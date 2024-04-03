Robert Kiyosaki, Bitcoin fiyatının çakılması halinde daha fazla BTC alacak.

Bitcoin, birkaç gündür devam eden düzeltmeye rağmen hala 66.500 dolarda, yani önceki döngünün zirve seviyesi 69 bin doların çok yakınında seyrediyor.

Yeni bir boğa piyasasına hazırlanan BTC fiyatında mevcut durumda önemli bir düşüş beklenmiyor. Ancak beklenmedik bir düzeltme yaşanması halinde Robert Kiyosaki’nin çözümü basit: Daha fazla Bitcoin satın almak.

Kiyosaki’nin Bitcoin Stratejisi

Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki, Harry Dent tarafından öne sürülen ve her türden varlığın değerinin çakıldığı bir senaryoda nasıl davranacağını açıkladı.

Söz konusu senaryoda S&P 500 endeksi yüzde 80 düşüyor, gayrimenkul fiyatları çakılıyor, BTC ise 200 dolara gerileyerek dibi görüyor.

“Harry’nin söylediği doğru çıkarsa, yapacağım şey daha fazla gayrimenkul, altın ve gümüş almak,” diyen Kiyosaki, Bitcoin konusunda şöyle devam etti:

Bitcoin fiyatı 200 dolara düşerse, alabildiğim kadar BTC alacağım.

Ünlü yazar, Dent’in bu senaryosunun gerçekleşmesini umduğunu söyledi. Kiyosaki, “Senaryo gerçekleşmese bile altını, gümüşü ve Bitcoin’i olanlar zenginleşecek,” diye ekledi.

Bitcoin’e Tam Destek

Robert Kiyosaki, Bitcoin’e tam desteğiyle bilinen bir isim ve kripto parayla ilgili sık sık fiyat tahmini paylaşıyor.

Yazar, son olarak mart ayının başlarında BTC fiyat tahminini aktarmıştı. Kiyosaki’ye göre BTC, 2024 sonuna kadar 300 bin dolara yükselebilir.

Kiyosaki, 2025 yılı için ise 500 bin doları ulaşılabilir bir fiyat seviyesi olarak değerlendiriyor.