Monica Long, Ripple’ın stablecoin çıkarma kararının nedenini açıkladı.

XRP’nin geliştiricisi blockchain şirketi Ripple, geçtiğimiz günlerde dolara endeksli stablecoin piyasaya süreceğini duyurdu. Ripple başkanı Monica Long, şirketin stablecoin hamlesini yorumladı.

Ripple’ın Stablecoin’i Erişimi Artıracak

Monica Long, 4 Nisan’da paylaştığı X gönderisinde stablecoin’lerin dolara erişimde kritik bir rol oynadığını söyledi. Long, şöyle devam etti:

Geçtiğimiz yıl yaşanan bankacılık krizinin ardından, geleneksel kuruluşların (özellikle ABD’deki) kripto piyasalarına erişimi için gerekliler. Ripple’ın yeni stablecoin ile bu boşluğu dolduracak olmasından heyecan duyuyorum.

Stablecoins play a vital role as on/off ramps to USD. In the wake of last year’s banking crisis, they’re necessary for traditional institutions (esp in the US) to access crypto markets. I’m incredibly excited for Ripple to fill a key need in the market with our stablecoin! https://t.co/9KjfuYIM9e — Monica Long (@MonicaLongSF) April 4, 2024

Kripto kışıyla aynı süreçte bankacılık sektöründe de kriz yaşandı. Silicon Valley Bank, Signature Bank ve First Republic Bank gibi birçok banka iflasını duyurmak zorunda kaldı.

Long, geleneksel piyasalar ile kripto arasında köprü kurması amacıyla geliştirilen XRP Ledger’a gelecek bu stablecoin’in dönüştürücü bir etkisi olacağını söyledi:

XRPL’e güvenilir bir stablecoin’in gelmesi, yaygınlığı ve gelişimi destekleyerek canlı bir ekosisteme katkıda bulunacak.

Ripple, hem XRP Ledger (XRPL) hem de Ethereum (ETH) ağında başlatılacak, dolara endeksli bir stablecoin geliştiriyor.

Stablecoin’in rezervinde dolar, kısa vadeli ABD devlet tahvilleri ve nakde denk diğer varlıklar bulunacak. Rezerv bağımsız bir muhasebe şirketi tarafından düzenli olarak denetlenecek ve sonuçlar kamu ile paylaşılacak.

XRP son 24 saati neredeyse hareketsiz geçirdi. Altcoin 0,59 dolarda konsolide oluyor.