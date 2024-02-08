Bu yazımızda 2024, 2025, 2026 ve 2030 yılı Pi Network fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Pi Network, 2018 yılından bu yana yatırımcıların ilgi gösterdiği kripto para projelerinden bir tanesi.

Geliştiricileri, Pi Network’ün blockchain protokolü, kullanıcılarının mobil cüzdanları üzerinden Pi madenciliği yapabileceği şekilde geliştirildi.

Pi Network ve Pi Coin hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız “Pi Network Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Pi Coin’in Künyesi:

Proje adı: Pi Network

Pi Network Coin Sembolü: PI

PI Varlık Türü: Token

Token Ağ: Blockchain

Blockchain Piyasaya sürülme tarihi: 14 Mart 2019

Pi Network kullanıcıların akıllı telefonlarıyla kripto para madenciliği yapmasına olanak sağlayan bir blockchain projesi. Kullanıcılarının kripto paralar hakkında bilgisi olup olmadığına bakmaksızın herkesi kripto para sektörüne dahil etmeyi amaçlıyor. Pi Network, giderek merkezileşen Bitcoin ve Ethereum gibi ağların aksine geniş bir topluluğa hitap etmesi için Stanford mezunları tarafından geliştirilmiştir.

Pi Network, kullanıcılarının akıllı telefonlarının pil ömrüne zarar vermeden kripto para madenciliği yapmasına olanak sağlıyor. Bu anlamda kısa bir süre içerisinde tüm dünyada geniş bir topluluğa ulaşan Pi Network’e ilişkin birçok spekülasyon var.

Pi Network 14 Mart 2019 tarihinde piyasaya sürüldü. Yaklaşık 35 milyon kişilik bir kullanıcı tabanı bulunan Pi Network’ün token’i PI henüz resmi olarak piyasaya sürülmüş değil. CryptoPotato olarak 7 Şubat’ta bildirdiğimiz üzere Pi Network geliştiricileri resmi token lansmanının 2024 yılının Mart-Nisan ayları arasında gerçekleştirileceğini belirtiyor.

Pi Network Nasıl Çalışıyor?

Pi Coin’e yönelik tahminlere geçmeden önce projenin nasıl çalıştığından ve yol haritasından da bahsedelim. Web sitesinde yer alan bilgilere göre Pi Network, dünyanın en kapsayıcı eşler arası ekosistemini ve dünyanın en yaygın dağıtılan kripto para birimi olan Pi tarafından desteklenen çevrimiçi deneyimini oluşturma misyonuyla hareket ediyor.

Pi Coin Son Durum ve Mainnet Tarihi

Pi Network haberleri, Pi’nin henüz ana ağını başlatmadığını gösteriyor. Pi Network şu anda Enclosed Mainnet aşamasında kararlı bir şekilde ilerliyor. Bundan bir sonraki aşamada Pi Coin piyasaya sürülecek. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada Pi Coin’in 2024 yılının Mart ile Haziran ayları arasında piyasaya sürüleceği resmi olarak bildirildi.

Şu anda Google’da yapılan en popüler aramalar arasında pi coin kaç TL, pi coin son durum, pi coin ne zaman değer kazanacak, pi coin kaç dolar, pi coin mainnet ne zaman ve pi coin Binance’te listelenecek mi gibi sorgular yer alıyor. Ancak bu noktada Pi Coin’in henüz resmi olarak piyasaya sürülmediğini belirtmemiz gerekiyor.

2022 yılının Aralık ayında Huobi, BitMart ve XT.com başta olmak üzere bazı kripto para borsaları Pi Coin’in sentetik versiyonunu listeleyerek Pi Network topluluğunda şok etkisi yarattı. Bu borsalarda listelenen ve Pi coin olarak tanımlanan dijital varlığın, kullanıcıların Pi’nin fiyat hareketi hakkında spekülasyon yapmak için kullanabilecekleri basitçe I-owe-you (IOU) token’i olduğunu yani gerçek Pi Coin olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Bu nedenle Pi Coin sahipleri şimdiye kadar biriktirdikleri Pi Coin’leri bu borsalara yatıramıyor ve satamıyor.

Pi Coin Fiyat Tahminleri

Veriler, şu anda dolaşımdaki Pi Coin miktarının 68 milyon PI olduğunu gösteriyor. Ancak projenin toplam arzı henüz bilinmiyor.

