Kripto para milyoner ve milyarderlerinin hayat hikayeleri, zengin olmak isteyen yatırımcıların hayallerini süslüyor.

Bu yazımızda kripto para zenginlerinin net değerlerine, yaşlarına ve kısa biyografilerine yakından bakacağız. İşte en zengin 15 kripto para milyoneri ve milyarderi…

Changpeng Zhao Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Changpeng Zhao, Binance’in kurucusu ve CEO’su olarak tanınıyor.

olarak tanınıyor. 1977 yılında doğan Changpeng Zhao, 2023 itibariyle 47 yaşındadır .

yılında doğan Changpeng Zhao, 2023 itibariyle . Bloomberg, Changpeng Zhao’nun net servetinin 28 milyar dolar seviyesinde olduğu bildiriyor.

Kripto para topluluğunda CZ olarak da tanınan Changpeng Zhao, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu ve CEO’su. 2017 yılında Binance’i kuran Changpeng Zhao, kısa bir süre içerisinde büyük bir popülariteye ve miyarlarca dolarlık servete ulaştı.

Changpeng Zhao, Binance’i kurmadan çeşitli şirketlerde birçok farklı rolde çalıştı. Bu şirketler arasında Blockchain.info, OKCoin gibi önde gelen kripto para şirketleri de yer alıyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Changpeng Zhao, X (Twitter) hesabı üzerinden sık sık paylaşımlar yapıyor. Changpeng Zhao aynı zamanda önde gelen kripto para ve blockchain savunucuları arasında yer alıyor.

Brad Garlinghouse Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Brad Garlinghouse, Ripple Labs’in CEO’sudur.

1971 yılında doğan Brad Garlinghouse, 2023 yılı itibariyle 52 yaşındadır.

yılında doğan Brad Garlinghouse, 2023 yılı itibariyle Brad Garlinghouse’ın servetinin 10 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Brad Garlinghouse, San Fransisco merkezli Ripple Labs’in CEO’su olarak görev yapıyor. Ripple Labs, kripto para ve blockchain teknolojisi tabanlı ödeme çözümleri geliştiriyor.

Brad Garlinghouse, Ripple Labs’ten önce Yahoo ve AOL’de üst düzey pozisyonlarda çalıştı. Ripple’a 2015 yılında katılan Brad Garlinghouse, 2016 yılında şirketin CEO’luk pozisyonuna atandı.

Brad Garlinghouse yönetimindeki Ripple Labs, sınır ötesi para transferlerinin kolaylaştırılması amacıyla dünyanın önde gelen finans kurumlarıyla ortaklıklar kurdu.

Brad Garlinghouse ve Ripple Labs’e 2020 yılında SEC tarafından dava açıldı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden davanın nasıl sonuçlanacağı tüm dünyada merakla bekleniyor. Garlinghouse bu davanın sonucunun kripto para piyasası için çok önemli olduğuna inanıyor.

Joseph Lubin Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Joseph Lubin, Ethereum’un kurucu ortağı ve ConsenSys’un CEO’sudur.

kurucu ortağı ve CEO’sudur. 1964 yılında doğan Josep Lubin, 2023 yılı itibariyle 58 yaşındadır.

yılında doğan Josep Lubin, 2023 yılı itibariyle Joseph Lubin’in servetinin 5 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Joseph Lubin, 2014 yılında kurulan akıllı sözleşme destekli blockchain ağı Ethereum’un kurucu ortaklarından biridir. Joseph Lubin aynı zamanda kurucusu olduğu ConsenSys aracılığıyla bugüne kadar birçok projeye kuluçka ve girişim hızlandırma desteğinde bulunarak ConsenSys’u dünyanın en önemli blockchain şirketlerinden biri haline getirdi.

Joseph Lubin’in aynı zamanda birçok blockchain ve kripto para girişiminde önemli yatırımları bulunuyor.

Blockchain teknolojisinin önde gelen destekçilerinden biri olan Joseph Lubin, merkezsiz sistemlerin gelecekte geleneksel sistemleri alt üst edeceğine inanıyor.

