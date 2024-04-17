Uzman isim, Bitcoin’in 56.200 dolara hatta 51.600 dolara gerileyebileceğini söyledi.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına yalnızca birkaç gün kaldı. Bitcoin ise bu süreçte oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Salı günü %7 oranında değer kaybederek 66.000 dolardan 63.225 dolara gerileyen BTC haftalık bazda ise %12’nin üzerinde düşüş yaşadı.

Son bir ayda yaşadığı tüm yükselişleri silen Bitcoin şu anda paralel bir kanalda konsolide oluyor. Uzman isim, yatırımcıları Bitcoin’deki destek ve direnç seviyeleri konusunda uyardı.

Bitcoin’de Temel Destek ve Direnç Seviyeleri

Popüler analist Ali Martinez’e göre Bitcoin, 61.000 dolar seviyesini destek olarak baz alan bir kanal içerisinde hareket ediyor. Ali Martinez, Bitcoin bu kanalda Bitcoin’in karşısındaki en önemli direnç seviyesinin ise 72.400 dolar olduğunu söyledi.

Bitcoin’in 61.000 dolar seviyesinin altına gerilemesinin 56.200 dolara hatta 51.600 dolara doğru bir düşüşü tetikleyebileceğini söyleyen Ali Martinez, 72.400 dolar direncinin geçilmesi halinde ise Bitcoin’in sırasıyla 79.000 dolara veya 86.000 dolara yükselebileceğini söyledi.

Ali Martinez konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Konuyu basit tutalım ve sadece destek ve dirence odaklanalım! Bitcoin’in paralel bir kanalda konsolide olduğu görülüyor. Bu kanalda 61.000 dolar en önemli destek seviyesi ve 72.400 dolar en önemli direnç seviyesi. BTC eğer desteğin altına düşerse 56.200 ya da 51.600 dolara kadar gerileyebilir. Ancak BTC direnci aşabilirse, bir sonraki fiyat hedefleri 79.000 dolar ve 86.000 dolar seviyeleri.

ABD merkez bankası Fed’den gelen açıklamalar ve artan jeopolitik gerilimler neticesinde Bitcoin 71.000 dolardan 60.000 doların altına kadar geriledi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,2 oranında değer kaybeden Bitcoin 60.033 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu anlamda Ali Martinez’in öngörüsünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere içerisinde 100 ile 1.000 arasında BTC bulunan balina adresleri, 1 Mart’tan bu yana 2,75 milyar dolar değerinde 43.489 BTC satın aldı. İçerisinde 1.000 ile 10.000 arasında BTC bulunan cüzdan adresleri ise bu süre içerisinde 5,1 milyar dolar değerinde 91.732 BTC satın aldı.

Bitcoin’deki Düşüş Normal mi?

Son bir haftalık süreçte yaşanan sert düşüşler birçok yatırımcıyı endişelendirdi. Ancak tarihsel veriler, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmalarının öncesinde bu tarz düşüşler yaşayabildiğini gösteriyor.

Örnek vermek gerekirse 2017 yılındaki ikinci blok ödülü yarılanması sırasında Bitcoin 19.600 dolara yükselmeden önce %40’lık bir düşüş yaşanmıştı. 2020 yılındaki üçüncü yarılanma sırasında ise BTC 69.000 dolara yükselmeden önce %20’lik bir fiyat düzeltmesine gitmişti.

Bu nedenle analistler, Bitcoin’in yarılanmaya birkaç gün kala bu denli sert değer kayıpları yaşamasının son derece normal olduğunu düşünüyor.