CoinMarketCap verilerine göre Pi Coin’in sentetik versiyonu şu anda 31,319 dolardan işlem görüyor. Şu an için Pi resmi olarak herhangi bir borsada listelenmiyor. Bu da Pi Coin (PI) fiyat tahminlerini zorlaştırıyor. Bu yazımızda önde gelen platformlar tarafından yapılan Pi token fiyat tahminlerine yer vereceğiz.

Capital, Pi Coin gibi henüz resmi olarak listelenmemiş projelere karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor ve herhangi bir Pi coin fiyat tahmininde bulunmuyor. Capital’e göre Pi Coin (PI) fiyatı, projenin yatırımcılar arasındaki popülaritesine bağlı olacak.

CoinDCX, Pi Coin (PI) fiyat tahmininde nispeten olumsuz bir görünüm çiziyor. CoinDCX her ne kadar Pi Coin fiyatının 500 dolara kadar yükselebileceğini öngörse de varlığın ayı piyasası sırasında zarar gördüğünü belirtiyor. Bununla birlikte CoinDCX Pi Network’ün PI’yi sorunsuz bir şekilde piyasaya sürmeyi başarabilmesi ve topluluğun ilgi göstermesi durumunda varlığın uzun vadede yükselişini sürdüreceğine inanıyor.

DigitalCoinPrice ise PI fiyatının 2024 yılı sonuna kadar 60 dolara ulaşacağını iddia ediyor. DigitalCoinPrice’ın 2030 yılı Pi Coin fiyat tahmini ise 200 dolar.

Wallet Investor Pi Network’ün mainnet’e geçmesiyle birlikte Pi Coin’in 5 yıl içerisinde 100 dolara yükseleceğine inanıyor.

2024-2030 için Pi Network Fiyat Tahminleri

Pi Network henüz mainnet’e geçmediği için önde gelen analistler ve uzmanlar tarafından yapılan bu Pi Coin fiyat tahminlerinin hepsi varsayımdan ibaret. Geniş topluluğu göz önünde bulundurulduğunda Pi Coin’in piyasaya sürülmesiyle önde gelen kripto para borsalarının onu listeleyeceği tahmin ediliyor.

2024 yılında nihayet Pi Network mainnet’e geçecek ve Pi coin resmi olarak piyasaya sürülecek. Birçok uzman Pi coin’in piyasaya sürüldüğü dönemde 1 doların altında işlem göreceğini düşünüyor. Tıpkı diğer altcoin’lerde olduğunu gibi listelendikten kısa bir süre sonra boğa koşusuna başlayacağı tahmin edilen Pi coin’in 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyebileceği öngörülüyor.

Pi Network, Pi sayısıyla ilişkili olduğu için 14 Mart Perşembe yani Pi gününde yükseliş yaşayabilir.

2024 yılı Pi Coin (PI) Fiyat Tahmini

CoinCodex platformu Pi Coin’in 2024 yılında 30,11 dolar ile 181,06 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

2025 yılı Pi Coin (PI) Fiyat Tahmini

CoinCodex platformu 2025 yılında Pi Coin’in (PI) 31,11 dolar ile 245,57 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. CoinCodex’in bu tahmini gerçekleşirse Pi Coin 2024 yılında kadar %687 oranında değer kazanabilir.

2030 yılı Pi Coin (PI) Fiyat Tahmini

CoinCodex platformunun 2030 yılı Pi Coin (PI) fiyat tahmini 161,25 dolar ile 303,92 dolar aralığında. CoinCodex’in bu tahmini gerçekleşirse Pi Coin 2030 yılında kadar %824,24 oranında değer kazanabilir.

Pi Coin Yorumları

Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan ve yıllardır kripto para topluluğunun gündeminde olan Pi Network (PI) hakkında birçok tartışma var. Bunlardan biri de Pi Network dolandırıcılık mı konusu.

Pi Network’ün davet koduyla katılınabilen bir platform olması, Pi Network’ün piramit şeması veya çok seviyeli bir pazarlama (MLM) yöntemi olup olmadığı sorularını beraberinde getiriyor. Projenin geliştiricileri ise bu sayede platformun güvenliğini arttırdıklarını iddia ediyor.

Pi Network’ün mainnet lansman tarihinin sürekli olarak ertelenmesi de bu endişeleri arttırıyor. Bu nedenle Pi Network’ün geleceği olup olmadığı konusu da sıklıkla tartışılıyor. Bazıları, Pi Network’ün yaklaşık 35 milyon kişilik topluluğunu reklam satmak için kötüye kullandığını iddia ediyor.

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