Holo, blockchain alanın en ilginçlerinden olan, hatta tam anlamıyla blockchain olmayan bir proje. Holo tam olarak ne? Holochain nasıl çalışıyor? HOT ne işe yarıyor? HoloFuel ne?

Soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Holo Nedir?

Holo, blockchain tabanlı olmayan merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) geliştirilmesine olanak sağlayan eşler arası (P2P) bir platformdur.

Proje 2016 sonunda Arthur Brock ve Eric Harris-Braun tarafından başlatıldı. 2018 yılında kripto parası HOT için ilk coin arzı (ICO) gerçekleştirdi.

P2P ağ, blockchain uygulamaları ve merkezi internet arasında aracılara gerek bırakmayan bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Holochain’de geliştiriciler kendi uygulamasını kolaylıkla geliştirebiliyor. Ekosistem çok sayıda programlama dili barındıran bir ortam sunuyor.

Ağın kullandığı dağıtık hash çizelgesi (DHT) teknolojisi sayesinde her uygulama kendi işlemlerini doğrulamaktan sorumlu oluyor. Yani ağ genelinde aynı anda bir mutabakata varılması gerekliliği ortadan kalkıyor.

Ekosistemde HoloPort adlı önemli bir unsur daha bulunuyor. 2020’de başlatılan bu hizmet, kişisel sunucu işlevi görerek kullanıcıların dApp’lere işlem gücü sağlamasına aracılık ediyor.

Uygulamalar ve içerikleri bu dağıtık sunucularda saklanıyor, böylece merkeziyetsizlik, güvenlik ve gizlilik artıyor.

Ayrıca ağa yeni cihaz eklenerek saklama ve işlem kapasitesi artırılabiliyor. Bu sayede kullanıcı sayısı artsa bile ağ ölçeklenebiliyor.

HOT Nedir?

HOT, Holochain’in kripto parasıdır. ERC-20 standardıyla 2018 yılında piyasaya sürülmüştür.

HOT, Holochain ekosisteminde HoloFuel piyasaya sürülen kadar yerini dolduran bir değer aktarım aracı işlevi görüyor. Ödemeler ve transferler onunla yapılıyor.

Kripto para ayrıca kripto para borsalarında listelendiğinden bir yatırım aracı olarak kullanılıyor.

Holo’nun diğer kripto parası HoloFuel, Mayıs 2024 itibarıyla henüz piyasaya sürülmedi. Piyasaya sürüldüğünde HOT’un yerini alacak ve ağda gerçekleştirilen işlemlerin ücretini ödemek için kullanılacak.

Sunucu olarak ağa işlem gücü sağlayanlar, bunun karşılığında HoloFuel ile ödüllendirilecek. HOT da bire bir oranında HoloFuel’a dönüştürülebilecek.

HoloFuel piyasaya sürüldükten sonra altı ay boyunca borsalarda listelenmeyecek.

HOT Nasıl Satın Alınır?

HOT, yukarıda da bahsedildiği gibi ağa sunucu hizmeti sağlayarak kazanılabiliyor. Ayrıca listelendiği çok sayıda merkezi ve merkeziyetsiz borsadan alınıp satılabiliyor.

CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla bu borsalar arasında Binance, Paribu, BtcTurk, Crypto.com, Gate, Bybit, MEXC, Bitget, BingX, LBank ve Uniswap yer alıyor.