Son satın alım hamlesiyle birlikte MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin’lerin sayısı neredeyse 160.000 BTCye ulaştı.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi MicroStrategy, BTC alımlarına devam ediyor. Kısa bir süre önce şirketin kurucusu Michael Saylor tarafından yapılan paylaşımda MicroStrategy’nin 147,3 milyon dolar karşılığında 5.445 BTC satın aldığı açıklandı. MicroStrategy söz konusu satın alımı BTC başına 27.053 dolarlık ortalama fiyatla gerçekleştirdi.

MicroStrategy has acquired an additional 5,445 BTC for ~$147.3 million at an average price of $27,053 per #bitcoin. As of 9/24/23 @MicroStrategy hodls 158,245 $BTC acquired for ~$4.68 billion at an average price of $29,582 per bitcoin. $MSTR https://t.co/GbJtUoQfXv

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 25, 2023