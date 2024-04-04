Brad Garlinghouse yeni hamleye güvenerek, Ripple’ın geleneksel finans ve kripto arasında köprü kurmaya devam edeceğini açıkladı.

Kurumsal blockchain ve kripto çözümleri sunan Ripple, ABD dolarına bire bir endeksli stablecoin piyasaya sürme planları olduğunu duyurdu.

Yeni stablecoin’in rezervinde dolar, kısa vadeli ABD devlet tahvilleri ve nakde denk diğer varlıklar bulunacak.

Ripple CEO’su Plandan Emin

Bugün yayınlanan basın bültenine göre, stablecoin rezervi üçüncü parti bir muhasebe şirketi tarafından sürekli olarak denetlenecek. Ayrıca aylık olarak alınan onaylar kamu ile paylaşılacak.

Geleneksel finans ve kripto arasında köprü kurmaya devam eden Ripple için bu doğal bir adım.

Garlinghouse, yeni stablecoin’in kripto ekosistemi için ne anlama geldiğine de değindi. İlk olarak XRP Ledger (XRPL) ve Ethereum (ETH) ağlarında başlatılacak stablecoin, ileride diğer ağlar ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine de gelecek.

Ripple Başkanı Monica Long, XRP Ledger’da stablecoin başlatmanın dönüştürücü etkisine şöyle değindi:

XRPL’e güvenilir bir stablecoin’in gelmesi, yaygınlığı ve gelişimi destekleyerek canlı bir ekosisteme katkıda bulunacak.

Stablecoin’in Kilit Faydaları

Ripple’ın stablecoin’in avantajları arasında kurumsal düzeyde yapısı, düzenlemelere uygunluğa öncelik veren bir zihniyet, merkeziyetsiz borsanın likiditesi, şeffaf rezerv ve çoklu zincir uyumluluğu sayılabilir.

Finansal kuruluşlar ve işletmelere blockchain çözümleri sunan Ripple, ödeme sistemine hem XRP hem de stablecoin’i entegre ederek, büyüyen piyasalarda bu türden ödemelere olan talebi karşılayacak. Stablecoin, ayrıca XPRL’de alınıp satılabilir güvenilir bir varlık sunarak, merkeziyetsiz borsanın likiditesini artıracak.

Dünya genelinde birçok lisans alan Ripple, yasal düzenlemelere öncelik veriyor. Şirket, ABD’de New York BitLicense gibi birçok izin aldı, ayrıca Standard Custody’yi satın aldı.

Yeni stablecoin, XPRL ve ERC-20 standartlarında geliştirilecek. Böylece her iki ağdaki geliştiriciler de stablecoin’i birlikte işler şekilde kullanabilecek.