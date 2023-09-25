Son satın alım hamlesiyle birlikte MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin’lerin sayısı neredeyse 160.000 BTCye ulaştı.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi MicroStrategy, BTC alımlarına devam ediyor. Kısa bir süre önce şirketin kurucusu Michael Saylor tarafından yapılan paylaşımda MicroStrategy’nin 147,3 milyon dolar karşılığında 5.445 BTC satın aldığı açıklandı. MicroStrategy söz konusu satın alımı BTC başına 27.053 dolarlık ortalama fiyatla gerçekleştirdi.

MicroStrategy has acquired an additional 5,445 BTC for ~$147.3 million at an average price of $27,053 per #bitcoin. As of 9/24/23 @MicroStrategy hodls 158,245 $BTC acquired for ~$4.68 billion at an average price of $29,582 per bitcoin. $MSTR https://t.co/GbJtUoQfXv — Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 25, 2023

Yapılan bu son satın alımla birlikte MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin sayısı da 158.245 BTC’ye ulaştı.

MicroStrategy’nin rezervlerindeki 158.245 Bitcoin’i, BTC başına ortalama 29.582 dolar fiyatla 4,68 milyar dolar karşılığında satın aldı. Doğal olarak Bitcoin’in şu anda 26.100 dolar bandında işlem gördüğü dikkate alındığında MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımından gerçekleşmemiş zarar ettiği söylenebilir.

MicroStrategy’nin rezervlerindeki BTC’lerin toplam değeri şu anda 4,1 milyar doların biraz üzerinde. Bu da MicroStrategy’nin Bitcoin’den yaklaşık 500 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zararda olduğu anlamına geliyor.

Ancak görünüşe bakılırsa MicroStrategy ve kurucusu bu durumu pek de umursamıyor. Zira Michael Saylor liderliğindeki şirket geride bıraktığımız Ağustos ayında, Bitcoin’i rezerv para olarak bilançosuna eklemesinin üçüncü yıl dönümünü kutladı.

En Büyük Bitcoin Sahipleri

CryptoPotato olarak 19 Eylül tarihinde en büyük Bitcoin sahiplerine yer verdiğimiz bir yazı kaleme almıştık. İlk 3 sırada Satoshi Nakamoto, Grayscale ve Binance’in yer aldığı listenin tamamına buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte Bitcoin’in en büyük kurumsal sahipleri arasında ise ilk 5 sırada MicroStrategy, Marathon Digital Holdings, Tesla, Coinbase Global ve Hut 8 Mining Corp yer alıyor.