Barry Silbert Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Barry Silbert, Digital Currency Group’un kurucusu ve CEO’sudur.

kurucusu ve CEO’sudur. 1976 yılında doğan Barry Silbert, 2023 yılı itibariyle 47 yaşındadır.

yılında doğan Barry Silbert, 2023 yılı itibariyle Forbes’a göre Barry Silbert’in net değerinin 3,2 milyar dolar seviyesinde.

Barry Silbert, dünyanın en büyük dijital varlık yönetim şirketi Digital Currency Group’u 2015 yılında kurdu. Silbert Digital Currency Group’tan önce SecondMarket adlı bir platform kurarak Nasdaq’a sattı.

Barry Silbert, Digital Currency Group bünyesinde faaliyet gösteren Grayscale Investment, CoinDesk ve iflas eden Genesis Trading’in de sahibidir.

Silbert, Bitcoin Opportunity Corp. aracılığıyla bugüne kadar 100’den fazla kripto para projesine yatırım yaptı.

Brian Armstrong Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Brian Armstrong, Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’sudur.

kurucu ortağı ve CEO’sudur. 1983 yılında doğan Brian Armstrong 40 yaşındadır.

yılında doğan Brian Armstrong Brian Armstrong’un net servetinin 2,6 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Brian Armstrong’un 2012 yılında kurduğu Coinbase, yıllar içerisinde ABD’nin ve dünyanın en önemli kripto para borsalarından biri oldu.

Brian Armstrong, Coinbase’i kurmadan önce Airbnb’de yazılım mühendisi olarak çalışıyordu. Armstrong aynı zamanda UniversityTutor.com adlı platformun da kurucu ortaklarından biridir.

Chris Larsen Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Chris Larsen, Ripple’ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır.

kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. 1960 yılında doğan Chris Larsen, 63 yaşındadır.

yılında doğan Chris Larsen, Forbes’a göre Chris Larsen’in net serveti 2,6 milyon dolar seviyesinde.

Chris Larsen popüler kripto para birimi XRP’nin geliştiricisi olan Ripple Labs’in kurucu ortaklarından biridir.

Chris Larsen 2016 yılında Ripple Labs’teki CEO’luk görevinden istifa etti. Larsen şirketteki görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyor.

Finansak teknolojiler alanındaki girişimleriyle tanınan Larsen, servetinin önemli bir kısmını sahip olduğu XRP’ler oluşturuyor.

Jed McCaleb Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Jed McCaleb, Ripple Labs’in eski CTO’su ve Stellar’ın kurucu ortağıdır.

eski CTO’su ve kurucu ortağıdır. 1975 yılında doğan Jed McCaleb 48 yaşındadır.

Forbes’a göre Jed McCaleb’in serveti 2,4 milyar dolar seviyesinde.

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Jed McCaleb, Ripple ve Stellar’ın kurucu ortakları arasında yer alıyor.

2013 yılında şirket içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden istifa eden Jed McCaleb, yüksek miktarda XRP’yle şirketten ayrıldı. McCaleb bu XRP’lerin önemli bir kısmını yıllar içerisinde sattı.

Ripple’dan ayrıldıktan 1 yıl sonra 2014’te Stellar’ı kuran Jed McCaleb, şu anda bu şirketin CTO’su olarak görev yapıyor.

Mike Novogratz Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Mike Novogratz, Galaxy Digital’in CEO’sudur.

CEO’sudur. 1964 yılında doğan Mike Novogratz 58 yaşındadır.

Mike Novogratz’ın net değerinin 2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Michael Novogratz, kripto para sektörünün tanınmış isimlerinden biridir. Novogratz aynı zamanda Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’sudur. Mike Novogratz, Galaxy Digital’den önce Fortress Investment Group’un müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

Açık sözlü Bitcoin destekçilerinden biri olan Mike Novogratz’ın vücudunda Bitcoin ve LUNA dövmeleri bulunuyor. Terraform Labs ekosisteminin çöküşünün ardından “her zaman haklı olmadığını” hatırlatmak için LUNA dövmesini sildirmemeye karar verdi.

