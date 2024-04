Monica Long, Ripple’ın stablecoin çıkarma kararının nedenini açıkladı.

XRP’nin geliştiricisi blockchain şirketi Ripple, geçtiğimiz günlerde dolara endeksli stablecoin piyasaya süreceğini duyurdu. Ripple başkanı Monica Long, şirketin stablecoin hamlesini yorumladı.

Monica Long, 4 Nisan’da paylaştığı X gönderisinde stablecoin’lerin dolara erişimde kritik bir rol oynadığını söyledi. Long, şöyle devam etti:

Stablecoins play a vital role as on/off ramps to USD. In the wake of last year’s banking crisis, they’re necessary for traditional institutions (esp in the US) to access crypto markets. I’m incredibly excited for Ripple to fill a key need in the market with our stablecoin! https://t.co/9KjfuYIM9e

— Monica Long (@MonicaLongSF) April 4, 2024