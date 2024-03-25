SEC, 26 Mart tarihine kadar mahkemeye sunulması gereken önemli bir belgeyi mahkemeye sundu.

Özet:

Ripple ile SEC arasındaki dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Ripple ile SEC arasındaki duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Davada büyük gün yaklaşırken heyecan ve hareketlilik arttı.

SEC ve Ripple kısa bir süre önce, çözüm özetine ilişkin mühürleme sorunlarını ele almak için ortak bir mektup sunarak işbirliğine dayalı bir çaba gösterdi.

Ripple ile SEC arasında üç yılı aşkın süredir devam eden yasal savaş, 23 Nisan 2024 tarihinde yapılacak duruşmayla sona aşamaya girecek. Ancak duruşmaya günler kala her iki tarafın da belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

ABD’li avukat James Filan kısa bir süre önce Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SEC’in açılış çözümleriyle ilgili özeti ve destekleyici belgeleri gizlilik içerisinde sunduğunu açıkladı. James Filan, söz konusu belgenin henüz halka açık olmadığını ve düzenlenmiş versiyonunun en geç 26 Mart’a kadar sunulacağını da sözlerine ekledi.

Başlangıçta SEC’in söz konusu belgeyi 13 Mart’a kadar mahkemeye sunması gerekiyordu. Fakat SEC, tarihi uzatmak için mahkemeye başvurdu ve bu başvuru mahkeme tarafından onaylandı. Şu anki süreçte Ripple’ın itiraz mektubunu 23 Nisan’daki duruşmadan bir gün öncesine kadar yani 22 Nisan’a kadar göndermesi gerekiyor.

Ripple-SEC davasının Ripple lehine sonuçlanması durumunda başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında güçlü yükselişlerin yaşanabileceği öngörülüyor. Tam tersi senaryoda ise XRP ve SEC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanan altcoin’leri zorlu günler bekliyor olabilir.