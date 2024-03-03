Gerçek dünya varlıkları (Real World Assets veya kısaca RWA), kripto para ve blockchain alanında 2024’ün yükselen trendlerinden biri. Son olarak Lionel Messi’nin varlık tokenizasyon projesi duyurması, RWA’ları yeniden gündeme getirdi.

Peki RWA tam olarak ne demek? Gerçek dünya varlıkları neleri kapsıyor? RWA’lar ne işe yarıyor?

Tüm soruların cevabı yazımızda.

RWA Nedir?

RWA veya gerçek dünya varlıkları, gerçek dünyaya ait somut veya finansal varlıkların, token haline getirilerek blockchain’e taşınmış temsillerini ifade ediyor.

RWA’lar ile gerçek dünyadaki varlıklar, blockchain üzerinde tüm dünyadan erişilebilir ve alınıp satılabilir hale geliyor. Bir diğer deyişle, gerçek dünya varlıkları blockchain’e entegre ediliyor.

RWA Türleri

Gerçek dünya varlıklarının ilk örneği olarak kripto para sektörünün yapı taşlarından olan stablecoin’ler gösterilebilir. Dolar, avro veya Türk lirası gibi itibari (fiat) para birimlerine endeksli olan stablecoin’ler, rezervlerinde tuttukları para miktarı kadar piyasaya sürülüyor. Böylece itibari paralar blockchain üzerinde bire bir temsil edilmiş oluyor.

RWA’ların en yaygın kullanım alanlarından biri gayrimenkul sektörü. Apartman dairesi, lüks malikane, yazlık ve dağ evi gibi konutların yanı sıra ofis gibi ticari gayrimenkuller, tokenize edilerek blockchain üzerinde alınıp satılabiliyor.

RWA’ya bir diğer örnek de NFT’ler. Gerçek dünyadaki sanat eseri, antika ve koleksiyon parçası gibi nadir eşyaların sahipliği, NFT olarak blockchain’e aktarılabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda müzisyenin albüm ve şarkılarını NFT olarak piyasaya sürdüğünü gördük. NFT’ler gerçek dünyadaki fikri mülkiyet haklarını blockchain’e değiştirilemez ve kontrolü yalnızca sahibine ait bir şekilde aktarmak için kullanılıyor.

Altın ve gümüş gibi değerli madenler, hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçlar ve emtiaların tokenizasyonu da RWA kategorisine giriyor.

RWA’lara Neden İhtiyaç Var?

Stablecoin örneğinden de görülebileceği üzere, RWA’lar geleneksel finans dünyası ile kripto para ekosistemini bir araya getirebiliyor. Gerçek dünya ve blockchain arasında bir tür köprü işlevi görüyorlar.

Stablecoin’ler sayesinde hem yurt içi hem de uluslararası ödemeler, herhangi bir aracıya gerek olmadan, 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

Gayrimenkul alanında da yaygın olarak kullanılan tokenizasyon, tapuları blockchain’e taşıdı. Dünya genelinde ev ve ofis gibi gayrimenkul yatırımları, artık token satın alarak oldukça pratik bir şekilde yapılabiliyor. Gayrimenkul token’ları sahiplerine kira getirisi de sağlayabiliyor.

Parçalı token’lar ise aynı gayrimenkule çok sayıda kişinin yatırım yapmasını mümkün kılıyor. Minimum yatırım miktarını düşüren bu özellik, gayrimenkul sektörüne girmek isteyen küçük ve bireysel yatırımcıların karşılaştıkları engelleri azaltıyor.

RWA’lar gerçek dünya varlıklarını her yerden ve her zaman erişilebilir kılıyor. RWA’lar ile yapılan işlemler, blockchain’in yapısı gereği şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor, denetim kolaylaşıyor. Ayrıca erişimin artması, ilgili varlıklar için piyasa likiditesini bollaştırıyor.

Tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları, DeFi alanında da kullanım buluyor. Borç alırken teminatı RWA olarak kabul eden çok sayıda merkeziyetsiz finans platformu bulunuyor.

RWA, henüz birkaç milyar dolarlık bir sektör. Ancak sektörün toplam değerinin 2020’li yılların sonuna kadar 16 trilyon dolara ulaşabileceği düşünülüyor.