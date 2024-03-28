Bitcoin bu yıl boğa koşusuna devam ederek yeni ATH’lere ulaşabilir. Bununla birlikte yükseliş trendi, short pozisyon açan yatırımcıları kötü bir pozisyona sokabilir.

Önde gelen uzmanların ve analistlerin son tahminleri, Bitcoin’in yükseliş trendine devam etmesi halinde short pozisyon sıkıştırması (short squeeze) yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kobeissi Letter analistlerine göre short pozisyon sahiplerini zorlu günler bekliyor olabilir. Kobeissi Letter tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre kurumsal yatırımcılar tarafından açılan long pozisyonlar ile kurumsal yatırımcılar tarafından açılan short pozisyonlar arasında büyük bir fark bulunuyor.

Zira kurumsal long pozisyonların sayısı 20.000 seviyesindeyken short pozisyonların sayısı ise 15.000 seviyesinde.

#Bitcoin may be setting up for a massive short squeeze: Currently, the gap between institutional longs and hedge fund shorts is at a record high. While hedge funds hold nearly 15,000 in net short contracts, institutions hold nearly 20,000 in net longs. This is likely why price… pic.twitter.com/afhpsmJXNE — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 26, 2024

Bu durum Bitcoin’de kısa pozisyon sıkışmasını tetikleyebilir. Bitcoin fiyatı üzerinde devam eden yükseliş trendi, açığa satış yapanları yani short pozisyon sahiplerini işlemlerini kapatmaya zorlayarak yükseliş trendini daha da körükleyebilir.

160.000 Dolarlık Bitcoin Fiyat Tahmini

Twitter’da (Dave the Wave olarak tanınan popüler yatırımcı, 143.000 takipçili hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin’de 160.000 dolarlık fiyat tahmininin oldukça makul olduğunu ifade etti.

Dave the Wave bu öngörüsünü, piyasa döngüsünün tepe ve dip noktalarını tahmin etmek için kullandığı logaritmik büyüme kanallarının (LGC) kendi uyarlamasına göre yapıyor.

Dave the Wave’in analizine göre Bitcoin fiyatı şu anda 2020 yılında %154’lük artışla sonuçlanan hareketlerini anımsatan bir modeli takip ediyor.

Bitcoin Tekrar 70.000 Dolara Döndü

Lider kripto para birimi Bitcoin birkaç saat önce tekrar 70.000 doların üzerine yükseldi. CoinGecko verilerine göre son bir haftalık zaman diliminde %4,9 oranında değer kazanan BTC şu anda 70.365 dolar bandında işlem görüyor.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere bu süreçte kurumsal ve bireysel yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisi yeniden yükselişe geçti. Bu da Bitcoin’de yukarı yönlü trendin devam edeceği şeklinde yorumlanabilir.

Geride bıraktığımız hafta Bitcoin 12.000 dolardan fazla değer kaybederek 73.740 dolardan 60.900 dolara geriledi. Kripto para topluluğu, 21 Nisan’daki blok ödülü yarılanmasından önce Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını merak ediyor.