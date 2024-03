Bitcoin bu yıl boğa koşusuna devam ederek yeni ATH’lere ulaşabilir. Bununla birlikte yükseliş trendi, short pozisyon açan yatırımcıları kötü bir pozisyona sokabilir.

Önde gelen uzmanların ve analistlerin son tahminleri, Bitcoin’in yükseliş trendine devam etmesi halinde short pozisyon sıkıştırması (short squeeze) yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kobeissi Letter analistlerine göre short pozisyon sahiplerini zorlu günler bekliyor olabilir. Kobeissi Letter tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre kurumsal yatırımcılar tarafından açılan long pozisyonlar ile kurumsal yatırımcılar tarafından açılan short pozisyonlar arasında büyük bir fark bulunuyor.

Zira kurumsal long pozisyonların sayısı 20.000 seviyesindeyken short pozisyonların sayısı ise 15.000 seviyesinde.

#Bitcoin may be setting up for a massive short squeeze:

Currently, the gap between institutional longs and hedge fund shorts is at a record high.

While hedge funds hold nearly 15,000 in net short contracts, institutions hold nearly 20,000 in net longs.

This is likely why price… pic.twitter.com/afhpsmJXNE

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 26, 2024