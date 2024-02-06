Lider kripto para borsası Binance, bu ay sonunda dört altcoin’i platformundan delist edeceğini açıkladı. Binance’in delist edeceği kripto paralardan biri oldukça popüler. Bu nedenle söz konusu delist işlemi, birçok kullanıcıyı yakından ilgilendiriyor.

Binance cephesinden 6 Şubat 2024 tarihinde yapılan açıklamada Şubat ayı içerisinde dört kripto para biriminin platformdan kaldırılacağı bildirildi. Binance, delist işleminin nedenine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Salı günü yapılan açıklamaya göre Binance’in 20 Şubat’ta platformundan delist edeceği kripto para birimleri şu şekilde:

Aragon (ANT)

Multichain (MULTI)

Vai (VAI)

Monero (XMR)

Bu duyurunun ardından ilgili kripto para birimleri düşüşe geçti. Monero (XMR) son 24 saatte %31,15 oranında değer kaybederek 111,56 dolara geriledi.

Kripto para piyasasındaki en eski projelerden biri olan Monero’nun (XMR) Binance’ten delist edilmesi pek çok kişiyi şaşırttı. Ancak Monero (XMR) gizlilik odaklı bir kripto para projesi olduğu için dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve düzenleyicilerin radarında bulunuyor. Bu nedenle birçok kripto para platformu, olası yaptırımları önlemek için XMR’ı delist ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2023 yılının Haziran ayında lider kripto para borsası Binance!e dava açtı. 21 Kasım’da Binance, ABD Adalet Bakanlığı’yla uzlaşmaya vararak 2018 yılından bu yana açılan ceza davalarının kapatılması karşılığında 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Uzlaşma kapsamında Changpeng Zhao borsadaki CEO’luk görevinden istifa etti.

ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) varılan uzlaşmanın ardından Binance, KYC ve kara para aklama karşıtı önlemlere (AML) daha fazla özen göstermeye başladı.

Binance, kısa bir süre önce yaptığı delist açıklamasında ANT, MULTI, VAI ve XMR’ın delist nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.