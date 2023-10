Bu yazımızda da kripto para topluluğunda önde gelen diğer isimlerin hayatlarına, kariyerlerine, servetlerine ve yaşlarına yakından bakacağız.

Bir önceki yazımızda kripto para piyasasındaki en zengin 15 isme yer vermiştik. Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan Song Chi-Hyung’a kadar birçok kripto para milyarderinin yer aldığı listeye buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Serimizin ikinci bölümünde Telegram kurucusu Pavel Durov’dan Sam Bankman-Fried’a kadar birçok önde gelen isimler yer alıyor. Hazırsanız başlayalım.

Pavel Durov Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Pavel Durov, Telegram ve sosyal medya platformu VK’nın kurucusudur.

ve sosyal medya platformu kurucusudur. Yaş: 38

Forbes verilerine göre Pavel Durov’un serveti 11,5 milyar dolar seviyesinde.

Rusya’nın en büyük sosyal medya platformu VK’nın ve dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucu ortakları arasında yer alan Pavel Durov, 2018 yılında Ethereum’a rakip olmak için kolları sıvadı.

Telegram bünyesinde Telegram Open Network (TON) ve kripto para birimi Gram’ın geliştirildiğini açıklayan Durov, düzenlediği ICO’da özel yatırımcılardan 1,7 milyar dolar topladı. Ancak SEC, ICO’yu kayıt dışı menkul kıymet satışı olarak tanımladı ve soruşturma başlattı. Bu gelişme sonrasında Pavel Durov ve ekibi TON projesinde geri adım attı ve projeyi kaderine terk etti.

2020 yılında özel yatırımcılardan topladığı 1,7 milyar doları iade eden Durov’un TON projesi, Telegram’dan bağımsız bir şekilde The Open Network adı altında yeniden markalandı ve topluluk güdümünde piyasaya sürüldü.

Jack Dorsey Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Jack Dorsey, Twitter’ın ve Block’un kurucusudur.

ve kurucusudur. Yaş: 46

Forbes’a göre Jack Dorsey’nin servetinin 4,5 milyar dolar seviyesinde.

Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin’e daha fazla odaklanabilmek adına şirketteki görevinden istifa etti. Kurucusu olduğu bir diğer şirket Block’a (eski adıyla Square) kripto para birimlerini entegre eden Jack Dorsey, önde gelen Bitcoin savunucularından biridir.

Jack Dorsey, 2023 yılının Mart ayında Bitcoin madenciliği için bir kit geliştirmeye başladığını duyurdu.

Andre Cronje Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Andre Cronje, Yearn Finance’in kurucusudur.

kurucusudur. Yaş: 40

Andre Cronje’nin servetinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Lider DeFi platformu Yearn Finance’in kurucusu Andre Cronje, kripto para sektöründe özellikle de DeFi alanında önde gelen isimlerden biridir. “DeFi’nin vaftiz babası” olarak anılan Cronje, 2022 yılında kripto para sektöründeki tüm girişimlerini sonlandırdığını açıkladı.

Eli Ben-Sasson Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Eli Ben-Sasson, StarkWare’ın kurucu ortağı ve başkanıdır.

kurucu ortağı ve başkanıdır. Yaş: 40

Forbes’a göre Eli Ben-Sasson’ın serveti 900 milyon dolar seviyesinde.

Sıfır bilgi kanıtı STARK teknolojisini kullanarak ölçeklenebilirlik ve gizlilik odaklı StarkWare’ı kuran Eli Ben-Sasson, kriptografik çözümlerin temel unsurları konusundaki akademik çalışmalarda rol aldı.

zk-SNARKS odaklı gizlilik tabanlı kripto para birimi Zcash’in kurucu bilim adamları arasında yer alan Eli Ben-Sasson, sıfır bilgi kanıtı ispatlarının geliştirilmesi ve kripto para sektöründe yaygınlaşması konusunda önemli bir rol oynadı.

Sergey Nazarov Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Sergey Nazarov, Chainlink’in kurucu ortağıdır.

kurucu ortağıdır. Yaş: 40

Sergey Nazarov’un servetinin 600 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Nazarov, Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerin harici veri kaynaklarına, API’lere ve ödeme sistemlerine bağlanmasına olanak sağlayan Chainlink’in kurucu ortağıdır. Chainlink, blockchain verileriyle gerçek dünya verilerini birbirine entegre ediyor.

Chainlink’in bu alandaki başarısı nedeniyle projenin yerel token’i LINK de piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında yer alıyor.

Gavin Wood Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Gavin Wood, Ethereum’un kurucu ortağı ve Solidity programlara dilinin yaratıcısıdır.

kurucu ortağı ve programlara dilinin yaratıcısıdır. Yaş: 40

Gavin Wood’un servetinin 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ethereum’un kurucu ortaklarından biri olan Gavin Wood, aynı zamanda Ethereum Vakfı’nın eski Baş Teknoloji Sorumlusudur. Gavin Wood, Ethereum’dan ayrıldıktan sonra Parity Technologies’i ve Web3 Vakfı’nı kurdu.

Gavin Wood aynı zamanda popüler kripto para projesi Polkadot’un (DOT) kurucusudur.

Andrew Tate Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Andrew Tate, sosyal medya fenomenidir.

Yaş: 36

Andrew Tate’in servetinin 10 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bitcoin’in ilk yatırımcılarından biri olduğu iddia edilen Andrew Tate, aynı zamanda ciddi tartışmalara yol açan bir sosyal medya fenomenidir. Kripto para savunucuları arasında yer alan Tate, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin’e destek veriyor.

