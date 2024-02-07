Pi Network, geçtiğimiz yılın sonuna doğru 2024’te Open Mainnet’i başlatma sözü verdi. Fakat yeni yılda mainnet ile ilgili duyuru yapılmaması, sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Akıllı telefonlarda kripto para madenciliği yapma vaadiyle 2018’de başlatılan, 2019’da kripto parası Pi Coin’i piyasaya süren proje, beta aşaması 2021’de tamamlanan mainnet’ini ise henüz açık hale getirmedi. Bu durum, üçüncü tarafların ve diğer blockchain ağlarının Pi Network ile etkileşime girmesini ve dolayısıyla Pi Coin’in borsalarda listelenmesini imkansız hale getiriyor.

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Pi Open Mainnet Ne Zaman Açılacak?

Pi Network, 2023 sonunda yaptığı resmi duyuruda Open Mainnet’in 2024’te açılmasının planlandığını söyledi. Projeye göre, Open Mainnet’in başlatılması için üç koşulun gerçekleşmesi gerekiyor:

Teknolojik, yasal ve ticari hazırlıkların tamamlanması,

Yeterli sayıda kullanıcının (15 milyon) KYC doğrulamasını ve Open Mainnet’e geçiş sürecini tamamlaması,

Open Mainnet’e geçişi başarısız kılacak dış faktörlerin olmaması.

Pi Yatırımcıları Sabırsız

Open Mainnet için öne sürülen üç koşulun bir arada gerçekleşmesinin zorluğu, konuyla ilgili yeni bir resmi açıklama gelmemesi ve beklenen açılışın bir türlü gerçekleşmemesi, sosyal medya kullanıcılarını kızdırmış gibi gözüküyor.

Sosyal medya platformu X’te “Sizce Pi Network Open Mainnet ne zaman açılır?” sorusunu yanıtlayan bazı kullanıcıların cevapları, artan sabırsızlığı yansıtıyor.

It has been seen that the Pi Network project is delaying its open mainet from the start and this Pi project has too many scenarios in it and all the pioneers are just being used as profit fields by the core team to get income from advertising in the application. @picoreteam — @asepwiliams (@AsepWiliams) February 5, 2024

Pi Network, Open Mainnet’i açmayı en başından beri erteliyor gibi gözüküyor ve konuyla ilgili birçok senaryo var. Proje ekibi, destekçileri reklam geliri elde edebileceği kâr kaynağı gibi kullanıyor.

Bir diğer kullanıcı ise “Hiçbir zaman. Bir kripto projesinin ilerlemesi bu kadar uzun sürmez. Hepimizin tek yapığı onlara reklam parası kazandırmak…” paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

Projenin bugün resmi X hesabından 6 ay öncesine ait bir röportaj paylaşması ise takipçileri için tuz biber oldu.

I don't understand this. Why to post a news from August 2023. Don't we have something new to tell the community?

https://t.co/guTwU4mwmV — Jatin Gupta (@jatingupta0003) February 7, 2024

Tüm iyi niyetimle soruyorum, neredeyse 6 aylık bir röportaj yayınlamanızdaki amaç nedir? Özellikle de mainnet’e geçişin neden durduğu konusu netlik kazanmamışken? KYC ne durumda? Takılan KYC ve göç vakaları nedir? Bunu anlamıyorum. Neden Ağustos 2023’ten bir haber yayınladınız? Topluluğa söyleyecek yeni bir şeyiniz yok mu?

Tüm bunlara ek olarak, Open Mainnet’in başlatılması için sunulan koşullardan biri olan “mainnet’e yeterli sayıda göç” sürecinde de tıkanmalar yaşandığı, sıraya alınan kullanıcıların aylarca bekletildiği iddia ediliyor.

Who is still stuck at this point? Let us know in the comments 👇#PiNetwork pic.twitter.com/SqnktMHk05 — Pi News (@PiNews_6) February 7, 2024

Borsalar İzinsiz Listelemişti

Pi Coin, mainnet henüz “Enclosed Network” yani kapalı ağ durumunda olduğundan dolayı herhangi bir borsa veya üçüncü parti uygulamada listelenemiyor.

Fakat Pi Network, geride bıraktığımız yılın Ocak ayında yaptığı bir duyuruda çeşitli borsaların Pi Coin’i sözde listelediğinden haberdar olduklarını duyurmuş ve destekçilerini uyarmıştı.

Pi Network’ün; ağ izni, yetkisi veya katılımı olmadan hareket eden bu borsaların hiçbiriyle ilişkisi yoktur. Ayrıca, bu borsalarda işlem gören ürünler gerçek Pi Coin değildir.

Pi Coin Ne Zaman Listelenecek?

Pi coin ekibi, Pi Network’ün yol haritası kapsamında Pi token’i piyasaya sunmak için aktif olarak çalışıyor. Türk yatırımcıların da büyük bir ilgi gösterdiği Pi Network ve kripto para birimi Pi için topluluğun büyük beklentileri var. Bununla birlikte Pi ekibine göre, projenin lansmanının 2024 yılının Mart-Haziran aylarında gerçekleştirilebilir.