Pi Network, geçtiğimiz yılın sonuna doğru 2024’te Open Mainnet’i başlatma sözü verdi. Fakat yeni yılda mainnet ile ilgili duyuru yapılmaması, sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Akıllı telefonlarda kripto para madenciliği yapma vaadiyle 2018’de başlatılan, 2019’da kripto parası Pi Coin’i piyasaya süren proje, beta aşaması 2021’de tamamlanan mainnet’ini ise henüz açık hale getirmedi. Bu durum, üçüncü tarafların ve diğer blockchain ağlarının Pi Network ile etkileşime girmesini ve dolayısıyla Pi Coin’in borsalarda listelenmesini imkansız hale getiriyor.

İlginizi Çekebilir: Pi Network Nedir? Yeni Başlayanlar için Temel Rehber

Pi Network, 2023 sonunda yaptığı resmi duyuruda Open Mainnet’in 2024’te açılmasının planlandığını söyledi. Projeye göre, Open Mainnet’in başlatılması için üç koşulun gerçekleşmesi gerekiyor:

Open Mainnet için öne sürülen üç koşulun bir arada gerçekleşmesinin zorluğu, konuyla ilgili yeni bir resmi açıklama gelmemesi ve beklenen açılışın bir türlü gerçekleşmemesi, sosyal medya kullanıcılarını kızdırmış gibi gözüküyor.

Sosyal medya platformu X’te “Sizce Pi Network Open Mainnet ne zaman açılır?” sorusunu yanıtlayan bazı kullanıcıların cevapları, artan sabırsızlığı yansıtıyor.

It has been seen that the Pi Network project is delaying its open mainet from the start and this Pi project has too many scenarios in it and all the pioneers are just being used as profit fields by the core team to get income from advertising in the application. @picoreteam

— @asepwiliams (@AsepWiliams) February 5, 2024