Stani Kulechov Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Stani Kulechov Aave projesinin kurucusudur.

projesinin kurucusudur. Yaş: 32

Stani Kulechov’un servetinin 250 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Eşler arası kripto para kredi platformu Aave’nin kurucusu ve CEO’su Stani Kulechov, DeFi alanında önde gelen isimlerden biri.

Hayden Adams Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Hayden Adams, Uniswap’in kurucusudur.

kurucusudur. Yaş: 31

Hayden Adams’ın servetinin 135 ile 150 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Hayden Adams, en popüler merkezsiz kripto para borsalarından Uniswap’in kurucusudur. Hayden Adams, Uniswap’i kurmak için Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’den ilham aldı.

Do Kwon Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Do Kwon, 2022’de çöken Terraform Labs’in kurucu ortağıdır.

kurucu ortağıdır. Yaş: 31

Do Kwon’un servetinin 100 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Terraform Labs’in çöküşüne ve dolayısıyla Terra Luna ve UST yatırımcılarının milyarlarca dolar zarar etmesine yol açan Do Kwon, Karadağ’da gözaltında tutuluyor. Güney Kore ve ABD’deki yetkililer de Do Kwon hakkında çeşitli suçlamalar yönetiyor.

Gary Gensler Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Gary Gensler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 33. başkanıdır.

33. başkanıdır. Yaş: 65

Gary Gensler’in servetinin 41 milyon dolar ile 119 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

2021 yılında Allison Lee’nin yerine SEC Başkanlığı’na atanan Gary Gensler, kripto para karşıtı tutumuyla tanınıyor. Zira görev süresi boyunca Gary Gensler birçok kripto para şirketine savaş açtı ve neredeyse tüm altcoin’leri menkul kıymet olarak tanımladı.

Gary Gensler SEC’teki görevinden önce MIT Media Lab’in Dijital Para Birimi Girişimi’nin kıdemli danışmanı olarak görev yapıyordu. Gensler ayrıca 2009 yılının Mayıs ayından 2014 yılının Ocak ayına kadar Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı olarak görev yaptı. Gensler, 1980’li yıllarda ise Goldman Sachs’ta çalıştı.

Yüksek profilli bir bankacı ve prestijli bir işletme okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapan Gary Gensler, servetinin büyük bir bölümünü yatırımlarından elde etti.

Bitboy Crypto Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Bitboy Crypto, Youtuber ve kripto para fenomenidir.

ve Yaş: 41

Bitboy Crypto’nun servetinin yaklaşık 30 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bitboy Crypto olarak tanınan Ben Armstrong, kripto para ve blockchain odaklı içerikler oluşturuyor. Bitboy Crypto, içerikleri nedeniyle oldukça eleştirilen kripto para fenomenlerinden bir tanesi. Öyle ki takipçileri onu, dolandırıcılık odaklı projeleri para karşılığında tanıtmakla suçluyor.

Jordan Fish (Cobie) Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Jordan Fish, “Up Only” podcast’inin sahibidir.

podcast’inin sahibidir. Yaş: 33

Jordan Fish’in (Cobie) servetinin 30 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kripto para topluluğunda geçmişte Crypto Cobain olarak tanınan Jordan Fish, en popüler kripto para fenomenlerinden bir tanesi. Jordan Fish her ne kadar Up Only adlı podcast’inden 60 bin dolardan daha az kazandığını iddia etse de yaptığı cömert bağışlar ve abartılı bahisleri nedeniyle serveti hakkında tartışmalara yol açıyor.

Jordan Fish aynı zamanda DeFi protokolü olan Lido Finance’in de erken dönem yatırımcıları arasında yer alıyor.

Paolo Ardoino Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Paolo Ardoino, Tether’in ve Bitfinex’in CTO’sudur.

CTO’sudur. Yaş: 38

NetWorth.cc’ye göre Paolo Ardoino’nun serveti 28,5 milyon dolar seviyesinde.

Kripto para sektörünün en önemli iki şirketi Bitfinex ve Tether’in CTO’luk görevlerini yürüten Paolo Ardoino, Bitfinex’in stratejisinin ve teknolojik altyapısının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamış, kripto para sektörünün gelişimine büyük katkıda bulundu.

Sam Bankman-Fried Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Sam Bankman-Fried, iflas eden FTX’in kurucusu ve eski CEO’sudur.

kurucusu ve eski CEO’sudur. Yaş: 31

Forbes, Sam Bankman-Fried’ın servetinin FTX’in çöküşü sonrası 4 milyon dolara gerilediği tahmin ediyor.

Sam Bankman-Fried, FTX’in çöküşü kaynaklı hakkındaki suçlamalar nedeniyle ABD’de yargılanıyor. Sam Bankman-Fried, eski kız arkadaşı tarafından yönetilen Alameda Research’ün kayıplarını gizlemek için FTX borsasının kullanıcılarına ait fonları kötüye kullandı.

Bir dönem kripto para piyasasının Bill Gates’i olarak gösterilen Sam Bankman-Fried’ın FTX kullanıcılarına ait 8 milyar doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Sam Bankman-Fried bu fonlarla milyarlarca dolarlık siyasi bağışlar, ihtişamlı sponsorluk anlaşmaları lüks eşyalar ve gayrimenkuller satın almak için kullandı.

Peter McCormack Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Peter McCormack “What Bitcoin Did” poscast’inin kurucusudur.

poscast’inin kurucusudur. Yaş: 43

Peter McCormack’in servetinin 1 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Kripto para topluluğunun tanınan isimlerinden biri olan Peter McCormack, “What Bitcoin Did” adlı podcast’in sunucusudur. McCormack bu kapsamda birçok önde gelen ismi podcast’inde misafir etti. Bitcoin’e ilk olarak 2016-2017 yıllarında yatırım yapan McCormack, podcast’inin yanı sıra sosyal medya hesaplarında da binlerce takipçisi bulunuyor.