Tyler ve Cameron Kimdir ve Servetleri Ne Kadar?

Tyler ve Cameron Winklevoss kardeşler, Gemini borsasının kurucularıdır.

borsasının kurucularıdır. 1981 yılında doğan ikizler 2023 yılı itibariyle 42 yaşındadır.

Winklevoss ikizlerinin net değerinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Tyler ve Cameron Winklevoss kardeşler aynı zamanda Winklevoss ikizleri olarak tanınıyor. Mark Zuckerberg’ün Facebook fikrini kendilerinden çaldığını iddia ederek açtıkları davayı kazanan ikizler, tüm dünyada büyük bir üne ulaştı.

Davadan elde ettikleri tazminatı 2013 yılında Bitcoin’e yatıran ikizler, yıllar içerisinde milyarlarca dolarlık servete ulaştı. Tyler ve Cameron Winklevoss kardeşlerin Bitcoin’in dolaşımdaki arzının %1’ine sahip olduğu düşünülüyor.

Tyler ve Cameron Winklevoss ikizleri 2014 yılında Gemini borsasını kurdu. Bununla birlikte tarihteki ilk Bitcoin ETF başvurusu yine Tyler ve Cameron Winklevoss kardeşler tarafından yapıldı. Ancak SEC, 2017 yılında bu başvuruyu reddetti.

Michael Saylor Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Michael Saylor, MicroStrategy’nin kurucusu ve eski CEO’sudur.

kurucusu ve eski CEO’sudur. 1965 yılında doğan Michael Saylor 58 yaşındadır.

Michael Saylor’ın servetinin 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Michael Saylor, ABD merkezli iş zekası devi MicroStrategy’yi 1989 yılında kurdu. Saylor hala bu şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Michael Saylor, Bitcoin’e daha fazla odaklanabilmek amacıyla 2022 yılının Ağustos ayında şirketteki CEO’luk görevinden istifa etti.

2020 yılının Ağustos ayında MicroStrategy’nin rezerv para birimi olarak Bitcoin’i bilançosuna ekleyeceğini açıklayan Saylor, bir anda kripto para sektöründe büyük bir üne ulaştı. MicroStrategy yıllar içerisinde gerçekleştirdiği BTC satın alımlarıyla birlikte Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi oldu.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere MicroStrategy son satın alımını 19 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdi. 2023 yılının Eylül ayı itibariyle şirketin rezervlerinde 4,1 milyar dolar değerinde 158.245 BTC bulunuyor.

Önde gelen Bitcoin savunucularından biri olan Michael Saylor, sık sık kripto para ve blockchain konferanslarına katılarak konuşmalar gerçekleştiriyor.

Fred Ehrsam Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Fred Ehrsam, Coinbase’in kurucu ortağıdır.

kurucu ortağıdır. 1988 yılında doğan Ehrsam 2023 itibariyle 35 yaşındadır.

Forbes’a göre Ehrsam’ın net serveti 1,1 milyar dolar seviyesinde.

Fred Ehrsam, 2012 yılında Brian Armstrong ile birlikte Coinbase’i kurdu. 2017 yılına kadar Coinbase’te Başkanlık görevini yürüten Ehrsam, borsanın büyümesi ve popülaritesinin artmasına büyük katkıda bulundu.

Ehrsam Coinbase’teki görevinden ayrıldıktan sonra kripto para odaklı risk sermayesi şirketi Paradigm’in kurucu ortakları arasında yer aldı.

Fred Ehrsam servetinin önemli bir kısmını Coinbase ve Paradigm’den elde etti.

Justin Sun Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Justin Sun Tron Vakfı’nın kurucusu ve CEO’sudur.

kurucusu ve CEO’sudur. 1990 yılında doğan Justin Sun, 2023 yılı itibariyle 33 yaşındadır.

