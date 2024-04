Bitcoin, birkaç gündür devam eden yatay seyrin ardından 4 Nisan’da yeniden canlandı. Son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde değer kazanan BTC, 68 bin doların üzerine kadar çıktı.

Analistlere göre BTC, kısa vadede 82 bin dolara kadar yükselebilir.

Kripto para analisti Jelle (X kullanıcı adı @CryptoJelleNL), BTC/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi. Analist, grafikte olumlu bir formasyon tespit etti.

Jelle’e göre BTC, güncel fiyat hareketiyle boğa flaması formasyonu oluşturdu. Bir dönüş formasyonu olan boğa flaması, konsolidasyonda yeterince güç toplayan varlığın yükselmeye hazır olduğunun sinyalini verir.

Jelle, nisan ayında BTC için yüksek dalgalanma bekliyor. Analistin kısa vadeli fiyat hedefi ise 82 bin dolar.

#Bitcoin has formed a bullish pennant, right as we head into the halving event.

Safe to say we're in for some volatility this month.

My next target remains the same: $82,000. pic.twitter.com/PgBIG1wluX

— Jelle (@CryptoJelleNL) April 4, 2024