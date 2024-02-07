Son 24 saatte %41,57 oranında değer kazanan Dymension (DYM) listenin ilk sırasında yer alıyor. DYM böylelikle piyasa değeri en yüksek ilk 90 kripto para arasında dahil oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte pek fazla varlık gösteremedi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,7 oranında değer kazanan BTC, 43.042 dolar bandında işlem görüyor.

Bu süreçte altcoin’lerin büyük bir bölümünde kayda değer fiyat hareketlilikleri yaşanmadı.

Bitcoin (BTC) 43.00 Dolar Direncini Geçemiyor

Lider kripto para birimi BTC’deki fiyat hareketlilikleri son günlerde hatta haftalarda önemli ölçüde azaldı. Geride bıraktığımız hafta birkaç kez 43.750 dolara kadar yükselen BTC ne yazık ki bu seviyelerde reddedildi ve 43.000 doların altına geri döndü.

Son olarak 1 Şubat Perşembe günü 43.750 dolar bandına yükselen Bitcoin (BTC) fiyatı sonrasında 2.000 dolarlık değer kaybı yaşadı. Bunun dışında 6 Şubat’ta gerçekleşen 1.000 dolarlık dalgalanma dışında Bitcoin’de kayda değer bir fiyat hareketliliği yaşanmadı.

Şu anda 43.000 doların biraz üzerinde işlem gören BTC’nin piyasa değeri 844 milyar dolar bandında. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 seviyesinde.

En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar

Dün altcoin’lere yönelik en önemli haberlerden biri, Binance’in Monero’yu (XMR) delist edeceğini açıklamasıydı. Bu duyurunun ardından XMR fiyatı haftalık bazda %20’nin üzerinde değer kaybı yaşadı ve 100 dolar bandına kadar geriledi. Son 24 saatte %0,55 oranında değer kazanan XMR şu anda 127,65 dolar bandında işlem görüyor.

En büyük 20 kripto para birimi arasında en kayda değer yükseliş yaşayan projeler şu şekilde: Tron (TRX) %3,02, Ethereum (ETH) %2,18, Solana (SOL) %1,53.

İlk 100 kripto para arasında ise bazı projeler çift haneli yükselişler yaşadı. Bunlar şu şekilde:

Dymension (DYM) %41,57 Kaspa (KAS) %8,99 Jupiter (JUP) %8,39 Conflux (CFX) %7,84 WOO (WOO) %5,70 Lido DAO (LDO) %5,29 Terra Classic (LUNC) %4,59 Optimism (OP) %4,94 Stacks (STX) %3,55 Injective (INJ) %3,95

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,89 oranında arttı ve 1,65 trilyon dolara yükseldi.