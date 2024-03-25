Önde gelen analistler, XRP’nin önümüzdeki aylarda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyeceğine inanıyor.

Özet:

Analistler, Ripple (XRP) grafiğindeki göstergelerden ve teknik analiz verilerinden yola çıkarak varlığın önümüzdeki aylarda önemli bir artış yaşayacağını öngörüyor.

XRP fiyatında yükselişi tetikleyebilecek faktörler arasında artan benimsenme ve Ripple-SEC davasının sonucu yer alıyor.

Ripple 3,40 Doların Üzerine Yükselebilir mi?

XRP destekçileri, varlığın son dönemde beklentilerin altında kalan performansından endişe duymuyor ve varlığın yakın gelecekte önemli bir yükseliş trendine başlayacağını öngörüyor.

Despite the negativity, #XRP is closing its three-monthly candle in #March by breaking the multi-year resistance. There is one week left to close the last candle. Above it; The initial targets will be $1.8815-$5.8563 (NFA) Enjoy your day!#ripple pic.twitter.com/YzZIWaOhFR — Dark Defender (@DefendDark) March 24, 2024

Twitter (X) analisti Dark Defender, Ripple’ın XRP’sinin son 6 aylık süreçte iki kez 3 aylık yeşil mum kapanışı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Dark Defender’a göre XRP’nin üçüncü kez 3 aylık kapanışını yeşil mumla kapatması halinde XRP fiyatının 1,88 dolar ile 5,85 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor.

CaptToblerone adlı bir diğer analist ise XRP fiyatının %1.500’lük bir yükseliş yaşayacağını iddia ediyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde Ripple (XRP) fiyatının 10 dolar seviyesine yükseldiğini görebiliriz.

$XRP chart update. 15x to go before the mid-cycle run ends. pic.twitter.com/GXoviKH40w — CAPT. PARA8OLIC TOBLERONE (@CaptToblerone) March 16, 2024

XRP’ye ilişkin analizleriyle adından söz ettiren bir diğer Twitter analisti ise EAGRAG CRYPTO. Analist, XRP’nin Fibonacci 0,5 seviyesinde şimdiye kadar tutunmayı başardığını ve bunun boğa koşusu başlamadan önce oldukça önemli olduğunu söyledi. Bu kapsamda EAGRAG CRYPTO XRP fiyatının Nisan ayında 1,40 dolara yükseleceğine inanıyor.

XRP’de Yükselişe Yol Açabilecek Faktörler

Ripple’ın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabilmesi için birkaç faktörün gerçekleşmesi gerekiyor. Bu faktörlerden en önemlilerinden biri de varlığın benimsenme oranındaki artış. XRP son birkaç hafta içerisinde BitMEX, Atlantis Exchange ve Bitrue gibi borsalarda listelendi.

XRP’de yükselişe yol açabilecek en önemli faktörlerden biri de Ripple-SEC davası. 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada karar, 23 Nisan 2024’teki duruşmada belli olacak. Davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP’nin kayda değer yükselişler yaşayacağı öngörülüyor. Davanın sonucunun aynı zamanda kripto para piyasasının geri kalanında da olumlu bir etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Ripple-SEC davasının olası temyiz durumlarında 2026 yılına kadar uzaması da ihtimaller dahilinde.

Ripple-SEC davasında yükselişe yol açabilecek tüm faktörlere göz atmak için aşağıdaki YouTube videomuza göz atabilirsiniz.