Justin Sun’ın net servetinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Justin Sun, interneti merkezsizleştirmeyi ve merkezsiz uygulamaları desteklemeyi amaçlayan blockchain platformu Tron’u 2014 yılında kurdu.

Justin Sun, Tron Vakfı’nı kurmadan önce Ripple Labs’in Çin’deki Baş Temsilcisi Danışmanı olarak görev yapıyordu. Justin Sun ayrıca kendi sosyal medya platformu Peiwo’yu kurdu.

Justin Sun 2019 yılında milyarder yatırımcı Warren Buffett ile bir öğle yemeği yemek için 4,57 milyon dolar harcadı. Sun bu yemekte kripto para eleştirmenliğiyle tanınan Warren Buffett’ı ikna etmeyi amaçlıyordu.

Sun 2018 yılında ise dünyanın en büyük merkezsiz dosya paylaşım protokolü olan BitTorrent’i satın aldı ve BTT adlı kripto para birimini çıkardı.

Jesse Powell Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Jesse Powell, Kraken borsasının kurucu ortağı ve eski CEO’sudur.

borsasının kurucu ortağı ve eski CEO’sudur. 1971 yılında doğan Jesse Powell 42 yaşındadır.

Jesse Powell’ın servetinin 1 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Jesse Powell dünyanın en eski kripto para borsalarından biri olan Kraken’in kurucusudur. Powell, Kraken’i 2011 yılında kurdu. 2022 yılının Eylül ayında kripto para savunuculuğuna odaklanmak için Kraken’deki görevinden ayrıldı.

Song Chi-Hyung Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Song Chi-Hyung, Dunamu’nun CEO’su ve Upbit borsasının kurucusudur.

CEO’su ve borsasının kurucusudur. 1979 yılında doğan Song Chi-Hyung 38 yaşındadır.

Forbes’a göre Song Chi-Hyung’un serveti 950 milyon dolar seviyesinde.

Song Chi-Hyung, Güney Kore’nin önde gelen fintech ve blockchain şirketlerinden Dunamu’nun ve kripto para borsası Upbit’in kurucusudur. Dunamu 2012 yılında bir e-kitap platformu olarak başlatıldı. Ancak sonrasında sektör değiştirerek borsa veri sağlayıcısı haline geldi. Song Chi-Hyung monil ödeme alanındaki yasadışı faaliyetleri önlemek için patentli sistemler üzerinde çalışıyor.

Vitalik Buterin Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Vitalik Buterin Ethereum’un kurucu ortağıdır.

kurucu ortağıdır. 1994 yılında doğan Vitalik Buterin 29 yaşındadır.

Vitalik Buterin’in net servetinin 540 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Vitalik Buterin, 2015 yılında piyasaya sürülen ve uzun süredir piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi ve blockchain ağı olan Ethereum’un kurucu ortağıdır.

Ethereum, kripto para piyasasında bir devrim yaratarak blockchain’i akıllı sözleşme ve merkezsiz uygulamalarla (dApps) tanıştırdı. Vitalik Buterin, Bitcoin’deki sınırlamaların üstesinden gelmek için Ethereum’u geliştirdi. Ethereum Bitcoin’in aksine yalnızca merkezsiz bir ödeme aracı değil aynı zamanda akıllı sözleşme ve merkezsiz uygulama (dApss) desteğine sahip.

20211 yılında Bitcoin hakkında makalelerle tanınan Vitalik Buterin aynı zamanda Bitcoin Magazine’in kurucu ortaklarından biridir.

2014 yılında okulu bırakıp blockchain teknolojisi üzerinde çalışmalara başlayan Vitalik Buterin, Thiel Fellowship’ten 100.000 dolarlık ödül aldı. Buterin, kripto para sektöründeki en etkili isimlerden biri olarak gösteriliyor ve sık sık kripto para ve blockchain etkinliklerine katılıp konuşmalar gerçekleştiriyor.