartz, şirketinin kendi stablcoin’ini başlatma kararının ardından ortaya çıkan XRP’nin gereksiz olduğuna dair söylentileri çürüttü.

Kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan David Schwartz, Ripple’ın kendi stabilcoin’ini başlatacağını duyurmasının ardından XRP’nin artık gerekli olup olmadığına dair endişelere ve spekülasyonlara ışık tuttu.

Kısa bir süre önce Ripple, kendi stabilcoin’ini başlatacağını duyurdu. Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen stabilcoin, ABD doları mevduatları, kısa vadeli hazine bonoları ve diğer nakit eşdeğerleriyle desteklenecek. Başlangıçta bir ERC-20 token’i olarak piyasaya sürülecek olan bu stabilcoin, ekosistemdeki işlemlerin verimliliğini ve istikrarını artırmayı vaat ediyor.

Ripple’ın kendi stabilcoin’ini başlatacağını duyurmasının ardından kripto para topluluğunda artık XRP’nin gerekli olup olmadığına dair tartışmalar başladı. Bu konudaki spekülasyonları ele alan Ripple CTO’sı David Schwartz, XRP’nin şirketinin vizyonu için kritik role sahip olduğunu söyledi.

Schwartz, söylentilerin aksine XRP’nin fazlalık olmadığını ve şirketinin kendi stabilcoin’ini çıkarmasının XRP’nin sınır ötesi işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi konusundaki önemini azaltmayacağını söyledi.



David Schwartz, XRP ile ödeme yapılmasına olanak sağlayan ödeme yazılımının önemine vurgu yaptı. Ripple’ın kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi sunmak konusunda kararlı olduğunu belirten Schwartz, XRP’nin üstün olduğu konularda XRP’nin kullanılacağını söyledi ve diğer alanlarda bazı sınırlamalar olabileceğini kabul etti.

Sonuç olarak David Schwarz, Ripple’ın kendi stabilcoin’ini çıkarması nedeniyle XRP’nin işlevselliğini kaybedeceğine dair söylentileri çürüttü. Schwartz açıklamasında ister XRP ister yeni stabilcoin olsun, kullanıcıların ihtiyaçları için en uygun ödeme yöntemlerine erişebilmelerini sağlamanın önemini vurguladı.