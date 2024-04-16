Veriler, büyük yatırımcıların net bir şekilde Bitcoin biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor.

Lider kripto para birimi bir kez daha fiyat düzeltmesine gitti ve son bir haftada yaklaşık %10 oranında değer kaybetti. Bu sert çöküşe rağmen Santiment verileri, sektörün kilit oyuncularının Bitcoin’lerine sahip çıktığını gösteriyor.

20 Nisan’daki Bitcoin blok ödülü yarılanması yaklaşırken piyasada yaşanan sert çöküşe ve ortaya çıkan FUD’a rağmen bazı balinalar, BTC’lerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor.

Balinalar Düşüşü Fırsat Olarak Değerlendirdi

İçerisinde 100 ile 1.000 BTC arasında varlık bulunan balina cüzdanları, 1 Mart’tan bu yana 2,75 milyar dolar değerinde 43.489 BTC satın aldı.

Benzer bir birikim eğilimi de içerisinde 1.000 ile 10.000 BTC bulunan balina cüzdanlarında da gözlendi. Veriler, bu tür cüzdanların 1 Mart’tan bu yana 5,8 milyar dolar değerinde 91.732 BTC satın aldığını gösteriyor.

Santiment’in verileri, son birkaç günde yaşanan sert düşüşlere rağmen balinaların Bitcoin’lerine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve BTC biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre Bitcoin şu anda bir yükseliş trendi içerisinde. Dolayısıyla BTC 60,000-59,0000 dolar aralığında işlem gördüğü sürece biriktirme trendinin yarılanmaya kadar devam edeceği öngörülüyor.

IntoTheBlock verileri ise Bitcoin’in şu anda güçlü bir destek olarak çalışan talep bölgesinde işlem gördüğünü gösteriyor. Tarihsel verilere göre 64.300 dolar seviyesinden 530.000’den fazla BTC satın alındı. Bu nedenle 64.300 dolar seviyesi kritik bir destek olarak çalışıyor.

Veriler, aşağı yönlü bir kırılma durumunda Bitcoin’deki bir sonraki kritik destek seviyesinin 56.000 dolarda olduğunu gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine Yönelik Talep Azalıyor

CryptoQuant tarafından yapılan analize göre zincir üstü veriler Bitcoin’de birikim sürecine işaret ederken spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talep ise azalıyor.

Öyle ki spot Bitcoin ETF’leri, 15 Nisan’da 73,4 milyon dolarlık sermaye girişi yaşayan BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı (IBIT) dışındaki ETF’lerden sermaye çıkışları yaşandı.

Dijital varlık yatırım ürünleri geride bıraktığımız hafta 126 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşadı. Bunun 110 milyon dolarlık kısmını Bitcoin oluşturdu.