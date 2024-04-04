İşte Nisan ayında takip edilmesi gereken RWA kripto para birimlerine yakından bakacağız.

Özet:

Ondo (ONDO), Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) alanında lider proje olarak ön plana çıkıyor. Fiziksel varlıkların blockchain teknolojisiyle tokenize edilmesine yönelik yatırımcı ilgisi giderek artıyor.

Bu süreçte XDC Network (XDC) ve Polymesh (POLYX) gibi RWA coin’leri de kayda değer büyümeler yaşadı.

Ondo (ONDO)

RWA alanının popülaritesi son dönemde önemli ölçüde arttı. RWA olarak adlandırılan nesneler, mülkler gibi gerçek dünya varlıklarının akıllı sözleşmeler aracılığıyla blockchain’de tokenize ediliyor. Şu anda RWA alanının değeri 8,6 milyar doların üzerinde ve Ondo (ONDO) bu alanda faaliyet gösteren en büyük proje konumunda.

Ondo (ONDO) tüm zamanların en yüksek seviyesini 31 Mart’ta 1,05 dolarla belirledi. Kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesi nedeniyle Ondo (ONDO) şu anda 0,82 dolar bandında işlem görüyor.

Ondo (ONDO). son bir ayda %60 oranında değer kazandı.

XDC Network (XDC)

RWA alanındaki en büyük ikinci kripto para projesi XDC Network (XDC), yaklaşık 630 milyon dolarlık piyasa değerine sahip. Bu da XDC Network’ün, Ondo’ya kıyasla %60 daha küçük bir proje olduğu anlamına geliyor. XDC Network, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunu ön planda tutan merkezi olmayan finans için uygun açık kaynaklı bir blockchain ağıdır.

XDC Network tüm zamanların en yüksek seviyesini 2021 yılının Ağustos ayında 0,18 dolarla belirledi. 2022 ve 2023 yıllarında piyasada hüküm süren ayı sezonu nedeniyle zor günler geçiren XDC Network (XDC), son bir aylık süreçte %3 oranında değer kaybederek 0,04 dolara geriledi.

Polymesh (POLYX)

Polymesh’in piyasa değeri, XDC Network’ün piyasa değerinden yalnızca birkaç milyon dolar daha düşük. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 31 Mart’ta 0,7488 dolarla belirleyen Polymesh, son 30 günde %121, son bir yıllık süreçte ise %208 oranında değer kazandı.

Polymesh, düzenlenmiş varlıklara odaklanan bir blockchain ağı. Bu nedenle Polymesh zaman zaman “menkul kıymet token’lerinin Ethereum’u” olarak adlandırılıyor.

MANTRA (OM)

Mantra (OM) 530 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük dördüncü RWA odaklı kripto para projesi. Yaklaşık son iki yıllık süreçte 0,10 doların altında işlem gören OM, 19 Mart’ta 0,9348 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Mantra (OM) son bir yıllık süreçte %1882, 9 oranında değer kazandı.

Mantra (OM), gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu için altyapı sunuyor. Bu anlamda Mantra, RWA tokenizasyonu için TradFi ve DeFi arasında bir köprü kuran bir katman-1 blockchain ağıdır.

Pendle (PENDLE)

Son dönemde kayda değer oranda yükseliş yaşayan Pendle (PENDLE), 2023 yılının Ekim ayında yalnızca 0,60 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Son 6 aylık zaman diliminde %730 oranında değer kazanan PENDLE sonuç olarak 1 Nisan tarihinde 5,76 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Pendle (PENDLE) son bir yıllık zaman diliminde ise %1326 oranında değer kazandı.

Sabit getiri ve getiri tokenizasyonuna odaklanan Pendle Finance, merkezsiz finansal hizmetler için altyapı sunan bir blockchain protokolüdür. Pendle, çapraz zincir uyumluluğuna sahiptir ve daha verimli alım satım için otomatik piyasa yapıcı mekanizmalar içerir.

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